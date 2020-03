live Allarme Coronavirus - Mercoledì assemblea di Lega, tante ipotesi sui recuperi

L'allarme Coronavirus continua a tenere banco in Italia, con le notizie dei contagi che aumentano anche sul nostro territorio e coinvolgono anche i nostri campionati di calcio, a partire da quello di Serie A. Segui su TuttoMercatoWeb.com gli ultimi aggiornamenti.

13.12 - La Lega Serie A rischia il commissariamento - Momento delicato per la Lega Serie A del presidente Dal Pino, al centro delle polemiche per le note vicende relative al rinvio di sei partite nell'ultima giornata del massimo campionato. Secondo quanto riferito da La Repubblica, in caso di mancato accordo sulle date dei recuperi, il CONI potrebbe optare per il commissariamento della Lega.

12.41 - Cosa fanno in Inghilterra e Spagna? - Tebas, presidente della Lega calcio spagnola, ha dichiarato: "Abbiamo dei criteri da seguire, una partita può essere posticipata o giocata a porte chiuse. Ci affideremo alle indicazioni della UEFA". In Inghilterra, le autorità competenti si riuniranno nei prossimi giorni per discutere il piano d'azione. In questo momento non esiste un protocollo nel caso si decida di sospendere il campionato, ma potrebbe essere davvero un'impresa ardua recuperare eventuali giornate rinviate.

12.02 - Serie C, rinviata 30^ giornata per gironi A e B - Attraverso una nota ufficiale, La Lega Pro, preso atto del DPCM del 1 marzo 2020 e delle comunicazioni delle autorità competenti, ha disposto il rinvio delle gare della 30^ giornata (7-8 marzo) dei gironi A e B, e anche la gara di andata di Coppa Italia Serie C in programma l’11 marzo. Già decise le gare dei recuperi, anche in virtù dei due precedenti turni di campionati rinviati dalla Lega stessa sempre per quel che concerne i primi due raggruppamenti della categoria.

11.27 - Mercoledì assemblea di Lega - Convocata in via straordinaria al CONI a Roma, l'assemblea di Lega Serie A deciderà come procedere al recupero delle tante gare rinviate negli ultimi turni. In particolare, tante le ipotesi per le sei partite della 26^ giornata: probabile si decida di giocarle nel prossimo weekend. A quel punto potrebbe slittare l'intero calendario, o viceversa la 27^ giornata potrebbe finire al 13 maggio. Con l'incognita di Atalanta-Lazio, potenzialmente valida per la scudetto.

10.13 - Malagò: "Facciamo slittare il calendario" - Anche il l presidente del CONI, Giovanni Malagò, ha parlato a RadioUno durante la trasmissione Radio Anch'io lo Sport: "Sono ore convulse, non c'è dubbio, questa criticità è un evento più unico che raro. Sono entrate in campo molte ipotesi, qualche errore è stato fatto ma quello più grande che si potrà fare è quello di non andare avanti in questo modo. Bisogna trovare una strada chiara da seguire. Mercoledì ci sarà l'assemblea di Lega e dovrà essere trovata una soluzione. Già negli anni precedenti ci sono stati problemi per una giornata, credo che si debba procrastinare tutto il calendario per non far pensare a nessuno che il campionato possa essere falsato".

9.27 - Marotta: "Mercoledì vogliamo una decisione univoca" - Ospite di Radio anch'io lo sport sulle frequenze di Radio1, l'ad area sport dell'Inter, Giuseppe Marotta, torna a parlare della situazione: "Come cittadino sono preoccupato per la situazione di difficoltà in cui versa il Paese per i rischi che corriamo tutti. Poi da dirigente sportivo e calcistico, dico che dobbiamo affrontare l'emergenza. Il mio intervento non era certamente polemico, ma propositivo, per riportare l'equità e cercare di riportare tutto in un campionato che rappresenta un patrimonio sportivo del Paese. Noi come Inter, dopo aver subito una decisione, abbiamo stimolato la convocazione straordinaria del Consiglio, che è avvenuto ieri, nel corso del quale abbiamo chiesto di convocare un'assemblea straordinaria per arrivare a una decisione univoca, nel rispetto della regolarità. In questo momento ci troviamo con alcune squadre che da due domeniche non giocano. E questo porta a uno squilibrio competitivo che può portare danni".

00:46 - Rinvii in Serie A, il tweet di Tommasi - Attraverso i propri social, il presidente dell’Associazione Italiana Calciatori Damiano Tommasi ha detto la sua sui rinvii in Serie A delle ultime ore: “Rinvii, porte chiuse, porte aperte, favoritismi, campionato falsato… In Serie A si assiste ad un litigio per il posto a sedere mentre l’aereo sta perdendo quota. L’emergenza non ammette superficialità, l’Italia deve stare più unita che mai”.

00:24 - Juventus-Inter rinviata, per i bianconeri niente dichiarazioni - Come riportato da Sportmediaset, oltre all’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta l’emittente aveva contattato anche la Juventus per esprimere la sua opinione sui rinvii in Serie A arrivati ieri. Il club bianconero avrebbe però deciso di non parlare, ritenendo di aver già espresso le proprie opinioni in merito nel corso dell’intervista rilasciata la scorsa settimana dal presidente Andrea Agnelli.

LUNEDI' 2 MARZO

23:56 - Inter, nuove dichiarazioni di Marotta - Nel corso di ‘Pressing’, in onda su Rete 4, l’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta ha analizzato il momento delicato vissuto dal calcio italiano visti i tanti rinvii dovuti al Coronavirus: “L'amarezza per il modo in cui si è arrivati alla decisione è passata. Ma era un'amarezza non solo dei dirigenti o dei tifosi dell'Inter, bensì di tutte le squadre coinvolte, che sono dieci. Normale ci fosse un po' di inquietudine e di amarezza". Clicca qui per le dichiarazioni complete.

23:04 - Euro 2020, martedì assemblea Uefa - Non solo la Serie A, l’emergenza Coronavirus preoccupa anche la Uefa a pochi mesi da Euro 2020. Come riportato dal The Sun, martedì ad Amsterdam, prima del sorteggio dei gironi della Nations League 2020-2021, è in programma un'assemblea urgente con tutte le 55 federazioni affiliate per fare il punto della situazione e valutare le mosse in vista del torneo estivo ma anche per alcune amichevoli come quella tra Inghilterra e Italia a Wembley, oltre alle partite di spareggio per gli ultimi quattro posti disponibili per l'Europeo. "Dovremmo giocare contro l’Italia a Roma, ma bisogna pensare prima alla salute e poi allo sport", ha spiegato il presidente della federazione gallese Kieran O'Connor, sottolineando la difficoltà e le priorità del momento. La Uefa sta monitorando attentamente l’evolversi della situazione in tutta Europa, visto l’aumentare dei contagi anche in altri Paesi oltre all’Italia.

22:07 - L'Inter ribadisce: no alle porte chiuse contro il Sassuolo - Intervenuto ai microfoni di Telelombardia, l'ad dell'Inter Giuseppe Marotta ha ribadito la volontà del club nerazzurro di non giocare a porte chiuse la sfida contro il Sassuolo, visto il rinvio della sfida contro la Juventus che si sarebbe dovuta giocare stasera sempre senza pubblico. Qui le dichiarazioni integrali.

22:05 - La Juventus conferma: contro il Milan a porte aperte - Attraverso il proprio sito, la Juventus ha confermato che la gara di Coppa Italia contro il Milan si giocherà a porte aperte. Il Piemonte, infatti, non rientra nelle regioni coinvolte dal nuovo decreto relativo alle manifestazioni sportive valido fino all'8 marzo. L'Allianz Stadium sarà pertanto aperto, con divieti solo ai tifosi provenienti dalle zone a rischio.

21:40 - Conte: "Partite a porte chiuse fino all'8 marzo 2020" - Attraverso i propri canali ufficiali, il Governo nella figura del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha comunicato le nuove disposizioni relative alle manifestazioni sportive, che coinvolgono dunque anche il campionato di Serie A. Sono sospesi gli eventi sportivi a meno che non si svolgano a porte chiuse, fino all’8 marzo 2020. Vietate anche le trasferte da parte dei tifosi residenti nelle regioni a rischio (Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e le province di Pesaro e Urbino e Savona).

21:12 - È ufficiale, rinviata anche Sampdoria-Verona - La Lega Nazionale Professionisti Serie A, in linea con quanto disposto con Comunicato Ufficiale n. 193 del 29 febbraio 2020, ha comunicato che la gara Sampdoria-Hellas Verona, valida per la 26esima giornata del campionato di Serie A TIM, inizialmente programmata per lunedì 2 marzo 2020, è stata rinviata a mercoledì 13 maggio 2020.

21:08 - Rinvii in Serie A, parla Spadafora - Nel corso di Domenica In, il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha detto la sua sui rinvii in Serie A: “La Lega Serie A è autonoma, sistemi il calendario come vuole, magari spostando le gare di Coppa Italia. Se c'è qualche squadra che ritiene di essere stata penalizzata, lo dica in Lega e la Lega smonti e rimonti le sue decisioni. Il problema è loro”.

20:39 - Juventus-Inter, ipotesi 9 marzo? - Si lavora incessantemente per trovare una collocazione a Juventus-Inter e alle altre partite rinviate questo week-end per il Coronavirus. Come riportato da Sportmediaset, si sta facendo largo in queste ore una nuova ipotesi che potrebbe mettere d’accordo tutti. Juventus-Milan e Napoli-Inter di Coppa Italia si giocherebbero regolarmente mercoledì 4 e giovedì 5 (con le limitazioni di pubblico già previste), sabato 7 e 8 marzo si disputerebbero le partite rinviate questo weekend (con Juve-Inter fissata come posticipo lunedì 9 in serata), mentre la ventisettesima giornata slitterebbe al 13 maggio.

20:29 - Juventus-Milan, le parole del presidente della Regione Piemonte - Intervenuto in conferenza stampa, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ha confermato la possibilità che Juventus-Milan di Coppa Italia si giochi regolarmente, ma senza tifosi provenienti dalle tre regioni particolarmente colpite dal Coronavirus, cioè Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna: “I tifosi residenti nelle regioni Lombardia, Emilia Romagna e Veneto non possono uscire dalla propria regione per seguire la propria squadra al di fuori del contesto regionale di appartenenza. Questo vuol dire in applicazione pratica che la partita Juve-Milan si può fare, perché il precedente Consiglio dei Ministri ha riaperto la possibilità di svolgimento di manifestazioni sportive aperte al pubblico, ma i residenti, non i tifosi, in Lombardia – che siano dunque del Milan o della Juve non interessa – non potranno partecipare alla manifestazione".

20:16 - Rinvii Serie A, parla anche Malagò - Il presidente del CONI Giovanni Malagò ha parlato ai microfoni di 'Pressing', in onda su Rete 4: “Gare rinviate? C’è la possibilità di utilizzare la finestra della prossima settimana. In questo caso Serie A solo procrastinata di qualche giorno”. Qui le dichiarazioni integrali.

19:50 - Barone conferma: la Fiorentina chiederà il rimborso - Il dg della Fiorentina Joe Barone ha confermato ai microfoni di TGR Rai Toscana che il club viola chiederà il rimborso per la sfida contro l’Udinese: “La Fiorentina vuole essere trattata come le altre squadre. Chiederemo rimborso. Non so quando recupereremo la partita con l'Udinese, ma l’importante è la salute del nostro Paese”.

19:27 - Serie A, convocata assemblea straordinaria per mercoledì - Con un comunicato ufficiale, la Lega Serie A ha convocato un’assemblea straordinaria per mercoledì 4 marzo 2020 alle ore 12:00 presso il Salone d’Onore del Coni a Roma. Diversi gli argomenti all’ordine del giorno, su tutti la deliberazione relativa ai recuperi delle partite di Serie A arrivati a causa dell’epidemia di Coronavirus.

19:05 - Pres. Ligura conferma: Samp-Verona si gioca a porte chiuse - "La partita di domani tra Sampdoria e Hellas Verona si giocherà a porte chiuse". A comunicarlo è stato, appena pochi minuti fa, il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in conferenza stampa. Salvo nuovi imprevisti, la sfida valida per il 26° turno di campionato in programma domani sera a Marassi dovrebbe dunque disputarsi senza tifosi sugli spalti.

18:55 - Rinvii in Serie A, parla Marotta - Intervistato da Rai Sport, l’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta è tornato sui rinvii in Serie A, proiettandosi anche verso Inter-Sassuolo: “La priorità oggi è tutelare la salute dei cittadini. Parlando da dirigente sportivo, dico però che in queste ultime scelte è stato usato un criterio logico che ci mette in difficoltà dal punto di vista del calendario. Sono preoccupato dalla possibile proroga del decreto ministeriale fino all'8 marzo per le Regioni interessate. Mi chiedo come si possa gestire già il prossimo turno di campionato. Serve un criterio univoco, sta a noi uomini di sport rendere il calendario competitivo di Serie A senza mutarne il rinvio”. Clicca qui per le dichiarazioni complete.

18.21 - Rinvii a maggio? Liverani non ci sta - Intervistato da Sky Sport dopo la sconfitta con l'Atalanta, l'allenatore del Lecce Fabio Liverani si è espresso così sui tanti rinvii delle gare di Serie A a maggio: "Se una partita che il 1° marzo è vera e la posso giocare invece il 13 maggio, quando ci sono meno partite vere... Non dico che non è regolare, ma se io non ho più un obiettivo a due gare dalla fine del campionato quel recupero sarà tutto un altro tipo di partita. Questo mi sembra un pochino assurdo. Credo che un campionato così bello nella lotta Scudetto e in quella per la salvezza non capitasse da tanto. Andare a prendere una decisione non lineare per tutte le 20 squadre non è stata una scelta giusta".

17.55 - Il Brescia diffida la Lega - Il Brescia, che in questo turno avrebbe dovuto affrontare il Sassuolo a porte chiuse al "Mapei Stadium", ha inviato una lettera di diffida alla Lega di Serie A chiedendo che i recuperi siano fissati in date più prossime rispetto al 13 maggio. Nel testo, come riporta il sito dell'ANSA, le Rondinelle si riservano "ogni più opportuna azione risarcitoria nei confronti dei soggetti, individuali e collettivi autori della scelte con la presente censurate".

16.36 - Sfogo del Sassuolo - Intervistato da Radio Rai, l'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato così delle conseguenze dell'emergenza Coronavirus sulla Serie A e, più nello specifico, del caso dei suoi neroverdi: "Questa è una situazione di grandissima confusione, viviamo un momento di emergenza e bisogna quindi avere la massima serietà da parte di tutti. Prima di tutto va salvaguardata la salute delle persone, dei tifosi e degli stessi addetti ai lavori, ma ultimamente è stata fatta davvero troppa confusione. Tante società ritengono che il comportamento della Lega in questi giorni non sia stato giusto, non c'è solo la questione Marotta-Dal Pino. Sono d'accordo col presidente della Lega quando dice che bisogna promuovere il calcio italiano all'estero e che trasmettere una partita a porte chiuse non dà una bella immagine, ma allo stesso tempo avremmo avuto l'opportunità di offrire un po' di leggerezza a tutta la gente che si è chiusa in casa. Non mi riferisco solo a Juventus-Inter, nel nostro campionato ci sono anche tante altre squadre e serve rispetto per tutti".

15.40 - Lega Sere A, il 4 marzo assemblea urgente - Dopo il Consiglio straordinario di Lega che si è riunto oggi, è arrivata la nota ufficiale della Lega: "Il Consiglio di Lega, riunitosi oggi in conference call, ha deciso di convocare un'assemblea urgente il prossimo 4 marzo per esaminare le conseguenze dei provvedimenti governativi relativi al coronavirus sul calendario delle partite"

14.58 - Il Consiglio di Lega termina con un nulla di fatto - Al termine del Consiglio straordinario di Lega, con i club presenti in conference call, è stato deciso che verrà convocata un'assemblea straordinaria nei prossimi giorni alla presenza di tutti i 20 presidenti di Serie A.

14.34 - Juve U23 in quarantena - Anche la partita tra Juventus U23 e Lecco, in programma domenica prossima alle ore 17:30, potrebbe essere rinviata per via della quarantena imposta alla squadra bianconera. Per adesso non ci sono, invece, indicazioni sul possibile spostamento della finale di Coppa Italia. Nelle prossime ore, in ogni caso, la Lega Serie C prenderà una decisione per tutte le squadre, Pianese in primis.

13.40 - La proposta del Napoli - Nicola Lombardo, capo della comunicazione della SSC Napoli, si è espresso sulla questione rinvii, in vista della Coppa Italia, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Ci troviamo di fronte ad un'emergenza mondiale e bisogna rispettare le decisioni perché il calcio è un'industria che va tutelata. Chiediamo che le due semifinali di Coppa si giochino a maggio e Juve-Inter mercoledì prossimo. A noi sembra questa la soluzione più giusta, si cerca di falsare meno la competizione. Ne trarrebbero giovamento la Coppa Italia e lo stesso campionato. Chiediamo che venga fatto andare avanti il campionato, sarebbe più giusto per la tutela dello stesso e delle singole squadre se si giocasse Juve-Inter questo mercoledì e la Coppa Italia a maggio".

11.05 - Dal Pino replica a Marotta - Dopo ll'attacco dell'Amministratore Delegato dell'Inter Beppe Marotta è arrivata la dura replica del presidente della Lega di A Paolo Dal Pino: "Venerdì l'a.d. De Siervo e io abbiamo proposto all'Inter di spostare la gara contro la Juventus al lunedì sera per disputarla a porte aperte. L'Inter si è rifiutata categoricamente di scendere in campo, si assuma le sue responsabilità e non parli di sportività e campionato falsato. Marotta rappresenta le esigenze dell'Inter, io tutelo gli interessi generali di tutta la Serie A, che purtroppo sconta quotidiani conflitti di interessi legati a ciascuna squadra. Io devo promuovere il campionato italiano e la sua immagine nel mondo, trasmettere gare a stadi vuoti sarebbe stato un pessimo biglietto da visita per il Paese. La decisione è mia per statuto, ma i club coinvolti sono stati sentiti telefonicamente, per cui sappiamo bene le posizioni di ognuno, difficilmente conciliabili. Noi agiamo con senso di responsabilità per tutelare i tifosi e il diritto di tutti ad assistere alle partite, compresa l'esigenza dei broadcaster di trasmettere immagini di stadi pieni e festosi. L'invito che faccio a tutti è di ragionare come Serie A, non individualmente".

9.59 - Gare a porte chiuse: Cellino: "Sono disgustato" - La sospensione delle cinque gare nelle zone a rischio coronavirus ha portato tante reazioni. Nella giornata di ieri, la Lega ha deciso di rinviare al 13 maggio le sfide Juve-Inter, Mila-Genoa, Udinese-Fiorentina, Sassuolo-Brescia e Parma-Spal. Dura la posizione del numero uno delle Rondinelle Massimo Cellino, come riportato da Tuttosport: "E' stato falsato il campionato per l'ennesima volta. Sono abbastanza disgustato e preferisco non aggiungere altro".

9.46 - Napoli-Inter, De Laurentiis vuole le porte aperte - Nessuno pensi di far giocare Napoli-Inter a porte chiuse. Sentendo puzza di bruciato, Aurelio De Laurentiis ha già messo le mani avanti, allertando Lega, FIGC e CONI, perché proprio non vuole altri stravolgimenti, specie se legati ad una partita tanto importante per il suo Napoli come la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Il patron, già contrario al rinvio delle 5 partite che dovevano giocarsi a porte chiuse, vuole che la partita venga giocata come da programma. Il presidente azzurro vorrebbe che il match si disputasse con le stesse disposizione in atto per la semifinale tra Juventus e Milan, ossia quelle di giocare a porte aperte, con il divieto di accesso allo stadio soltanto per i tifosi lombardi, quindi dell'Inter per quanto riguarda il Napoli e del Milan per quanto riguarda la Juve. E, nel caso in cui la Prefettura o la Presidenza del Consiglio dei Ministri dovessero decidere che anche a Napoli debbano essere applicate misure sanitarie d'emergenza, ADL sarebbe pronto a chiedere lo spostamento del match.

9.14 - La rabbia di Marotta - L'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta ha esternato il proprio rammarico alla Gazzetta dello Sport per il rinvio del match con la Juve: "La Lega aveva deciso per le porte chiuse giovedì, poi venerdì il ministro Spadafora aveva sconsigliato questa strada. A quel punto l’errore è stato del presidente di Lega, Dal Pino, che ha deciso senza interpellare nessuno. Piuttosto, avrebbe dovuto convocare un consiglio di Lega straordinario. E invece non è stato fatto, stamattina (ieri, ndr) abbiamo ricevuto una comunicazione e stop. Non va bene, la cosa è molto grave. Quel che accadrà da adesso in poi mi preoccupa, per il mondo del calcio" Clicca qui per leggere le parole di Marotta

00:15 - Juventus-Inter rinviata, nerazzurri furiosi. Domani conference call - È un momento delicato per il calcio italiano alla luce delle cinque partite rinviate in Serie A per l’emergenza Coronavirus. A far discutere, ovviamente, è soprattutto il rinvio di Juventus-Inter, sfida Scudetto che ora si giocherà il 13 maggio, con tutte le difficoltà del caso soprattutto per la formazione nerazzurra. Come riportato da Corriere.it, il club meneghino sarebbe infuriato per la decisione della Lega, così come Fiorentina e Genoa. D’ora in poi si naviga a vista: se l’Inter dovesse arrivare in finale sia in Coppa Italia che in Europa League non avrebbe infatti una data per recuperare la sfida contro la Sampdoria, rinviata lo scorso week-end sempre per gli stessi motivi, con il campionato che a quel punto risulterebbe falsato. Sono a rischio porte chiuse, inoltre, ben cinque gare del prossimo turno (Atalanta-Lazio, Spal-Cagliari, Inter-Sassuolo, Verona-Napoli e Bologna-Juve). Intanto l’ad nerazzurro Giuseppe Marotta ha chiesto e ottenuto per domani un consiglio di Lega informale in conference call.

DOMENICA 1 MARZO

23:47 - Rinvii in Serie A, parla Gattuso - Il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso ai microfoni di Sky Sport ha detto la sua sui rinvii di alcune partite in Serie A a causa del Coronavirus: “Penso che non sia corretto al di là di quello che sta succedendo in tutto il mondo. Rispetto per le persone che sono morte e si sono ammalate, ma se si deve giocare si gioca tutti e se si rinvia si rinviano tutte le gare. Giocare tra uno o due mesi cambia parecchio, se il Torino giocava con il Parma aveva cinque diffidati che oggi hanno giocato. Giocare una gara oggi o tra un mese ha una valenza diversa. Bisogna fare le cose con criterio, io la penso così”.

23:04 - Rinvio Juve-Inter, Lapo Elkann difende Andrea Agnelli - Nelle ultime ore il presidente della Juventus Andrea Agnelli è stato preso di mira dai tifosi di diverse squadre di Serie A, convinti che il rinvio delle cinque gare programmate per questo week-end - inizialmente previste a porte chiuse per l'epidemia di Coronavirus - sia arrivato in seguito alle pressioni del numero uno bianconero. A difesa di Agnelli è intervenuto il cugino Lapo Elkann: “Prima di essere juventini, interisti ecc. siamo italiani, non dimentichiamocelo mai - ha scritto sui propri social -. Mio cugino Andrea ha fatto tanto per la Juve e il calcio italiano e internazionale. Io gli voglio un mondo di bene e gli sono grato per ciò che ha dato e dà a noi juventini oltre che agli amanti del calcio. E viene da chiedermi perché molti in un momento così difficile abbiano la voglia di alimentare polemiche. Ci sono priorità che vanno oltre la passione del calcio di tutti”, ha concluso.

22:24 - Juventus-Inter rinviata, la protesta della Curva Nord nerazzurra - Non si placano le polemiche dei tifosi dell'Inter dopo il rinvio, alquanto a sorpresa, del derby d'Italia inizialmente in programma domani contro la Juventus. Numerosi sostenitori nerazzurri, questa sera, si sono radunati infatti sotto la sede della Lega Serie A a Milano, esponendo uno striscione con una provocazione piuttosto chiara: "Calciopoli... Ci risiamo?". Clicca qui per il comunicato integrale.

22:02 - Polemiche sui rinvii, parla Spadafora - Dopo le polemiche relative ai rinvii in Serie A, arrivano le parole del ministro dello Sport Vincenzo Spadafora: “Non trovo accettabile, in un momento come questo, giudicare le scelte secondo una visione di parte. Come la politica, così lo sport, dai dirigenti ai tifosi, dovrebbe essere in grado di andare oltre il proprio diretto interesse. Tutti noi, in queste ore, dobbiamo scegliere le priorità e devono poter prevalere le ragioni della prudenza e della tutela della salute pubblica

21.08 - Striscione al San Paolo - "Nelle tragedie non c'è rivalità, uniti contro il Coronavirus". È questo il testo dello striscione esposto dai tifosi del Napoli nei minuti iniziali della sfida contro il Torino. Bel gesto dei supporter azzurri al San Paolo nei confronti delle zone d'Italia interessate dall'allarme relativo alla diffusione del Covid-19.

21.04 - Sfogo di Matteo Salvini sui social - Il leader della Lega, Matteo Salvini, si è unito al disappunto di tanti italiani per il rinvio di Juventus-Inter. Questo il suo sfogo su Twitter: "Rinviare Juve-Inter a maggio, che senso ha? Porte aperte o porte chiuse, per me si doveva giocare e offrire agli Italiani qualche ora di serenità e al mondo un’immagine di tranquillità", il tweet del grande tifoso milanista sul derby d'Italia.

19.53 - Attività temporaneamente sospesa per la Juventus Under 23 - Le attività di allenamento della Under 23 bianconera sono temporaneamente sospese. La misura di prevenzione è stata decisa su indicazione, e in attesa di ulteriori comunicazioni ufficiali, da parte delle autorità sanitarie di Alessandria (Servizio di Igiene e Sanità Pubblica - SISP), con cui il personale sanitario di Juventus è in costante contatto. Il motivo sono i nuovi casi di contagio al COVID-19, emersi in queste ultime ore fra i giocatori della U.S. Pianese, che i bianconeri hanno affrontato lo scorso 23 febbraio al “Moccagatta” di Alessandria. Si specifica che, a sei giorni dalla partita, i giocatori bianconeri permangono asintomatici e sono sotto controllo medico. La Juventus è in costante contatto con la LegaPro.

17.50 - A rischio rinvio anche Samp-Hellas - Non è ancora detto che la sfida tra Sampdoria e Hellas Verona, in programma lunedì sera al "Ferraris", venga regolarmente disputata. Ad alimentare i rumors è stato infatti il Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti: "La partita Sampdoria - Verona di lunedì pur essendo nella zona di Genova porterebbe tifosi da tutta la regione, compreso il savonese. Per questo è in corso di valutazione il rischio, si deciderà nella giornata di domani", il suo tweet.

15.43 - Milan-Genoa rinviata. Il pensiero di Pioli - Da MilanTv arriva il pensiero del tecnico del Milan Stefano Pioli dopo il rinvio della gara contro il Grifone: "Una situazione un po' difficile, all'inizio l'hanno estremizzata, adesso cercano di riportare tutto alla normalità, speriamo si risolva il prima possibile. Vedere Milano con così poca gente è una situazione che fa male, la salute viene prima di tutto ma prima torniamo alla normalità ed è meglio per tutti. Non mi riferisco solo allo sport".

14.56 - La nota del Ministro Spadafora sul rinvio delle gare di Serie A - L’emergenza a seguito dei casi di Coronavirus in Italia ha costretto il Governo e le altre Autorità a prendere decisioni impopolari, ma necessarie. Decisioni che devono essere modulate e aggiornate in base all'andamento dei dati e ai consigli della comunità scientifica, mettendo al primo posto la salute dei cittadini e cercando, per quanto possibile, di limitare le conseguenze per tutti i cittadini.

Per quel che riguarda gli eventi sportivi, dopo la fase del blocco totale dei primi giorni, abbiamo autorizzato, su richiesta del CONI, della FIGC e delle Leghe Calcio, la possibilità di effettuare allenamenti e gare a porte chiuse, rimettendo a loro la decisione se avvalersi o meno di questa facoltà.

In vista dei prossimi appuntamenti, la valutazione unanime dei vertici del mondo sportivo e calcistico è stata quella di prediligere il rinvio piuttosto che giocare negli stadi vuoti, tenendo conto anche delle ripercussioni a livello di immagine sul nostro Paese e delle difficoltà nella programmazione di turni supplementari in un calendario mai come quest’anno denso di appuntamenti nazionali e internazionali.

Decisione autonoma, che come Ministro competente ho accolto con favore. Ogni valutazione sulle ripercussioni a livello agonistico di questa decisione compete agli organi sportivi, non certo al Ministro dello Sport o al Governo.

14.30 - Marotta commenta il rinvio del derby d'Italia - Giuseppe Marotta, ad del derby d'Italia, ha così commentato la decisione della Lega di rinviare il derby d'Italia: "Come cittadino, dico che siamo in una situazione di emergenza e dobbiamo avere grande rispetto della tutela della salute. Da dirigente sportivo, dico che ci siamo trovati dinanzi a questa repentina decisione della Lega Calcio. Sono preoccupato perché dovesse essere firmata la proroga del blocco fino al'8 maggio nelle regioni a rischio, mi chiedo come verrà gestito il calendario. Siamo in una situazione di difficile gestione, il criterio adottato per questa giornata dovrà essere adottato anche la prossima domenica".

12.11 - UFFICIALE: rinviate le 5 gare a porte chiuse! Spostata la finale di Coppa Italia -

Visto l’articolo 1. co. 1 lett. A) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decretolegge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; considerato il susseguirsi di numerosi interventi normativi urgenti da parte del Governo per rispondere a questa straordinaria emergenza a tutela della salute e della sicurezza pubblica; il Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie A comunica che sono rinviate le seguenti gare della 7^ giornata di ritorno del Campionato di Serie A TIM, inizialmente previste a porte chiuse come da Comunicato Ufficiale n. 191 del 27 febbraio 2020:

JUVENTUS – INTER

MILAN – GENOA

PARMA – SPAL

SASSUOLO – BRESCIA

UDINESE – FIORENTINA

La data di recupero delle predette gare è fissata per il giorno mercoledì 13 maggio 2020. La Finale di Coppa Italia sarà conseguentemente programmata per il giorno mercoledì 20 maggio 2020.

11.57 - Fiorentina in attesa della decisione definitiva della Lega - Entro le 13, alla Fiorentina dovrebbero comunicare se scenderà o meno in campo alle 18 contro l'Udinese. In questo momento, il Governo con la commissione scientifica e le Regioni sta ragionando anche di questo aspetto.

09.31 - Cinque gare a porte chiuse? Non è ancora scontato - Non è ancora sicuro al 100% che le 5 gare a porte chiuse previste per questo turno verranno disputate e non rinviate. Il Governo, riporta la 'Gazzetta dello Sport', oggi si confronterà con la commissione scientifica e le Regioni e da questo dialogo dipenderanno le scelte della Lega di A, che è l’autorità titolata per prendere la decisione finale.

Governo e Lega vorrebbero evitare di dare l'immagine di un Paese cupo, depresso e pericoloso. Ma i margini sono molto ristretti, soprattutto perché calendario alla mano Juventus e Inter non hanno slot per recuperare il match.

SABATO 29 FEBBRAIO

22.39 - Il Premier Conte: "L'Italia non si ferma" - "L’Italia non si ferma, volgiamo lo sguardo al domani, sempre più determinati a far correre l’economia. Questo vale per tutta l’Italia. Dobbiamo moltiplicare le nostre energie. Insieme ce la faremo". Così il Premier Giuseppe Conte sul suo profilo Facebook.

21.28 - Allarme Coronavirus. Spadafora: "Far ripartire lo sport garantendo la salute. È il mio obiettivo" - "Far ripartire lo sport garantendo la salute. Questo è il mio obiettivo". Lo scrive su Facebook il ministro dello Sport e Politiche giovanili, Vincenzo Spadafora. "Nel corso del pomeriggio ho incontrato i vertici del Calcio italiano e il presidente del CONI. Tutti hanno dimostrato grande responsabilità, consapevolezza e volontà di collaborazione. Abbiamo parlato a lungo e sulla base di quanto ci siamo detti proporrò al consiglio dei ministri misure specifiche dedicate al mondo sportivo e allo svolgimento dello competizioni".

20.49 - Allarme Coronavirus. Presidente Liga: "Il Clasico tra Real Madrid e Barcellona non è a rischio" - La Liga lavora ad un piano d'azione per salvaguardare il massimo campionato spagnolo qualora si dovesse fronteggiare la diffusione del Coronavirus in Spagna. Il presidente del massimo campionato spagnolo, Javier Tebas, stando a quanto riporta il quotidiano spagnolo As, ha chiarito quale piano si potrebbe adottare escludendo comunque al momento la sospensione del Clasico, in programma domenica prossima a Madrid, e di altre partite. "Da domenica sera abbiamo una commissione aperta all'interno della Liga che monitora il problema, e abbiamo elaborato un piano in diverse città per stabilire se si può giocare a porte chiuse o meno. Una cosa è sospendere una partita e un'altra è non giocarla. Stiamo valutando l'alternativa di giocare a porte chiuse, in modo da far disputare comunque i match. Lavoriamo sulle previsioni e non sull'improvvisazione"

20.20 - Milan-Genoa a porte chiuse. Romagnoli: "Partita inedita per noi, sarà molto strano" - Così il difensore del Milan Alessio Romagnoli a Sky Sport: "E' una situazione un po' critica, voglio ringraziare a nome di tutta la squadra tutte le persone che stanno curando le persone affette da questo virus. Quello che noi possiamo fare è seguire le istruzioni che ci danno gli organi competenti. L'Italia è un Paese forte, è sempre stato così e sempre lo sarà. La salute è la base di tutto per ogni persona, non solo per noi calciatori. La speranza è che giorno dopo giorno possa diminuire e che si possa giocare già dalla prossima partita con tutti i tifosi a fianco a noi".

20.01 - Allarme Coronavirus, comunicato Bayern Monaco: stop a selfie e autografi dei giocatori - Il Bayern Monaco, tramite il proprio sito ufficiale, ha emesso un comunicato nel quale spiega le misure di sicurezza intraprese sulla gestione del Coronavirus dopo un contatto diretto con la Federazione tedesca e le varie istituzioni nazionali. Per il momento in Bundesliga non sono a rischio le gare del fine settimana, ma intanto il medico sociale del club bavarese, si legge, ha consigliato ai giocatori della rosa del Bayern Monaco di non firmare autografi e di non rendersi disponibili per foto e selfie con i tifosi.

19.48 - Ronaldo: "Strano Juve-Inter a porte chiuse, ma salute è importante" - "Sarà strano giocare senza pubblico un match così importante come Juve-Inter. Non è bello, ma la salute resta la cosa più importante. Dobbiamo rispettare la decisione di giocare a porte chiuse". Così Cristiano Ronaldo in esclusiva a Sky Sport.

19.38 - Tottenham, Son sarà costretto alla quarantena. L'attaccante è in Corea del Sud - Il Coronavirus colpisce la Premier League: Son Heung-Min sarà costretto alla quarantena per due settimane al suo ritorno dalla Corea del Sud. All'attaccate il Tottenham aveva dato il permesso il mese di tornare in patria per sottoporsi ad intervento chirurgico dopo l'infortunio al braccio rimediato lo scorso 16 febbraio contro l'Aston Villa. In merito José Moourinho, intervenuto oggi in conferenza stampa, ha dichiarato: "Dovrà seguire il protocollo perché arriverà da Seul". Il tecnico ha inoltre sottolineato che Son tornerà a breve in Inghilterra.

18.52 - Allarme Coronavirus, in Bulgaria rinviata partita del Ludogorets: i giocatori saranno controllati - La Federcalcio bulgara ha annunciato di aver spostato la sfida tra Arda e Ludogorets, prevista domenica 1 marzo e valida per il 23° turno di campionato, al prossimo mercoledì 18 marzo. Un provedimento necessario per permettere ai giocatori rientrati da Milano di effettuare tutti i controlli del caso per il Coronavirus.

18.40 - Sassuolo, la nota sul match a porte chiuse contro il Brescia - Lega Serie A, visto l’articolo 1 co. 1 lett. a) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, ha disposto che Sassuolo-Brescia, 26^ giornata di Serie A TIM in programma domenica 1° Marzo alle ore 15 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia, sia disputata A PORTE CHIUSE. Tale limitazione vale anche per tutti gli accrediti richiesti da parte di tifosi diversamente abili, tesserati CONI-FIGC-AIA, società sportive e procuratori. Con riferimento alla disputa della partita a porte chiuse, il Sassuolo Calcio ha allo studio iniziative per gli acquirenti degli Abbonamenti alla corrente stagione sportiva, con le modalità che verranno successivamente comunicate.

18.10 - Allarme Coronavirus. Pianese, contagiati tre calciatori e un collaboratore: la nota del club - Con una nota pubblicata sulla propria pagina Facebook, la Pianese aggiorna sulla situazione dei propri tesserati contagiati dal Coronavirus: ( Clicca qui leggere la news completa )

17.57 - Pres. Lecce: "Coronavirus? Non abbiamo il potere di inibire l'ingresso a nessuno" - Ospite delle colonne del Corriere del Mezzogiorno Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all'emergenza Coronavirus in relazione al match contro l'Atalanta: "Martedì abbiamo iniziato la prevendita dei biglietti per il match, ma inizialmente soltanto per i tifosi locali. Non ricevendo alcuna risposta alla nostra lettera, in cui chiedevamo di valutare attentamente l’apertura dello stadio anche ai tifosi ospiti abbiamo fissato come ultimatum le 17 di mercoledì, dopodiché siamo stati costretti a vendere i biglietti a tutti. Si presume comunque che saranno pochi i bergamaschi, che affronteranno questa trasferta: per il settore ospiti, il primo giorno abbiamo venduto 16 biglietti. Se dovessero arrivare restrizioni, però, siamo disposti a rimborsarli".

17.10 - Allarme Coronavirus. Finito il vertice tra Spadafora e le componenti del calcio - È durata poco più di un'ora la riunione tra il ministro per le politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora, e i rappresentanti del mondo del calcio per discutere della situazione legata all'emergenza coronavirus. Nel tardo pomeriggio Spadafora incontrerà anche il presidente del Coni, Giovanni Malagò.

16.38 - Allarme Coronavirus. Annullate anche le conferenze di Sarri e Conte: la lista completa - Le consuete conferenze stampa di presentazione delle partite del weekend di Antonio Conte (prima di Inter-Juventus) e Stefano Pioli (prima di Milan-Genoa), non ci saranno per gli effetti dell’emergenza legata al Coronavirus. Sia i nerazzurri, sia i rossoneri giocheranno le due sfide senza i tifosi. Ma non solo: in ottemperanza alle restrizioni attualmente vigenti, domani, sabato 29 febbraio, neanche la conferenza stampa di Maurizio Sarri alla vigilia di Juve-Inter non avrà luogo. Lo stesso avverrà per le conferenze di Nicola (Genoa), D'Aversa (Parma), Longo (Torino) e Ranieri (Sampdoria).

15.54 - Alle 18 incontro Spadafora-Malagò - Dopo l'incontro tra il ministro Spadafora e il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, alle 18 vi sarà un nuovo vertice. Protagonista lo stesso Spadafora, che vedrà il presidente del CONI, Giovanni Malagò: si cercherà di capire se estendere o meno la disputa delle partite a porte chiuse.

14.56 - Dalla UEFA trapela tranquillità - "Non vi è nessuna angoscia da parte dell'Uefa per la questione del coronavirus". Questo quanto dichiarato all'ANSA da Giorgio Marchetti, segretario generale aggiunto della confederazione calcistica europea, a margine del sorteggio degli ottavi di finale di Europa League, svoltosi a Nyon nel primo pomeriggio. Il dirigente Uefa, dopo aver condotto il sorteggio, ha accettato di rispondere brevemente sul tema del coronavirus. "L'Uefa segue da vicino e costantemente la situazione. Per ora tutte le competizioni procedono come previsto. Non vi è alcuna angoscia da parte nostra", ha assicurato Giorgio Marchetti. Dal canto suo,l'ufficio stampa dell'Uefa ha emesso un comunicato nel quale precisa: "L'Uefa prende molto al serio la situazione legata al coronavirus. Vogliamo garantire la salute di tutti i partecipanti alle nostre competizioni: giocatori, tifosi e dirigenti". Per raggiungere questo obiettivo, l'Uefa spiega essere "in contatto con l'organizzazione mondiale della sanità e le autorità nazionali. Seguiamo costantemente l'evoluzione della situazione"..

14.48 - Riunione in FIGC - Prima una riunione in Federcalcio tra tutte le componenti per fare il punto della situazione legata all'emergenza coronavirus e stabilire una linea comune, poi nel pomeriggio l'incontro col ministro dello Sport Vincenzo Spadafora per approfondire la questione e chiedere indicazioni sul futuro.Alla riunione di questa mattina nella sede della Figc di via Allegri hanno preso parte il presidente federale Gravina, l'ad della Lega di Serie A De Siervo, i numeri uno della Lega di Serie B Balata, della Serie C Ghirelli, e della Dilettanti Sibilia. Al tavolo anche il presidente degli arbitri Nicchi e quello dell'Assocalciatori Tommasi. Collegato in video conferenza invece il presidente degli allenatori, Ulivieri. Lo riferisce l'ANSA.

12.40 - Si ferma il campionato svizzero - Il calcio svizzero si ferma per l'allarme Coronavirus. La SFL (Swiss Football League) ha infatti annunciato il rinvio a data da destinarsi di tutte le partite in programma per questo weekend, nell'ambito della 24^ giornata. Saranno inoltre interdetti al pubblico, per ordine del Consiglio federale, fino al 15 marzo tutti gli eventi che coinvolgano più di 1000 persone.

12.07 - Malagò: "C'è un danno economico enorme" - Giovanni Malagò, presidente del Coni, ha parlato ai microfoni de Il Corriere dello Sport circa le scelte politiche sportive attuate per l'allarme Coronavirus. "Da uomo delle istituzioni credo si sia voluto dare un segnale di sensibilità e di attenzione e confermare la priorità della salute pubblica. Ma questo ha innescato una serie di reazioni a catena con le quali ci troviamo a fare i conti. C'è un danno economico enorme. Martedì sapremo se i divieti hanno funzionato. Al di là delle misure che non contesto e rispetto, è vero che una certa narrazione ha incrementato l'allarme".

10.49 - Il Newcastle vieta le strette di mano - L'allarme Coronavirus continua ad accrescere le misure di sicurezza da parte dei club di tutto il mondo. L'ultima decisione in merito è del Newcastle, club di Premier League che ha vietato i saluti con le strette di mano all'interno del proprio centro sportivo. Queste le parole in merito del tecnico Steve Bruce: "Qua c'è un rituale, ogni mattina tutti si stringono la mano. Un rituale che abbiamo interrotto su consiglio del dottore. Fortunatamente qua abbiamo dei dottori fantastici che ci aggiornano su come comportarsi. Siamo tutti incollati alla tv per seguire gli sviluppi, speriamo che qua non faccia ancora male".

10.38 - Il Valencia annulla gli eventi pubblici - Dopo il viaggio in Italia per la sfida contro l'Atalanta, e la notizia che un giornalista al seguito del Valencia ha contratto il COVID-19 da Coronavirus, il club iberico prende contromisure, annullando tutti gli eventi pubblici (conferenze stampa e simili) in occasione delle partite. Ecco il comunicato: "A seguito della conferma da parte della Generalita Valenciana dei primi casi di infezione da Coronavirus COVID-19 in Valencia, uno dei quali tra i media che seguono abitualmente la prima squadra, il Valencia CF ha deciso, in linea con le raccomandazioni delle autorità sanitarie autonome e nazionali, di incrementare le misure preventive contro il contagio annullando tutti gli atti, le riunioni e le concentrazioni pubbliche in spazi chiusi che possano portare a un rischio per i giocatori, i tecnici o il personale dl club. In questo contesto, si cancella fino a nuovo ordine qualsiasi attività pubblica non sportiva con componenti della prima squadra, tra le quali l'abituale conferenza stampa dell'allenatore prima della partita de LaLiga, così come tutte le apparizioni, sia pre che post gara, previste in occasione del partito di questo sabato a Mestalla".

9.47 - Pianese in quarantena - L'intera squadra della Pianese è in quarantena presso i propri domicili. Lo ha reso noto nella serata di ieri il club toscano con un comunicato in cui si informava che "la dirigenza sta rispettando le linee guida del Ministero della Salute sui comportamenti da seguire, pertanto tutti i tesserati della prima squadra coinvolti sono monitorati dallo staff medico bianconero. Al momento, escluso il calciatore contagiato che è ricoverato presso un presidio ospedaliero, tutti i calciatori, tecnici e dirigenti sono in quarantena presso i rispettivi domicili e non manifestano alcun sintomo tipico del Covid-19 (febbre, difficoltà respiratorie e diarrea)".

VENERDÌ 28 FEBBRAIO

21.54 - Cinque gare a porte chiuse - - Attraverso il proprio sito ufficiale, la Lega Serie A ha ufficializzato che le sfide Udinese-Fiorentina, Milan-Genoa, Parma-SPAL, Sassuolo-Brescia e Juventus-Inter si giocheranno negli orari previsti del prossimo weekend ma a porte chiuse, nel rispetto delle disposizioni messe in atto per l'emergenza sanitaria provocata dal Coronavirus.

21.30 - Il prefetto di Torino conferma: "Juve-Inter rimane a porte chiuse" - "Se non intervengono nuovi provvedimenti che superino il decreto del Governo, Juve-Inter sarà giocata a porte chiuse come prevede quel decreto”. Così ha parlato Claudio Palomba, prefetto di Torino, al termine di un incontro con prefetti, presidenti delle province e della regione, e dei capoluoghi. Per il rinvio di Juventus-Inter nulla da fare dunque, con data e orario che rimangono invariate, per il dispiacere dei tifosi bianconerazzurri: domenica 1 marzo, ore 20.45.

20.57 - Wuhan Zall invitato al Clasico - Il Wuhan Zall, club della città dove è partita l'emergenza Coronavirus, è stato invitato al Bernabeu per assistere domenica al Clasico contro il Barcellona. A confermarlo è stata la Liga, che ha deciso di invitare la squadra. Il Wuhan ha svolto la preparazione in Andalusia - da dove è stato prelevato anche Daniel Carriço, Siviglia - ed è rimasto nella regione sin dall'inizio del problema.

20.40 - Marotta: "Giocare a porte chiuse una situazione forzata"- Intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita di Inter-Ludogorets, l'a.d. nerazzurro Giuseppe Marotta si è così espresso sull'atmosfera che si respira questa sera a San Siro, off-limits per i tifosi a causa dell'emergenza Coronavirus: "È un'atmosfera surreale, il pubblico è una componente fondamentale in una partita di calcio. Ma c'è un decreto legge del Presidente del Consiglio che è molto chiaro, vale fino a domenica, giocare a porte chiuse è una situazione forzata. Unendomi a ciò che ha detto in precedenza Agnelli la tutela dei cittadini va salvaguardata, quindi accettiamo a malincuore la decisione".

19.45 - Calcio femminile, rinviate quattro gare di B - La FIGC con un comunicato ufficiale ha annunciato il rinvio di quattro gare della 5^ giornata della Serie B femminile a causa delle ordinanze delle regioni Lombardi e Veneto in merito alla diffusione del Coronavirus. Le gare in questione sono le seguenti:

Lady Granata Cittadella-Cesena

Riozzese-Novese

Permac Vittorio Veneto-San Marino Academy

Fortitudo Mozzecane-Ravenna Women

19.20 - Ghirelli sulla Pianese: "Salute al primo posto" - In riferimento alla situazione che sta vivendo la società Pianese, il Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli afferma: “La salute è al primo posto. Il protocollo sanitario è seguito rispettando l’iter previsto tra Autorità sanitarie e club. Quando ci verrà comunicato lo stato della situazione, ci adegueremo a quanto verrà prescritto dalle Autorità competenti. Sulla base di ciò verrà allineata la parte sportiva”.

18.16 - Modalità di rimborso per Inter-Ludogorets - FC Internazionale Milano comunica ai propri tifosi le modalità di rimborso dei biglietti per l’incontro di UEFA Europa League contro il Ludogorets, che si disputerà giovedì 27 febbraio al Meazza a porte chiuse, come stabilito dalle Autorità.

ACQUISTI EFFETTUATI ONLINE SU INTER.IT

Tutti i biglietti acquistati sul sito ufficiale inter.it, quasi il 90% del totale, saranno automaticamente annullati e rimborsati. L’acquirente non dovrà quindi fare nulla: l’intero importo verrà riaccreditato sulla carta di credito utilizzata per l’acquisto.

ACQUISTI EFFETTUATI PRESSO I PUNTI VENDITA

I tifosi che hanno acquistato presso i due punti vendita Inter, San Siro Stadio e Inter Store Milano, dovranno recarsi presso l'Inter Store Milano in Galleria Passarella 2 (MM San Babila) per ricevere il rimborso, restituendo i biglietti cartacei. Lo sportello biglietteria effettuerà apertura straordinaria tutti i giorni da mercoledì 26 Febbraio a martedì 3 Marzo, dalle 10.00 alle 19.00.

Tutti coloro che hanno invece acquistato i biglietti presso uno dei punto vendita Vivaticket dovranno consegnare i biglietti in loro possesso presso lo stesso punto vendita in cui è stato effettuato l’acquisto per ottenere il rimborso. In seguito ai provvedimenti precauzionali adottati dalle Autorità competenti nel territorio, sarà possibile richiederlo eccezionalmente fino a lunedì 10 Marzo.

TITOLI CARICATI SULLA TESSERA SIAMO NOI

In caso di acquisto in modalità digitale, ossia con caricamento del titolo di accesso sulla tessera 'Siamo Noi', sarà sufficiente mostrare la ricevuta di acquisto.

17.42 - Presidente RC Codogno: "Follia quarantena" - Con il Coronavirus che sta creando tantissimi problemi, anche nel mondo del calcio, il presidente dell'RC Codogno, Alessandro Pellini, squadra del paese messo in quarantena dopo i primi casi registrati in Italia, ha parlato ai microfoni di gianlucadimarzio.com, spiegando: "Una follia totale metterci in quarantena. È impossibile contenere il virus. Stiamo tutti benissimo. Lunedì le altre società riprendono gli allenamenti. Noi invece no. Chiediamo di essere trattati come gli altri".

16.49 - Parla l'agente di Udoh (Pianese) - È King Udoh il giocatore della Pianese che ha contratto il Coronavirus. A rivelarlo ai microfoni di Tuttoc.com è il suo agente Daniel Piconcelli che ha però voluto chiarire fin da subito che il ragazzo è già guarito chiedendo di abbassare i toni e l'allarmismo per queste situazioni: "Da più parti è uscito il suo nome legato al Coronavirus e confermo: ho scoperto il tutto solo di pomeriggio essendo a Zanzibar. Il ragazzo è clinicamente guarito, non ha più febbre. Sul Coronavirus c’è dell’allarmismo incredibile che non va bene, credo che si stia esagerando. Siamo in stretto contatto con King e la sua famiglia: è tranquillo e sereno. - continua il procuratore - Dopo essersi sentito male e viste le notizie in TV, ha deciso di controllarsi. Così gli è stato fatto il tampone e ha scoperto di essere positivo al Coronavirus. Ma adesso sta bene, è in osservazione nel reparto infettivi a Siena. Gli fa onore l’aver pensato alla squadra e ai compagni: temeva di infettare gli altri e per questo si è subito mosso”.

14.55 - Allarme Coronavirus, il Ludogorets offre passaggio in charter a scolaresca bulgara - Il Ludogorets offre il ritorno in Bulgaria a una scolaresca di connazionali ferma a Milano. Lo riferisce nova.bg, che cita il primo ministro Boyko Borisov: la squadra di Razgrad, in Lombardia per la sfida all'Inter di stasera, avrebbe infatti offerto un passaggio in charter a una scolaresca di Kavarna con l'obiettivo di evitare ai ragazzi il rischio legato all'emergenza Coronavirus. Lo stesso Borisov, però, ha fatto sapere che è stato preparato un airbus dedicato proprio a questi ragazzi e non ci sarà quindi bisogno del charter.

12.21 - Allarme Coronavirus. La LND rinvia tre gare del Girone F nelle Marche - Il Dipartimento Interregionale, vista l’ordinanza n. 1 del 25/2/2020 del Presidente della Regione Marche emanata quale misura in materia di contenimento e questioni dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha disposto il rinvio delle seguenti gare in programma domenica 1 marzo 2020: Jesina-Atletico Porto S.Elpidio, Sangiustese-Montegiorgio e Tolentino-Recanatese. Il Dipartimento Interregionale, si riserva di adottare diversi ed ulteriori eventuali provvedimenti in ottemperanza a nuove Ordinanze e/o Decreti che dovessero essere pubblicati successivamente.

11.39 - Le ultime su Juve-Inter. La sfida scudetto verso le porte aperte. No allo spostamento al lunedì - L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione su Juventus-Inter: non è più scontato - si legge - che si giochi a porte chiuse. Sul decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri approvato martedì continuano a esserci diverse interpretazioni. La Prefettura di Torino non ha ancora diramato una prescrizione ufficiale, la Lega di serie A non ha diffuso il comunicato sulle partite con l’obbligo di stadi vuoti (a differenza della Lega di B che l’ha fatto), per la regione Piemonte vale ancora l’ordinanza firmata con il ministro della Salute che parlava di scadenza del provvedimento di sospensione delle «manifestazioni aperte al pubblico» per sabato 29 febbraio, escludendo quindi la sfida scudetto dal divieto. Ordinanza che però potrebbe essere aggiornata sulla base del DPCM. Potrebbe, appunto. ( Clicca qui per leggere la news completa )

11.27 - Allarme Coronavirus - Sarebbe un tesserato della Pianese il calciatore emerso come positivo al test per il Coronavirus nelle scorse ore. Il giocatore, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, avrebbe contratto l'influenza durante un transito nelle "zone rosse" nei giorni scorsi dopo il quale sono apparsi i primi sintomi. Tenuto a riposo in occasione dell'ultimo match di campionato disputato dal club toscano il calciatore sarebbe attualmente già sfebbrato. Nel frattempo gli altri tesserati e dipendenti della società attendono di poter fare il medesimo test per scongiurare ogni tipo di contagio.

10.33 - Allarme Coronavirus. Juventus-Inter, si studia il rinvio di 24 ore - Juventus-Inter di domenica sera potrebbe essere spostata di 24 per consentire l'accesso al pubblico. Quella del rinvio è un'idea sulla quale ieri la FIGC, Lega Serie A e i due club hanno ragionato molto. In tarda serata l’ago della bilancia pendeva ancora dalla parte del lasciare tutto invariato ovvero con il derby d’Italia domenica a porte a chiuse, ma la situazione può ancora cambiare. La Juventus - legge - vorrebbe scendere in campo con il suo pubblico sugli spalti sia per non rinunciare agli incassi, sia per non dare un'immagine devastante del nostro calcio e del nostro Paese in questo momento. ( Clicca qui per leggere la news completa )

10.02 - Allarme Coronavirus. L'Honved Budapest "sospende" il tecnico italiano Sannino - L'Honved Budapest ha deciso di sospendere il proprio allenatore, l'italiano Giuseppe Sannino, perchè "lui e il suo vice Alessandro Recenti potrebbero essere entrati in contatto con persone che vivono nelle aree in cui si è diffuso il caso coronavirus, in Lombardia", come fa sapere su Facebook il club della capitale ungherese. Al suo posto sabato a guidare la squadra contro il Diosgyor sarà l'ex nazionale Istvan Pisont. L'Honved ha anche precisato che Sannino e il suo vice "non presentano alcun sintomo, ma non hanno preso parte all'allenamento della squadra per precauzione" e ora sono stati sostituiti a titolo temporaneo.

09.32 - La Nazione: "Positivo calciatore di Serie C" - Arriva il primo caso di Coronavirus per un calciatore professionistico. Stando a quanto riportato da La Nazione nella sua edizione online sarebbe stato trovato positivo un giocatore, residente nella provincia di Siena, appartenente ad una squadra di Serie C. Il calciatore, si legge, "domenica scorsa non aveva giocato con la sua squadra dopo aver accusato febbre e malessere prima della partita". I medici hanno così deciso di effettuare il test per il Coronavirus e in piena notte è arrivata la notizia dell'esito positivo e all'alba un'ambulanza lo ha prelevato per portarlo nel reparto malattie infettive delle Scotte di Siena"

GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO

22.13 - Malagò: "Favorevole a Juve-Inter in chiaro" - Il presidente del CONI, Giovanni Malagò, ha parlato al Tg5, tornando sulla possibilità che la gara tra Juventus e Inter venga trasmessa in chiaro: "Sono favorevole per un fatto simbolico, ideologico, per compensare in qualche modo quella che di fatto è una mancanza di appeal. Lo sport non può che adeguarsi a quella che è la realtà del momento. Essendo il nostro mondo pieno di manifestazioni di grandissima manifestazione ci siamo dovuti adeguare. È una situazione molto particolare a cui non eravamo abituati e preparati. In precedenza ci sono state situazioni analoghe solo per questioni di ordine pubblico, squalifiche, interventi di organismi internazionali, ma su così ampia scala non era mai successo".