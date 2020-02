vedi letture

live Allarme Coronavirus: Lione-Juve: chiesto stop trasferta dei tifosi bianconeri

PREMI F5 PER AGGIORNARE!

L'allarme Coronavirus è arrivato in Italia con le notizie dei contagi anche nel nostro territorio. In virtù di questa emergenza, alcune partite del campionato italiano sono state rinviate, mentre per il prossimo weekend ci saranno alcune gare che verranno disputate a porte chiuse. Segui su TuttoMercatoWeb.com gli ultimi aggiornamenti.

15.53 - Aggiornamento Lione-Juve: chiesto stop alla trasferta - Ultim'ora dalla Francia: i sindaci di Meyzieu e Décines, le due circoscrizioni che comprendono il Groupama Stadium, hanno chiesto alle autorità di impedire l'arrivo a Lione dei tremila tifosi della Juventus per l'epidemia del coronavirus. I due sindaci stimano che la prospettiva di uno spostamento di massa da zone limitrofe a quelle rossa porta dei dubbi e preoccupazioni legittime.

14.42 - Lione-Juve: tutto procede al meglio - Mentre il governo francese, per prevenire il contagio da Coronavirus, emette ordinanze per rispedire da scuola a casa, in quarantena, tutti i bambini o i ragazzi che negli ultimi 14 giorni sono soltanto passati da città della Lombardia o del Veneto, nulla è in programma domani per il previsto arrivo a Lione di 3.000 tifosi della Juventus per gli ottavi di Champions League. Secondo quanto riferito dalla radio RTL, il presidente lionese, Jean-Michel Aulas, e i dirigenti della società, hanno sondato l'Uefa e il ministero degli Esteri francesi in merito ad eventuali rischi ma non ci sono al momento contrordini al normale svolgimento della partita. (ANSA).

14.24 - Juve-Inter in chiaro? - "Vista l'eccezionalità del momento, se si creassero i presupposti di intesa con la Lega Calcio, Sky potrebbe valutare di aprire una "finestra in chiaro" trasmettendo su TV8 (nostro canale gratuito) almeno la partita di domenica sera, Juventus-Inter, per consentire a tutti di vederla". Da una riunione di lavoro di Sky filtra - apprende l'ANSA - la disponibilità dell'emittente sull'eventualità di affrontare l'emergenza data dal Coronavirus, e il conseguente dibattito sulle gare a porte chiuse, con una decisione che favorisca gli appassionati. Ad 'aprire' all'ipotesi nel meeting al quartier generale di Rogoredo, secondo quanto trapela, è stato Marzio Perrelli, capo di Sky Sport.In una situazione così unica in cui a tutti i cittadini e a tutte le imprese è richiesto di fare sacrifici, anche Sky sarebbe disponibile a fare il proprio. La nostra funzione di indubbia utilità da sempre ci guida in questa direzione" hanno aggiunto altri dirigenti presenti. (ANSA).

13.57 - Parla il presidente del Friuli - La decisione di disputare le competizioni sportive a porte chiuse per arginare la diffusione del coronavirus "è una decisione nazionale. Per me sarebbe stato utile sospendere. Anche per le squadre di calcio sarebbe stato utile rinviarle". Lo ha detto il presidente del Fvg, Massimiliano Fedriga, ai microfoni di Radio1. Sabato è in calendario a Udine il match con la Fiorentina. "Ci sono dei riflessi economici - ha spiegato Fedriga - quindi far giocare delle partite a porte chiuse, senza pubblico e altro, vuol dire mettere in difficoltà le squadre di calcio. Quindi si sarebbero potute rinviare". (ANSA).

13.02 - Giappone, sospesi i campionati - La Federcalcio giapponese ha annunciato oggi la sospensione di tutte le partite ufficiali fino al 15 marzo a causa del Coronavirus. Il massimo torneo nipponico, la J-League, aveva aperto i battenti proprio lo scorso weekend.

12.19 - Comunicato dell'Inter sui rimborsi per la sfida col Ludogorets - FC Internazionale Milano comunica ai propri tifosi le modalità di rimborso dei biglietti per l’incontro di UEFA Europa League contro il Ludogorets, che si disputerà giovedì 27 febbraio al Meazza a porte chiuse, come stabilito dalle Autorità.

ACQUISTI EFFETTUATI ONLINE SU INTER.IT

Tutti i biglietti acquistati sul sito ufficiale inter.it, quasi il 90% del totale, saranno automaticamente annullati e rimborsati. L’acquirente non dovrà quindi fare nulla: l’intero importo verrà riaccreditato sulla carta di credito utilizzata per l’acquisto.

ACQUISTI EFFETTUATI PRESSO I PUNTI VENDITA

I tifosi che hanno acquistato presso i due punti vendita Inter, San Siro Stadio e Inter Store Milano, dovranno recarsi presso l'Inter Store Milano in Galleria Passarella 2 (MM San Babila) per ricevere il rimborso, restituendo i biglietti cartacei. Lo sportello biglietteria effettuerà apertura straordinaria tutti i giorni da mercoledì 26 Febbraio a martedì 3 Marzo, dalle 10.00 alle 19.00.

La riconsegna dei biglietti cartacei deve avvenire entro 5 giorni dalla disputa della partita, ovvero entro martedì 3 marzo, termine massimo per produrre la documentazione fiscale dell'evento.

Tutti coloro che hanno invece acquistato presso uno dei punto vendita Vivaticket potranno ottenere un rimborso secondo modalità in fase di definizione, alla luce del contesto straordinario, che saranno comunicate nei prossimi giorni.

TITOLI CARICATI SULLA TESSERA SIAMO NOI

In caso di acquisto in modalità digitale, ossia con caricamento del titolo di accesso sulla tessera 'Siamo Noi', sarà sufficiente mostrare la ricevuta di acquisto.

11.47 - Rischio porte chiuse anche per la Coppa Italia - Non solo Juventus-Inter. Secondo quanto riportato da Tuttosport, dopo la decisione di disputare il derby d'Italia a porte chiuse domenica sera, con i tifosi bianconeri non certo contenti, il rischio è che anche la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra la Vecchia Signora e il Milan, in programma per mercoledì 4 marzo, si debba giocare senza tifosi sugli spalti. La decisione definitiva verrà presa nei prossimi giorni ma la sensazione è si possa disputare la sfida a porte chiuse.

11.23 - Parla Gravina - Ospite di Tiki Taka il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha rilasciato altre dichiarazioni in merito all'emergenza legata al Coronavirus: Il calcio non deve essere d'intralcio alle autorità di governo e alle attività che stanno andando avanti. Abbiamo cercato di assecondare quanto previsto dalle ordinanze conciliando il divieto delle svolgimento di alcune manifestazioni con la possibilità di svolgerle a porte chiuse. L'idea era quella di sfruttare le strutture sportive rinviando il minor numero di eventi senza però alcun tipo di rischio per la salute".

10.40 - I rimborsi dei biglietti - L'effetto Coronavirus si è abbattuto sui mercati mondiali e l'Italia, inevitabilmente, è fra le nazioni più colpite, con Piazza Affari che secondo La Gazzetta dello Sport ieri ha bruciato 30 miliardi di euro.

Chi rimborsa e chi no - Ieri il titolo Juventus ha perso l'11,83%. Il club bianconero, fra le altre cose, ha scontato la chiusura del museo e il derby d'Italia a porte chiuse. Il club però 'salverà' l'incasso, visto che non prevede alcun tipo di rimborso né agli abbonati né ai paganti. Oltre alla Juve, non prevedono rimborsi altre 10 società di Serie A, comprese Udinese e Sampdoria.

Chi ha già avviato la procedura di rimborso integrale è il Milan, stessa cosa dovrebbe fare anche il Parma e probabilmente l'Inter per quanto riguarda la gara di Europa League col Ludogorets. Mentre il Sassuolo per policy rimborsa solo gli abbonati.

10.21 - Tutto il programma della Serie A per il weekend - La Serie A riprenderà a giocare nel prossimo weekend. Ieri sono arrivate le parole del ministro Spadafora che ha dato il via libera alla disputa delle gare a porte chiuse nelle regioni colpite dall'allerta Coronavirus e a partire da sabato tutte le squadre torneranno in campo. In alcuni campi non è ancora detto che si debba giocare senza pubblico, a partire dalla partita a Udine tra Udinese e Fiorentina, con la regione Friuli che ha chiesto il rinvio e i due club d’accordo a giocare lunedì a porte aperte. In dubbio anche Sampdoria-Verona di lunedì: in Liguria non è stato riscontrato ancora nessun caso ma la situazione è in evoluzione. Questo, nel dettaglio, tutte le gare della prossima giornata, con l'apertura o la chiusura degli spalti:

SABATO 29 FEBBRAIO

Lazio-Bologna ore 15: porte APERTE

Udinese-Fiorentina ore 18: porte CHIUSE (possibile rinvio a lunedì per poter giocare a porte APERTE)

Napoli-Torino ore 20.45: porte APERTE

DOMENICA 1 MARZO

Milan-Genoa ore 12.30: porte CHIUSE

Lecce-Atalanta ore 15: porte APERTE

Parma-SPAL ore 15: porte CHIUSE

Sassuolo-Brescia ore 15: porte CHIUSE

Cagliari-Roma ore 18: porte APERTE

Juventus-Inter ore 20.45: porte CHIUSE

LUNEDÌ 2 MARZO

Sampdoria-Hellas Verona ore 20.45: porte APERTE (in attesa di altre comunicazioni)

MARTEDÌ 25 FEBBRAIO

21.40 - Cinque le gare a porte chiuse nel prossimo weekend - Sono cinque, allo stato attuale, le gare di Serie A destinate a giocarsi a porte chiuse nel prossimo turno, a causa dell'emergenza Coronavirus. Juventus-Inter, Milan-Genoa, Parma-SPAL, Sassuolo-Brescia e Udinese-Fiorentina si disputeranno ma senza tifosi, poiché Torino, Milano, Parma, Reggio Emilia e Udine sono nelle regioni considerate "a rischio" per la vicinanza al focolaio che da qualche giorno sta diffondendo l'epidemia nata in Cina. Da valutare invece la posizione di Sampdoria-Verona, in programma lunedì 2 marzo, quando il decreto sarà esaurito.

21.34 - Spadafora dice sì: le gare di Serie A si giocheranno a porte chiuse - Nelle aree interessate dall'emergenza Coronavirus le partite si disputeranno a porte chiuse. Lo ha detto il ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora ai microfoni del Tg2 al termine del consiglio dei ministri. "Sono già in vigore provvedimenti che vietano gli eventi fino a domenica prossima, inizialmente per la Lombardia, il Veneto e il Piemonte, ora con questo decreto del presidente del Consiglio dei ministri abbiamo allargato anche a Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Liguria. In queste regioni, resta il divieto di manifestazioni sportive, per alcuni eventi abbiamo dato la disponibilità a svolgerli a porte chiuse". Spadafora ha sottolineato che il provvedimento "non è stato esteso al resto d'Italia perché non esistono le condizioni per prendere misure gravi". (ANSA).

21.12 - Il Sassuolo sceglie le porte chiuse - Attraverso il proprio sito ufficiale, il Sassuolo ha comunicato le proprie intenzioni circa la prossima settimana dopo l'annullamento della sfida all'Atalanta dello scorso weekend: "Il Sassuolo Calcio comunica che domani pomeriggio al Mapei Football Center è in programma la ripresa della preparazione della Prima Squadra e della formazione Primavera. Da domani, per entrambe le squadre, gli allenamenti si terranno a porte chiuse sino a nuova comunicazione".

20.45 - Il Milan assicura eventuali rimborsi per la sfida al Genoa - AC Milan sta monitorando la situazione sulla base delle disposizioni sugli eventi sportivi che Governo, Regione Lombardia e le istituzioni sportive stanno attuando per far fronte all'emergenza del Coronavirus. Più specificatamente, per quanto riguarda il match tra Milan e Genoa in programma domenica 1 marzo a San Siro alle ore 12.30, il Club, pur auspicando di poterlo condividere con i propri tifosi, conferma già da ora di aver predisposto una procedura di rimborso dei biglietti nel caso le autorità decidano per la disputa a porte chiuse. Ulteriori informazioni verranno divulgate attraverso il sito, gli account social e l'App ufficiale del Club.

20.25 - Vanaclocha: "Non so se l'Atalanta potrà venire qui" - Hermenegilda Vanaclocha, vicedirettrice di Epidemiologia e Vigilanza della Salute della Generalitat Valenciana, ha parlato così della prossima trasferta in Spagna dell'Atalanta per il ritorno degli ottavi di Champions: "Non sappiamo sinceramente se potranno muoversi e venire qui - ha detto a Onda Cero -. È la squadra di Bergamo e Bergamo è in Lombardia. Da qui al 10 marzo passeranno molti giorni, se me lo aveste chiesto la settimana scorsa avrei risposto molto diversamente. Si valuterà la questione con le due squadre, con il Ministero della Salute e vedremo cosa accadrà. Vero, ora a Bergamo non c’è nulla, ma resta da vedere, perché la città è in Lombardia, non in altre zone d’Italia".

20.02 - Inter-Ludogorets si giocherà a porte chiuse - Dal sito ufficiale del Ludogorets Razgrad si apprende che la sfida tra Inter e bulgari, in programma giovedì a San Siro alle 21, verrà disputata a porte chiuse a Milano. Ad inizio giornata il club meneghino ha inviato una lettera al club di Razgrad annunciando che le autorità sanitarie hanno dato l'ok allo svolgimento della gara senza tifosi. La UEFA ha anche annunciato che la situazione del Nord Italia è costantemente monitorata.

19.39 - La Corea del Sud rinvia l'inizio del campionato - La Federcalcio della Corea del Sud ha deciso oggi di rinviare l'inizio del campionato (previsto per il prossimo weekend) a causa del coronavirus: "Questa è una misura per proteggere la salute e la sicurezza dei cittadini e dei nostri giocatori dall'epidemia di COVID-19, che è entrata in una fase acuta", ha dichiarato la K-league dopo una riunione del suo consiglio di amministrazione. Non è stata fissata una data di ripresa, la sospensione resterà in vigore "fino alla scomparsa della diffusione dell'epidemia".

19.24 - Possibile data di recupero per Torino-Parma - Prime indiscrezioni circa il recupero di Torino-Parma, gara rinviata ieri per l'emergenza Coronavirus. Stando a quanto raccolto da ParmaLive.com, avanza caldamente l'ipotesi 11 marzo come data utile per giocare la gara, anche se l'orario non è ancora certo, ma le due ipotesi al momento sono le 18 o le 19. Parma e Torino avevano già dato la disponibilità per giocare in quella data, ora starà alla Lega Calcio, che segue le direttive del Governo, dare l'ok per la disputa della gara.

19.14 - Nappi; "Adesso sarà difficile rientrare in Cina" - Marco Nappi, ex attaccante di Genoa e Fiorentina, intervenuto a “Stadio Aperto” su TMW Radio : “Mi tengo in contatto con i ragazzi che stanno al mio centro federale e sta migliorando la situazione. Il 30% delle persone sta tornando a lavorare, molti attività ancora sono chiusi però dove siamo noi, ovvero a 300 km da Pechino, non ci sono stati tanti contagi e l’allarmismo che c’era 15 giorni fa sta scemando. Adesso sarà difficile rientrare in Cina, corriamo il rischio di essere messi noi in quarantena al momento del ritorno”.

19.00 - Barcellona, Quique Setién: "Coronavirus? Mi hanno solo misurato la temperatura" - Quique Setien, tecnico del Barcellona, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Napoli ha parlato anche dell'allarme Coronavirus: ""Non sono preoccupato solo per la mia squadra, ma per tutti quelli che possono essere contagiati. Voglio mandare il mio messaggio di solidarietà, spero di possa risolvere quanto prima questa emergenza. L'unica prova che mi hanno fatto è quella della temperatura". ( Clicca qui per leggere la news completa )

18.51 - Allarme Coronavirus, Ghirelli a TMW Radio: "Faremo di tutto per evitare di giocare a porte chiuse" - Il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare della situazione dopo il rinvio di diverse gare per l’allarme Coronavirus: “Siamo in una situazione di particolare complicazione dal punto di vista delle vicende. La salute viene prima di tutto e lo sport deve fare un passo indietro sul piano dell’organizzazione e lo dico io che sono un presidente di lega". ( Clicca qui per leggere la news completa )

18.32 - Allarme Coronavirus, Balotelli: "Chiudete le stazioni e gli aeroporti, i porti e le dogane" - L'allarme Coronavirus, che ha costretto al rinvio di ben quattro partite dell’ultimo turno di Serie A, ha diffuso la paura in seno a tutto lo stivale. Non fa eccezionale l'attaccante del Brescia Mario Balotelli. che ha detto la sua attraverso il proprio profilo Instagram: “Chiudete le stazioni e gli aeroporti, porti e dogane almeno finché non si trova la cura! Lo farete quando saremo tutto contagiati?”, ha postato sulle proprie stories.

18.21 - Il Ministro Salute francese assicura: "Nessun divieto per i tifosi juventini" - Nessun divieto di trasferta per i tifosi della Juventus che mercoledì si recheranno a Lione per seguire i bianconeri nella sfida di Champions League. Lo ha annunciato a France 2 il Ministro della Salute francese, Olivier Véran, che ha parlato del pericolo Coronavirus, un problema che in Italia ha portato al rinvio di ben quattro partite di Serie A: "Non esiste ordine di divieto, non ci stiamo muovendo verso questa ipotesi. La chiusura dei confini non avrebbe alcun senso". ( Clicca qui per leggere la news completa )

18.10 - Allarme Coronavirus, Castellacci: "Alla lunga rischio stop del campionato" - "Il problema è abbastanza complesso. Bisogna innanzitutto considerare quali sono le nostre priorità in questo momento: di certo, non il calcio, ma tenere sotto controllo il Coronavirus. Se questa epidemia dovesse aumentare a macchia di leopardo, come chiudono gli stadi del nord chiudono gli stadi del sud. E' un'ipotesi plausibile, non certo un mio suggerimento, la sospensione di un campionato". Così il professor Enrico Castellacci, ex medico della Nazionale azzurra di calcio campione del mondo a Berlino nel 2006, parlando all'ANSA.

18.01 - Fedriga su Udinese-Fiorentina: "C'è l'ordinanza" - "Abbiamo un'ordinanza firmata con il ministro" della Salute "per quanto ci riguarda deve essere rispettata, almeno che non venga cambiata". Lo ha detto il presidente del Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, rispondendo alla domanda se verrà disputata la partita Udinese-Fiorentina del 29 febbraio, considerato il blocco delle manifestazioni sportive anche in Friuli.

17.53 - Allarme Coronavirus, rinviate a sabato 11 aprile tutte le gare del campionato Primavera 1 - Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie A ha disposto che le gare della 6ª giornata di ritorno del Campionato Primavera 1 TIM, in programma da giovedì 27 febbraio a domenica 1 marzo 2020, vengano rinviate a sabato 11 aprile 2020. Gli anticipi e i posticipi della 6ª giornata di ritorno, unitamente alla relativa programmazione televisiva, saranno resi noti successivamente.

17.40 - Allarme Coronavirus. La FIGC sospende tutti gli stage delle Nazionali previsti in questi giorni - In merito alla situazione relativa alla diffusione del Coronavirus in Italia, il Consiglio federale riunitosi questa mattina ha confermato la decisione di rinviare a data da destinarsi gli stage delle Nazionali Under 19 Maschile e Femminile e della Nazionale Under 23 Femminile programmati in questi giorni. ( Clicca qui per leggere la news completa )

17.23 - Allarme Coronavirus, il Bologna sospende l'attività del settore giovanile - In ottemperanza a quanto disposto dall’ordinanza della Regione Emilia-Romagna, il Bologna Fc 1909 sospende per questa settimana l’attività del settore giovanile. Il Settore Giovanile e Scolastico della Federazione Italiana Giuoco Calcio ha emesso il seguente comunicato: “Considerata l’evoluzione della situazione relativa alla diffusione del contagio da Coronavirus, viste le ordinanze regionali e le indicazioni dei Ministeri competenti, a titolo precauzionale, si sospendono fino al 2 marzo 2020 tutte le attività del Settore Giovanile e Scolastico organizzate dal Coordinamento Regionale SGS dell’Emilia-Romagna, del Friuli Venezia Giulia e del Piemonte e Valle D’Aosta”.

17.01 - Ancora Gravina: "Juve-Inter al momento a porte chiuse. Ma attendiamo disposizioni" - Parlando in mixed zone, il presidente federale Gabriele Gravina ha fatto il punto sulla situazione del calcio italiano dopo l'ultimo traumatico weekend, che ha visto decine di partite rinviate per l'allarme Coronavirus: "Per il momento si gioca dappertutto, tranne in quelle realtà dove c'è una ordinanza del ministro della saluta in concerto coi presidenti di queste regioni dove ci sono criticità. Quando uscirà una disposizione diversa, si potrebbe ipotizzare di giocare a porte chiuse".

16.31 - Allarme Coronavirus, Balata: "Serve regia unica, aspettiamo" - "Serve una regia unica in una situazione in divenire e dobbiamo attenerci comunque alle disposizioni che vengono dal governo. La FIGC si é resa disponibile all'ipotesi di giocare le partite a porte chiuse, ma dobbiamo aspettare e valutare. C'è una apertura del ministro? Bene ma occorre aspettare". Cosi il presidente della Lega serie B, Mauro Balata, uscendo dalla sede della Federcalcio dove si è svolto un consiglio incentrato sull'emergenza coronavirus. "Dobbiamo cercare di gestire la situazione sotto ogni profilo - ha proseguito - Anche perché ci sono tanti campionati da cercare di salvaguardare"

16.02 - Brescia, sospesa tutta l'attività del settore giovanile - Con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale il Brescia ha comunicato la sospensione dell'attività di tutto il proprio settore giovanile a causa dell'emergenza sanitaria legata al Coronavirus. In seguito all’ordinanza del Ministro della Salute, sottoscritta dalla Presidenza della Regione Lombardia, la società Brescia Calcio ha deciso di sospendere tutta l’attività del suo settore giovanile, dalla Primavera alla Scuola Calcio, fino al giorno 1 marzo 2020 compreso.

15.50 - Gravina: "Chiesto di giocare a porte chiuse la Serie A" - Nel corso della conferenza stampa seguita al Consiglio Federale, il numero 1uno della FIGC Gabriele Gravina ha rivelato le richieste del mondo del calcio al Governo: "Abbiamo chiesto di poter disputare le gare a porte chiuse in Serie A, cosa che dovrebbe avvenire già a partire dalla prossima giornata. Chiusura degli impianti sportivi? Il rischio non è il rinvio di una partita, ma tutto il blocco del sistema che porta i ragazzi ad allenarsi tutti i giorni. In tal senso stiamo aspettando una risposta dal Governo". Segui il live della conferenza stampa di Gravina su TMW !

15.36 - Allerta Coronavirus, Spadafora: "Presto il decreto sulle gare a porte chiuse" - Il ministro per le politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora, "ha già proposto al presidente del consiglio, Giuseppe Conte, lo schema del decreto della presidenza del consiglio che prevede la possibilità di svolgere partite a porte chiuse nelle aree a rischio contagio da coronavirus. La decisione è già stata presa ieri sera e lo schema è pressoché ultimato"

15.16 - Ricciardi (OMS): "Giocare a porte chiuse è la strada giusta" - Walter Ricciardi, membro dell'esecutivo OMS nominato consigliere del ministro della Salute, Roberto Speranza, ha parlato in merito alle prossime gare di Serie A: "Giocarle a porte chiuse è la strada giusta. La prima strategia è non far incontrare persone in luoghi dove sono a stretto contatto tra di loro, seppure all'aperto, come allo stadio. Ho consigliato nella veste di tecnico sanitario e di persona appassionata di sport che giocare a porte chiuse e' la strada giusta".

15.06 - Castellacci: "Lo stop ai campionati non è un'ipotesi peregrina" - Enrico Castellacci, storico ex medico della Nazionale italiana, si è espresso così a Radio Sportiva sull'emergenza Coronavirus e la sospensione del campionato: "Il problema è abbastanza complesso. Bisogna innanzitutto considerare quali sono le priorità in Italia in questo momento: non il calcio, ma tenere sotto controllo il virus. Può avere un senso giocare a porte chiuse se questa forma influenzale resta limitata a dove è ora, ma credo che ci sarà uno sviluppo e che altre regioni verranno interessate. Spero non si arrivi a questo, ma penso che ad un certo punto la Federcalcio dovrà pensare di fermare il campionato per via del Coronavirus. Credo non sia un'ipotesi del tutto peregrina.

15.01 - Allarme Coronavirus, il Genoa chiude il suo museo per tutta la settimana - Con una nota sul proprio sito ufficiale il Genoa ha comunicato che "In base all’ordinanza degli enti preposti, tra cui la sospensione delle attività didattiche in tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado e che ha determinato la chiusura anche di tutte le sedi museali nella nostra regione a titolo preventivo, il Museo della Storia del Genoa al Porto Antico resterà chiuso ai visitatori per tutta la settimana".

14.43 - Lettera della Lega Serie A al Governo: chiesta l'autorizzazione per giocare a porte chiuse - Il presidente della Lega calcio di serie A, Paolo Dal Pino, ha appena inviato una lettera al Governo, attraverso il ministro dello sport, Spadafora, quello dell'Interno, Lamorgese, e quello della Salute, Speranza, per chiedere che nei territori considerati a rischio coronavirus le gare di calcio non vengano sospese, ma siano disputate a porte chiuse. Lo apprende l'ANSA. Si tratta di un atto formale, che la Lega delle società motiva nella lettera con il "calendario già saturo di impegni" e la necessità che le competizioni si concludano "entro il 24 maggio stante l'avvio dei prossimi Europei di calcio".

14.31 - Agnelli: "Con l'Inter a porte chiuse? La priorità è la salute pubblica" - Nel suo intervento a Radio 24 il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, ha parlato anche della possibilità che la gara contro l'Inter di domenica possa giocarsi a porte chiuse: "In questo momento la priorità per il paese è la tutela della salute pubblica. È evidente che ci sia un dialogo con i vari portatori di interesse, ma qualsiasi determinazione dev'essere nella tutela della salute pubblica. Il dibattito può essere aperto, interruzione del sistema sportivo è difficile, il calendario è intasato. Iniziare il campionato tardi e non giocare nella sosta natalizia significa che se si sgarra una partita diventa complicato recuperare".

14.14 - Inter, possibile campo neutro per il Ludogorets: ipotesi Firenze e Roma - L'emergenza sanitaria legata al Coronavirus potrebbe incidere anche sugli impegni internazionali delle squadre italiane. Detto che la UEFA, a meno di situazioni clamorose, non darà la possibilità di un rinvio dei match già in programma, le società interessate potrebbero dover affrontare partite a porte chiuse oppure su campo neutro. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, ad esempio, Inter-Ludogorets, ritorno dei sedicesimi di Europa League in programma giovedì, potrebbe anche giocarsi in un altro stadio. Al vaglio delle autorità Firenze e Roma oltre che ad ipotesi estere.

13.47 - Serie A a porte chiuse? - Da quanto emerge dal Consiglio Federale in corso - riporta Sky Sport - la FIGC ha chiesto al governo l'autorizzazione per disputare nelle regioni coinvolte dalla disposizione di divieto di manifestazioni sportive (Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Trentino) il prossimo turno di Serie A a porte chiuse

13.09 - La Serie D chiede il rinvio di tutte le gare delle regioni colpite - Come noto, la Lega Pro ha deciso di rinviare la 9^ e la 10^ per quel che concerne il Girone A e B del campionato, ma, mentre è in corso il Consiglio della FIGC a Roma, si apprende che la Lega Nazionale Dilettanti ha chiesto il rinvio di tutte le gare delle regioni interessate dall’emergenza Coronavirus. Attesi sviluppi.

13.05 - Barcellona, i giocatori saranno sottoposti a controlli a Napoli - I giocatori del Barcellona saranno sottoposti a dei controlli della temperatura all'arrivo a Napoli. Lo riferisce ESPN che precisa come ogni giocatore che mostrerà segni di debolezza verrà immediatamente portato in ospedale. L'incontro si giocherà regolarmente domani sera al "San Paolo". La squadra ha lasciato in mattinata la Catalogna per volare verso l'Italia.

12.58 - Juventus-Inter: si va verso la richiesta di giocare a porte chiuse - Arrivano le prime notizie dal Consiglio Federale in corso di svolgimento a Roma. In attesa di note ufficiali, secondo quanto riportato da Sky Sport, per la gara tra Juventus e Inter, in programma per domenica sera, si va verso la richiesta di giocare la partita a porte chiuse. In un primo momento si era pensato di poterla posticipare di 24 ore, ma visti gli impegni di Coppa Italia non sarà possibile.

12.43 - Serie C, rinviate gare della 9^ e 10^ giornata. Comunicate date recuperi - Ad integrazione dei Com. Uff. n. 127/DIV e n. 128/DIV del 23.02.2020, preso atto delle comunicazioni delle autorità competenti e al fine di garantire l’equilibrio e la regolarità della competizione, la Lega Pro dispone il rinvio delle seguenti gare: Clicca qui per la lista di gare rinviate.

12.31 - Franco Carraro: "Partite devono essere giocate. Porte chiuse? Possibilità concreta" - Franco Carraro, ex presidente della FIGC e del CONI, ha parlato a Radio Uno Rai durante la trasmissione Radio Anch'io Sport: "La questione è semplice, fino a venerdì l'Italia pensava di essere a posto con la prevenzione, poi è scoppiato il caos. Le decisioni verranno prese dalle autorità di governo insieme a Regioni e Sindaci. Il momento è delicato, su questo non c'è dubbio, e il mondo dello sport non può pensare di non essere toccato da questo fenomeno". ( Clicca qui per leggere la news completa )

12.12 - Lazio, responsabile marketing: "Vendite biglietti regolari per la gara col Bologna" - l responsabile del marketing della Lazio, Marco Canigiani, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio in merito alla vendita dei biglietti per la gara contro il Bologna: "Non abbiamo ricevuto comunicazioni in merito a Lazio-Bologna, le vendite sono aperte, tutto procede come da programma. Eventuali ulteriori rinvii creerebbero problemi per i calendari. Al momento sono stati venduti oltre 11.000 biglietti, il settore nord è praticamente esaurito, nei Distinti Sud-Est c’è ancora disponibilità, speriamo si possa giocare regolarmente. ( Clicca qui per leggere la news completa )

12.08 - Inter-Ludogorets, i bulgari chiedono rassicurazioni per i tifosi - Non è a rischio Inter-Ludogorets di giovedì, valida per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. La UEFA è infatti molto rigida sul calendario e a San Siro si giocherà regolarmente, seppur senza pubblico. Nelle scorse ore il club bulgari ha comunque chiesto, con una nota ufficiale, rassicurazioni per i 600 tifosi che nelle prossime ore arriveranno a Milano dopo aver acquistato il biglietto e fissato viaggi organizzati. A riportare la notizia è Tuttosport.

12.04 - Le parole del presidente della Federazione medici sportivi - Il dottor Maurizio Casasco, presidente della federazione medico sportiva italiana, è intervenuto ai microfoni di Radio Uno, durante la trasmissione Radio Anch'io Sport: "Credo che occorra dare il giusto posizionamento alla questione. L'allerta è arrivata probabilmente tardi ma oggi c'è un panico ingiustificato. Il contagio è facile ma la mortalità è molto più bassa della normale influenza. Penso che sia importante intervenire sulle informazioni per evitare il contagio, dando la giusta allerta a tutta la popolazione ma si deve evitare il panico. Deve poi esserci una linea di comando sola, che sia la presidenza del consiglio dei ministri o la protezione civile. Intervengono sindaci e prefetti ma deve esserci una sola linea di comando. Noi come Federazione medico sportiva abbiamo dato indicazione ai 4000 medici regionali, provinciali e sociali di come ci si deve comportare".

11.23 - Consiglio Federale - Tra pochi minuti inizierà il Consiglio Federale a Roma e secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport i club di Serie A dovrebbero chiedere di tornare a giocare regolarmente, dopo i quattro rinvii del weekend. Molto dipenderà dal colloquio che ci sarà nelle prossime ore tra la Federazione e il Governo: i contatti tra le parti sono costanti e l'ipotesi di disputare le partite a porte chiuse è al vaglio.

10.55 - Parla il premier Conte - La Serie A è pronta a fermarsi per un'altra giornata, stavolta interamente, a causa dell'emergenza Coronavirus. "Non credo che in una sola settimana potremo rallentare il contagio tanto da permetterci di riprendere le manifestazioni sportive. Per il prossimo turno valuteremo un rinvio di tutti i match", sono state infatti le parole del premier Giuseppe Conte ieri sera al programma Non è l'Arena. "Monitoreremo costantemente la situazione del contagio del virus, grazie al lavoro di tecnici ed esperti, e poi valuteremo", ha aggiunto. Intanto, in ogni caso, la sfida in programma sabato fra Udinese e Fiorentina è già da considerarsi rinviata.

10.15 - Le possibili date dei recuperi - Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport di oggi, la sfida di Bergamo dovrebbe essere disputata mercoledì 18 marzo, unica data possibile e anche la più opportuna considerati gli impegni in Champions della squadra di Gasperini. Due ipotesi in piedi, invece, per il recupero di Torino-Parma: mercoledì 4 marzo o mercoledì 11 marzo, con le due società che hanno già dato disponibilità per entrambe le soluzioni. Verona-Cagliari? Ipotesi recupero 11 marzo. Rebus, infine, per il recupero tra Inter e Samp: il calendario da qui a fine campionato offre infatti un solo mercoledì libero per i nerazzurri, ovvero il 20 maggio, appena quattro giorni prima dell'ultima giornata di Serie A.

9.36 Il Corriere dello Sport in prima pagina - "Riaprite gli stadi": nel taglio alto del Corriere dello Sport si parla dell'allarme Coronavirus che sta facendo tremare l'Italia e ha fermato lo sport al nord. Dopo il rinvio dei quattro match, il Consiglio federale chiederà al Governo di riaprire gli stadi. Ma Conte: "Valuteremo". Le gare europee di Napoli e Inter non a rischio, per San Siro l'ipotesi delle porte chiuse.

0.16 Christillin sul tema Coronavirus - Evelina Christillin, membro aggiuntivo della UEFA nel Consiglio della FIFA e dirigente sportivo, ha parlato delle politiche sportive legate all'allarme sul Coronavirus direttamente dagli studi de La Domenica Sportiva: "Ci vorranno delle soluzioni, oggi pomeriggio ho parlato a lungo con la UEFA e loro non si vogliono prendere responsabilità medico-giuridiche-politiche sulle partite. Oltre all'Inter c'è anche la questione della trasferta della Juventus a Lione..." Leggi l'intervista in versione integrale

LUNEDÌ 24 FEBBRAIO

23.33 - Inter-Ludogorets, ipotesi porte chiuse - Resta in bilico la sfida fra Inter e Ludogorets in programma giovedì prossimo a San Siro. Secondo quanto riporta Sky Sport ci sarebbero due opzioni per il match di Europa League: o giocare in campo neutro la sfida oppure chiudere le porte del "Meazza", quest'ultima ipotesi sarebbe la più probabile.

23.29 - Manifestazioni sportive rinviate in Liguria fino al 1 marzo - Misure di sicurezza che toccano anche la Liguria per far fronte all'allarme Coronavirus. La Regione ha emanato un'ordinanza in cui vengono sospese, fra le altre, le manifestazioni sportive dalla mezzanotte di oggi fino alle 24 del 1 marzo. La sfida fra Entella e Crotone prevista per venerdì 28 alle 21 al Comunale non si disputerà.

23.04 - Manifestazioni sospese in Friuli Venezia Giulia fino al 1 marzo - La Regione Friuli-Venezia Giulia ha emanato una delibera speciale per affrontare l'emergenza Coronavirus, e all'interno di essa c'è scritto della "Sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi in luogo pubblico o privato sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, anche di natura culturale, ludico, sportiva, religiosa; discoteche e locali notturni", con attuazione immediata con durata fino al 1 marzo 2020 compreso. Leggendo la delibera, perciò, si evince che Udinese-Fiorentina, programmata in data 29 febbraio 2020, sarà oggetto di rinvio. Da capire in che modalità e forme.

22.37 - Assessore Sanità Regione Lombardia a TMW Radio - L'assessore alla Sanità della Regione Lombardia Giulio Gallera ha parlato ai microfoni di TMW Radio dell'allarme Coronavirus: "Abbiamo assunto in maniera repentina ed emergenziale delle misure che hanno un arco temporale di 7-14 giorni. Il primo caso positivo è stato giovedì sera, abbiamo agito con tempestività nel verificare contatti e far loro tamponi. Da lì sono emersi tanti casi, un numero significativo. Stiamo tentando, sia come Lombardia che come paese, di contenere la diffusione del virus riducendo più possibile gli assembramenti, che è uno dei motori del virus" Leggi l'intervista in versione integrale

22.21 - Le parole del Premier Conte - Il Premier Giuseppe Conte ha parlato ai microfoni di Non è L'Arena di eventuali rinvii del campionato: "In questo momento non saprei dire se la prossima settimana continueremo con le stesse misure. Le nostre valutazioni le assumiamo sulla base della valutazione dei tecnici e degli esperti. Vedremo e monitoreremo l'evoluzione del contagio del virus e valuteremo. Se avremo un forte effetto contenimento ci rassicurerà, ma non credo che potremo allentare nel giro di qualche giorno".

21.59 - Rinviata Pro Vercelli-Novara - Rinvio in Serie C. La Lega Pro ha ufficializzato la sospensione a data da destinarsi della sfida, in programma domani sera, fra Pro Vercelli e Novara.

21.39 Chiuso lo JuventusMuseum e sospesi gli Stadium Tour - La Juventus con un messaggio su Twitter ha reso noto che lo JuventusMuseum resterà chiuso fino al 29 febbraio e nello stesso periodo saranno sospesi anche gli Stadium Tour.

21.10 - Dg Carpi commenta la sospensione del match con il FeralpiSalò - Stefano Stefanelli, dg del Carpi, nel corso di un'intervista rilasciata a TuttoC.com ha commentato la partita contro la FeralpiSalò rinviata a causa dell'allarme Coronavirus: "Ci rimettiamo alle decisioni prese: la salute è prioritaria rispetto a tutto. Se è stata presa questa decisione, ci sarà stata una ragione. A livello sportivo avrei voluto giocare, però ci sono cose più importanti. Ora bisogna capire gli sviluppi dei prossimi giorni. Tutto questo spezzettamento non fa benissimo, vediamo cosa decideranno, ma delle dinamiche rispetto a uno svolgimento regolare. In questo momento pensare a queste cose però è secondario: c’è un interesse primario che è la salute della gente. Magari noi sappiamo poco: se parliamo di calcio ci può essere disagio, ma c’è chi ha il compito di vigilare sulla salute della gente è questo, ripeto, è la cosa più importante”.

20.49 - Il Cagliari torna in Sardegna - Dopo il rinvio del match di Verona, il Cagliari sta facendo ritorno in Sardegna. Come appreso dalla nostra redazione, la formazione rossoblu è in attesa se la Lega farà giocare il match del "Bentegodi" martedì.

20.24 - Chiusi Casa Milan e il Museo di San Siro - Proseguono le misure di sicurezza per far fronte all'emergenza Coronavirus. Nella giornata di domani il Museo e Store, Casa Milan e il museo di San Siro resteranno chiusi per le disposizioni della Regione Lombardia. Sono dunque sospesi tour e visite allo stadio.

19.56 - Il vice ministro Sileri ai microfoni di TMW Radio - Il vice ministro della Salute Pierpaolo Sileri ha parlato ai microfoni di TMW Radio dell'allarme Coronavirus: "Non so se potrà giocarsi la partita dell'Inter giovedì a Milano. La decisione sarà presa nei prossimi giorni. Stante l'attuale situazione, non vedo perché non dovrebbe. Ma dobbiamo capire l'evoluzione della situazione. Dobbiamo essere molto prudenti" Leggi l'intervista in versione integrale

19.50 - Malagò parla dei recuperi delle gare di campionato - "Non parlo di questioni che riguardano il virus, devo parlare di sport. Non mi azzardo in previsioni. E' chiaro che a fine febbraio ti ritrovi con un problema del genere, con calendari così compressi, è difficile trovare soluzioni alternative. Ecco perchè nel giro di due, tre giorni massimo bisogna capire se questa situazione a breve termine ha comportato una risposta chiara, e quindi se è in grado di portare avanti tutta la regolarità di quello che era previsto prima solo con l'eccezione di oggi, è un conto. In caso contrario ci dobbiamo sentire fra 48-72 ore" Qui le parole complete

19.10 - Malagò nell'intervallo di Roma-Lecce - Nell'intervallo di Roma-Lecce, il presidente del CONI Giovanni Malagò ha parlato dell'ipotesi delle gare a porte chiuse: "Si va verso partite a porte chiuse? No. Non direi così. Non mi sento assolutamente di confermarlo né tantomeno di avallarlo. E' chiaro che questa è un'ipotesi che ieri è stata presa in considerazione però dovete tener presente che questa decisione comporta innanzitutto un primo problema di carattere economico finanziario". Qui le parole complete

18.45 - Emergenza Coronavirus, c'è attesa anche in Serie C - In attesa di sapere se il derby contro la Pro Vercelli verrà disputato per l'emergenza Coronavirus, il tecnico del Novara Simone Banchieri ha parlato in conferenza stampa: "Ci atteniamo a quello che ci dirà la Lega e al provvedimento che verrà preso dalle istituzioni".

18.26 - Coronavirus, il numero dei contagi - Allo stato attuale sono 152 le persone contagiate di cui tre decedute. Lo ha confermato Angelo Borrelli, Capo Dipartimento della Protezione Civile.

18.08 - Roma-Lecce, parla Malagò sull'emergenza Coronavirus -Poco prima del match tra Roma e Lecce, il presidente del CONI Giovanni Malagò ha parlato dei tanti rinvii in Serie A (e non solo) a causa dell’emergenza Coronavirus: “Stiamo avendo gli atteggiamenti giusti. In questo momento il mondo dello sport non deve andare per conto proprio, ma deve essere allineato con le disposizioni dell'autorità vigilante, in primis il Governo che ha oneri e onori di tutto questo”. Qui tutte le dichiarazioni.

17.48 - Coronavirus, terza vittima in Italia - Prosegue l’emergenza nel Nord Italia per l’epidemia di Coronavirus che si è diffusa negli ultimi giorni. A Crema va registrata la terza vittima italiana, come comunicato in conferenza stampa dall’Assessore alla Sanità della Regione Lombardia. Si tratterebbe di una donna anziana già ricoverata in oncologia. Allo stato attuale sarebbero 112 i casi in Lombardia, 17 ricoverati in terapia intensiva. Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha inoltre aggiunto che al momento non c’è la necessitò di disporre la chiusura dei negozi.

17.43 - Emilia Romagna, parla Bonaccini - Il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini ha diramato un comunicato ufficiale relativo all’emergenza Coronavirus esplosa negli ultimi giorni nel nord Italia. Per il momento sono state chiuse le scuole e sospese tutte le attività di aggregazione in luogo pubblico o privato. Qui il comunicato ufficiale.

16.44 - Hellas-Cagliari: si riflette su recuperarla domani - Ore di riflessione a Verona: esiste la possibilità che la partita tra Hellas e Cagliari venga infatti recuperata domani pomeriggio. La possibilità, secondo quanto raccolto da TMW, c'è ancora, anche se è molto remota per le tempistiche ristrette e per ovvie difficoltà organizzative.

16.15 - Inzaghi d'accordo con la sospensione del campionato - Intervistato da Sky Sport al termine del match vinto contro il Genoa, il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha parlato anche dell’ondata di rinvii di partite legata all’epidemia di Coronavirus: “Penso che sia un problema serio e importante quello che sta accadendo in Italia, sono d’accordo se si dovranno fermare le partite di campionato, fermo restando che secondo me in questi casi la prevenzione è importantissima. Penso che tutti si siano mossi nel modo migliore”.

15.42 - Rinviata Napoli-Cittadella femminile - Il comune di Casamarciano ha deciso che la partita Napoli-Cittadella femminile, inizialmente in programma questo pomeriggio alle 14.30 sul campo di Casamarciano, non si disputerà né oggi né domani per evitare ogni forma di contagio da Coronavirus. Le ragazze venete, come riporta Il Mattino, sono già state fatte così rientrare a Padova su ordinanza dello stesso Sindaco.

15.17 - Primo contagio in provincia di Bergamo - Una persona è risultata positiva al Coronavirus nella Bergamasca. A riportarlo è L'Eco di Bergamo, che aggiunge anche che proprio in questi minuti sarebbe in corso un vertice di massima urgenza in Prefettura con tutte le autorità per affrontare la situazione.

15.08 - Il Parma lascia Torino - Il Parma ha già lasciato Torino: la partita inizialmente in programma oggi pomeriggio non sarà sicuramente recuperata domani. Come riporta Sky Sport, solamente nei prossimi giorni verrà infatti fissata una data per disputare non solo Torino-Parma, ma anche tutte le altre gare rinviate a causa dell'emergenza Coronavirus.

14.50 - Prime pattuglie a Vo' Euganeo - A Vo' Euganeo, paese focolaio del Coronavirus in Veneto, sono appena arrivate le prime pattuglie dei carabinieri che nelle prossime ore dovrebbero istituire i posti di blocco previsti dal decreto governativo. Si tratta di un paio di vetture di servizio dell'Arma, a bordo delle quali vi sono militari dotati di mascherine di sicurezza.

14.02 - Annullato il Carnevale di Venezia - Il presidente del Veneto, Luca Zaia, durante l'unità di crisi a Marghera, ha confermato che saranno bloccate tutte le manifestazioni pubbliche e private, compreso il Carnevale di Venezia.

13.55 - Torino e Parma lavorano per decidere la data del recupero - Secondo quanto riportato da Sky la decisione sul recupero di Torino-Parma potrebbe arrivare già entro 30-40 minuti, i due club sono in contatto, ma bisogna aspettare le comunicazioni del ministero. In questo momento è difficile pensare che il recupero avvenga a breve, più facile una data più in là nel tempo.

13.10 - Scuole chiuse in tutta Lombardia - Scuole chiuse non solo a Milano. Come riportato da Sky infatti, saranno chiuse tutte le scuole dell'intera regione Lombardia. L'ordinanza prevede la sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per gli anziani ad esclusione degli specializzandi e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le attività formative svolte a distanza.

12.58 - Hellas Verona, Barresi: "Giusto rinviare la gara" - Le dichiarazioni di Francesco Barresi, Direttore Operativo di Hellas Verona FC, in merito al rinvio della partita Hellas Verona - Cagliari: "La decisione è maturata in nottata e comunicata questa mattina: dopo uno scambio di comunicazioni con gli uffici della Lega Calcio, è stato diramato un comunicato in cui si ufficializzava il rinvio di alcune gare. Ci siamo attenuti a quanto disposto dagli organi competenti in materia, affrontando l’argomento nella nottata di ieri e confrontandoci con gli organi federali, le autorità locali e i nostri rappresentanti in Lega. Si è convenuto che la soluzione migliore al momento fosse questa, anche coerentemente a quanto era stato già disposto nella giornata di ieri per i luoghi di aggregazione e di maggiore affluenza. Non che si fosse riscontrata una criticità particolare, ma in questi casi la precauzione è d’obbligo, rappresentando l’unico strumento attuabile al momento. In queste circostanze è necessario dimostrare razionalità ed essere a disposizione in maniera collaborativa, confidando nel senso civico di ogni cittadino nell’attuare quanto disposto e condiviso dalle autorità preposte"

12.43 - Sospese tutte le attività sportive nella città di Torino - La Presidenza della Lega Nazionale Dilettanti, alle ore 11.30 di oggi, ha comunicato che su indicazione del Consiglio dei Ministri, il CONI invita le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva a sospendere per la giornata di Domenica 23 febbraio 2020 tutte le attività sportive in programma nella Città di Torino.

Pertanto tutte le gare in programma nel pomeriggio di oggi nella città di Torino devono intendersi annullate.

12.38 - Altri 6 casi in Emilia Romagna - Come riporta Sky, ci sono altri 6 casi di positività al coronavirus, che portano a 9 il numero complessivo di contagiati presi in carico dall'ospedale di Piacenza in Emilia-Romagna. Due medici ed un infermiere dell'ospedale di Piacenza figurano tra i nuovi casi. Dei nove positivi al coronavirus, 5 sono ricoverati in ospedale e 4 si trovano al proprio domicilio, in isolamento.

12.15 - Europa League, le ipotesi per Inter-Ludogorets - Il Ludogorets chiede rassicurazioni. Per i propri giocatori e per i propri supporter. Secondo quanto appreso in esclusiva da FCInterNews.it da una fonte diretta del club, i bulgari hanno infatti chiesto ufficialmente delle delucidazioni alla Uefa su come procedere. Sono circa 600, infatti, i tifosi del team di Razgrad attesi a Milano per il match di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League in programma giovedì prossimo, e quindi il club campione di Bulgaria vuole e deve dare informazioni il prima possibile. Tra le ipotesi, comunque non confermate e sulle quali eventualmente si potrebbe ragionare in futuro, c’è la possibilità che la partita di San Siro venga giocata a porte chiuse o che addirittura il Ludogorets possa chiedere l’inversione del campo.

11.58 - Veneto, sono 25 i contagiati - Sono saliti a 25 (compreso l'uomo deceduto) i casi di persone contagiate dal coronavirus in Veneto. Lo ha resto noto, ai microfoni di Sky TG 24, il governatore Luca Zaia. Nel solo focolaio di Vo' Euganeo si contano adesso complessivamente 19 contagi.

11.45 - Ufficiale il rinvio di Torino-Parma - Adesso è ufficiale. La gara fra Torino e Parma, in programma questo pomeriggio alle 15.00, è stata rinviata a data da destinarsi a causa dell'allarme Coronavirus.

11.30 - Il sindaco di Milano: "Scuole chiuse" - Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha parlato in conferenza stampa: "Alcuni eventi saranno annullati, chiediamo ai cittadini di comprendere le nostre decisioni. Il Governo non è stato fermo davanti all'emergenza. A questo punto anche a livello prudenziale penso che le scuole vadano chiuse a Milano, proporrò al presidente della Regione di allargare l'intervento alla Città metropolitana".

11.20 - Rinviata anche Torino-Parma - Per l'emergenza Coronavirus si ferma oggi lo sport anche a Torino: la partita di Serie A tra i granata e il Parma viene rinviata a data da destinarsi. Lo apprende l'ANSA.

11.00 - Il governatore della Lombardia: sono 89 i casi certi - Il presidente della Regione Lombardia Attilio Lombardo, intervistato da Sky Tg24 ha aggiornato il dato sul numero dei contagi da coronavirus nel territorio lombardo: "Sono purtroppo aumentati. Ora sono 89. Non possiamo né vogliamo chiudere la vita di Milano e della Lombardia. La nostra volontà è quella di ridurre grandi eventi e manifestazioni pubbliche. Ulteriori disposizioni verranno presto promulgate.

10.38 - Federazione Italiana Pallavolo, sospese tutte le attività in Lombardia e Veneto - Si comunica che su indicazione del Governo, Il Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport Vincenzo Spadafora, ha chiesto al CONI di invitare le Federazione Sportive Nazionali, le Discipline Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, a sospendere, per la giornata odierna, domenica 23 febbraio, tutte le attività sportive in programma nelle Regioni di Lombardia e Veneto.

Le Leghe di Serie A Maschile e Femminile e i Comitati Regionali e Territoriali di Vento e Lombardia, pertanto daranno seguito alla suddetta indicazione, sospendendo tutte le gare di pallavolo in programma nella giornata di oggi, 23 febbraio 2020, con rinvio a data da destinarsi.

10.37 - Rugby, rinviata la sfida fra Italia e Scozia valida per il sei Nazioni Femminile - A seguito delle disposizioni governative per il contenimento dell’emergenza epidemiologica in atto l’incontro tra Italia e Scozia valido per la terza giornata del Sei Nazioni Femminile e in programma oggi a Legnano (Milano) non avrà luogo.

Six Nations Rugby valuterà con la Federazione Italiana Rugby e la Scottish Rugby Union quando riprogrammare l’incontro in una data da definire.

Six Nations Rugby rimarrà in contatto con la FIR e le autorità italiane per aggiornamenti sulla situazione.

FIR e Comitato Organizzatore Locale renderanno note a breve le modalità di rimborso o riutilizzo dei biglietti.

Sulla base delle vigenti disposizioni, la Federazione Italiana Rugby ha disposto la sospensione dell’attività sportiva nelle Regioni di Veneto e Lombardia per il corrente fine settimana.

10.35 - Lombardia, il governatore Fontana: lavoriamo per arginare il panico - "Onestamente sono abbastanza preoccupato, ma sono fiducioso che si supererà questa situazione", così Attilio Fontana, governatore della Lombaria, intervistato dal Corriere della Sera: "C’è il rischio che si possa diffondere il panico, noi stiamo lavorando per arginarlo. Ma guardiamo la realtà: il contagio si sta sviluppando a una velocità assolutamente imprevista, a un ritmo che nessun medico s’immaginava. È arrivato il momento di fare delle scelte".

Quali?

"Abbiamo presentato al governo una serie di proposte, con un piano d’azione modulato su diversi scenari da applicare sui vari territori in base alla gravità della situazione. La decisione del Consiglio dei ministri di oggi (ieri, ndr) va nella direzione di misure abbastanza rigorose per fermare l’epidemia a ogni costo, come suggerito da tutti i tecnici. Attendo di leggere il decreto, ma sono soddisfatto di questa impostazione. E, aggiungo, mi scuso già con i cittadini per i disagi che dovranno sopportare. Ma bisogna capire che alcuni sacrifici personali possono fare il bene di tutta la comunità".

10.24 - Ufficiale il rinvio di Milan-Fiorentina Women's - In considerazione della sospensione delle manifestazioni sportive imposta con decreto d’urgenza all’intero territorio della Regione Lombardia a seguito dei casi di contagio da coronavirus, tutta l’attività regionale e provinciale prevista per domenica 23 febbraio 2020 è rinviata a data da destinarsi. Di conseguenza è stata rinviata anche Milan-Fiorentina Femminile che avrebbe dovuto disputarsi alle 12:30 al Brianteo.

10.15 - La FIGC convoca una task force di medici della Federazione - Ricevute indicazioni all’esito del Consiglio dei Ministri di ieri sulla situazione relativa alla diffusione del Coronavirus nel nostro Paese e in raccordo con il CONI, la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha disposto il rinvio dell’attività calcistica nelle regioni Lombardia e Veneto.

Il Presidente Gabriele Gravina, inoltre, ha convocato per domani alle ore 10, presso la sede della FIGC, una task force di medici della Federazione per analizzare la situazione e dare indicazioni precise circa l’attività delle Squadre Nazionali.

Alla riunione con Gravina, del cui esito verrà relazionato il Consiglio Federale convocato per le ore 12, parteciperanno il Prof. Paolo Zeppilli, il Prof. Andrea Ferretti e il dott. Carmine Costabile, nonché il Prof. Roberto Cauda, direttore dell’Area Clinica e dell’Unità Operativa Complessa di Microbiologia e Malattie Infettive del Policlinico Gemelli di Roma.

In attesa di ulteriori determinazioni, è stato comunque deciso di rinviare i raduni delle Nazionali Under 19 maschile e femminile in programma nei prossimi giorni. Salta dunque il primo stage programmato dal CT Roberto Mancini con le Nazionali Giovanili, a cominciare dall'Under 19, che era stato programmato per lunedì e martedì.

10.00 - Rinviate cinque gare di serie C del prossimo turno - Al fine di rendere meno gravosa per le istituzioni ed autorità locali l’attività organizzativa in un periodo estremamente delicato e per consentire alle società associate alla nostra Lega la corretta gestione del prossimo turno di campionato in programma mercoledì 26 febbraio p.v. nelle regioni di Lombardia e Veneto, la Lega Pro dispone di rinviare, a data da determinarsi, le seguenti gare:

GIRONE A – 9a GIORNATA – 26 FEBBRAIO 2020

ALBINOLEFFE - MONZA

COMO – ALESSANDRIA

PERGOLETTESE – CARRARESE

PRO PATRIA - OLBIA

GIRONE B – 9a GIORNATA – 26 FEBBRAIO 2020

L.R. VICENZA - PIACENZA

09.50 - Il comunicato della lega serie A - A seguito delle decisioni assunte dal Consiglio dei Ministri in merito alle manifestazioni sportive in programma oggi domenica 23 febbraio 2020 nelle Regioni Lombardia e Veneto, il Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie A dispone il rinvio a data da destinarsi delle seguenti gare del Campionato di Serie A TIM e del Campionato Primavera 1 TIM:

SERIE A TIM

ATALANTA – SASSUOLO

HELLAS VERONA – CAGLIARI

INTER – SAMPDORIA

PRIMAVERA 1 TIM

ATALANTA – LAZIO

CHIEVOVERONA – FIORENTINA

09.45 - I comunicati dei club - Questi i comunicati ufficiali dei club sulle gare rinviate:

ATALANTA: Si comunica che la partita Atalanta-Sassuolo, prevista per domenica 23 febbraio alle ore 15 al Gewiss Stadium e valida per la 25ª giornata della Serie A TIM, viene rinviata a data da destinarsi.

SASSUOLO: A seguito delle decisioni assunte dal Consiglio dei Ministri in merito alle manifestazioni sportive in programma oggi domenica 23 febbraio 2020 nelle Regioni Lombardia e Veneto, il Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie A ha disposto il rinvio a data da destinarsi di Atalanta-Sassuolo, inizialmente prevista per oggi alle ore 15.

INTER: Si comunica che la partita di Serie A Inter-Sampdoria, prevista per domenica 23 febbraio alle ore 20.45 e valida per la 25^ giornata, viene rinviata a data da destinarsi.

SAMPDORIA: A seguito delle decisioni assunte dal Consiglio dei Ministri in merito alle manifestazioni sportive in programma oggi, domenica 23 febbraio 2020, nelle Regioni Lombardia e Veneto, il presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie A dispone il rinvio a data da destinarsi delle seguenti gare del campionato di Serie A TIM: Atalanta-Sassuolo, Hellas Verona-Cagliari e Internazionale-Sampdoria.

HELLAS VERONA: Preso atto delle decisioni assunte dal Consiglio dei Ministri in merito a tutti gli eventi sportivi in programma domenica 23 febbraio in Lombardia e in Veneto, la Lega Nazionale Professionisti Serie A ha disposto il rinvio a data da destinarsi di Hellas Verona - Cagliari, match previsto per oggi, alle ore 15, allo stadio Bentegodi e valido per la 25a giornata della Serie A TIM.

09.23 - Le ipotesi per il recupero di Inter-Sampdoria - Non si gioca in Lombardia e Veneto, per cui tre partite di Serie A sono state rinviate a causa del contagi da Coronavirus: Atalanta-Sassuolo, Hellas Verona-Cagliari e Inter-Sampdoria, le prime due in programma alle 15, l'altra alle 20:45. Quando si giocherà invece? La Gazzetta dello Sport prova a fare le prime ipotesi. La decisione di rinviare le partite è stata presa dal Governo nel quadro delle misure d'emergenza per circoscrivere la diffusione dell'epidemia che ha colpito il Nord Italia. Per l’Inter, con l’impegno in Europa League che potenzialmente si prolungherà, sarà difficile trovare una data per il recupero. Le date a disposizione sono pochissime e tutto dipende dal cammino nelle coppe dei nerazzurri. In caso di eliminazione dall'Europa League, ogni mercoledì diventa buono per recuperare la sfida con i blucerchiati. In caso di arrivo in finale sia in Coppa Italia che in Europa League, invece, la partita fatalmente si dovrebbe disputare dopo il 27 maggio, data della finale di EL. Tra l'altro giovedì è in programma il ritorno con il Ludogorets e - si legge - potrebbe giocarsi a porte chiuse.

0.55 - Rinviate anche quattro gare in C - Non solo la Serie A si ferma per l'emergenza Coronavirus. In Serie C saranno quattro le gare che non si disputeranno: si tratta nel girone A di Giana Erminio-Como e Lecco-Pro Patria, nel girone B di Arzignano Valchiampo-Padova e Feralpisalò-Carpi.

0.30 - Il comunicato del CONI - E' arrivato il comunicato anche del CONI: "Su indicazione del Governo, Il Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport Vincenzo Spadafora, ha chiesto al CONI di invitare le Federazione Sportive Nazionali, le Discipline Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, a sospendere, per la giornata di Domenica 23 febbraio, tutte le attività sportive in programma nelle Regioni di Lombardia e Veneto".

0.28 - Inter-Samp rinviata: il comunicato del club nerazzurro - L'Inter ha diramato il comunicato sulla sospensione del match contro la Samp: "Si comunica che la partita di Serie A Inter-Sampdoria, prevista per domenica 23 febbraio alle ore 20.45 e valida per la 25^ giornata, viene rinviata a data da destinarsi".

0.14 UFFICIALE: rinviate anche Atalanta-Sassuolo e Verona-Cagliari - Non solo Inter-Sampdoria verrà rinviata a causa dall'allarme Coronavirus. Il Sindaco di Bergamo Giorgio Gori ha annunciato attraverso il proprio canale Facebook la sospensione anche delle gare fra Atalanta e Sassuolo e fra Verona e Cagliari: "Apprendiamo che il Governo ha deciso di sospendere tut