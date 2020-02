vedi letture

live Allarme Coronavirus: rinviate 4 partite di Serie A. Parla anche Malagò

L'allarme Coronavirus arriva in Italia con le notizie dei primi contagi anche nel nostro territorio. In virtù di questa emergenza, alcune partite del campionato italiano verranno rinviate. Tra tutte, quattro gare di Serie A: Inter-Samp, Atalanta-Sassuolo, Hellas Verona-Cagliari e Torino-Parma. Segui su TuttoMercatoWeb.com gli ultimi aggiornamenti.

19.10 - Malagò nell'intervallo di Roma-Lecce - Nell'intervallo di Roma-Lecce, il presidente del CONI Giovanni Malagò ha parlato dell'ipotesi delle gare a porte chiuse: "Si va verso partite a porte chiuse? No. Non direi così. Non mi sento assolutamente di confermarlo né tantomeno di avallarlo. E' chiaro che questa è un'ipotesi che ieri è stata presa in considerazione però dovete tener presente che questa decisione comporta innanzitutto un primo problema di carattere economico finanziario". Qui le parole complete

18.45 - Emergenza Coronavirus, c'è attesa anche in Serie C - In attesa di sapere se il derby contro la Pro Vercelli verrà disputato per l'emergenza Coronavirus, il tecnico del Novara Simone Banchieri ha parlato in conferenza stampa: "Ci atteniamo a quello che ci dirà la Lega e al provvedimento che verrà preso dalle istituzioni".

18.26 - Coronavirus, il numero dei contagi - Allo stato attuale sono 152 le persone contagiate di cui tre decedute. Lo ha confermato Angelo Borrelli, Capo Dipartimento della Protezione Civile.

18.08 - Roma-Lecce, parla Malagò sull'emergenza Coronavirus -Poco prima del match tra Roma e Lecce, il presidente del CONI Giovanni Malagò ha parlato dei tanti rinvii in Serie A (e non solo) a causa dell’emergenza Coronavirus: “Stiamo avendo gli atteggiamenti giusti. In questo momento il mondo dello sport non deve andare per conto proprio, ma deve essere allineato con le disposizioni dell'autorità vigilante, in primis il Governo che ha oneri e onori di tutto questo”. Qui tutte le dichiarazioni.

17.48 - Coronavirus, terza vittima in Italia - Prosegue l’emergenza nel Nord Italia per l’epidemia di Coronavirus che si è diffusa negli ultimi giorni. A Crema va registrata la terza vittima italiana, come comunicato in conferenza stampa dall’Assessore alla Sanità della Regione Lombardia. Si tratterebbe di una donna anziana già ricoverata in oncologia. Allo stato attuale sarebbero 112 i casi in Lombardia, 17 ricoverati in terapia intensiva. Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha inoltre aggiunto che al momento non c’è la necessitò di disporre la chiusura dei negozi.

17.43 - Emilia Romagna, parla Bonaccini - Il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini ha diramato un comunicato ufficiale relativo all’emergenza Coronavirus esplosa negli ultimi giorni nel nord Italia. Per il momento sono state chiuse le scuole e sospese tutte le attività di aggregazione in luogo pubblico o privato. Qui il comunicato ufficiale.

16.44 - Hellas-Cagliari: si riflette su recuperarla domani - Ore di riflessione a Verona: esiste la possibilità che la partita tra Hellas e Cagliari venga infatti recuperata domani pomeriggio. La possibilità, secondo quanto raccolto da TMW, c'è ancora, anche se è molto remota per le tempistiche ristrette e per ovvie difficoltà organizzative.

16.15 - Inzaghi d'accordo con la sospensione del campionato - Intervistato da Sky Sport al termine del match vinto contro il Genoa, il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha parlato anche dell’ondata di rinvii di partite legata all’epidemia di Coronavirus: “Penso che sia un problema serio e importante quello che sta accadendo in Italia, sono d’accordo se si dovranno fermare le partite di campionato, fermo restando che secondo me in questi casi la prevenzione è importantissima. Penso che tutti si siano mossi nel modo migliore”.

15.42 - Rinviata Napoli-Cittadella femminile - Il comune di Casamarciano ha deciso che la partita Napoli-Cittadella femminile, inizialmente in programma questo pomeriggio alle 14.30 sul campo di Casamarciano, non si disputerà né oggi né domani per evitare ogni forma di contagio da Coronavirus. Le ragazze venete, come riporta Il Mattino, sono già state fatte così rientrare a Padova su ordinanza dello stesso Sindaco.

15.17 - Primo contagio in provincia di Bergamo - Una persona è risultata positiva al Coronavirus nella Bergamasca. A riportarlo è L'Eco di Bergamo, che aggiunge anche che proprio in questi minuti sarebbe in corso un vertice di massima urgenza in Prefettura con tutte le autorità per affrontare la situazione.

15.08 - Il Parma lascia Torino - Il Parma ha già lasciato Torino: la partita inizialmente in programma oggi pomeriggio non sarà sicuramente recuperata domani. Come riporta Sky Sport, solamente nei prossimi giorni verrà infatti fissata una data per disputare non solo Torino-Parma, ma anche tutte le altre gare rinviate a causa dell'emergenza Coronavirus.

14.50 - Prime pattuglie a Vo' Euganeo - A Vo' Euganeo, paese focolaio del Coronavirus in Veneto, sono appena arrivate le prime pattuglie dei carabinieri che nelle prossime ore dovrebbero istituire i posti di blocco previsti dal decreto governativo. Si tratta di un paio di vetture di servizio dell'Arma, a bordo delle quali vi sono militari dotati di mascherine di sicurezza.

14.02 - Annullato il Carnevale di Venezia - Il presidente del Veneto, Luca Zaia, durante l'unità di crisi a Marghera, ha confermato che saranno bloccate tutte le manifestazioni pubbliche e private, compreso il Carnevale di Venezia.

13.55 - Torino e Parma lavorano per decidere la data del recupero - Secondo quanto riportato da Sky la decisione sul recupero di Torino-Parma potrebbe arrivare già entro 30-40 minuti, i due club sono in contatto, ma bisogna aspettare le comunicazioni del ministero. In questo momento è difficile pensare che il recupero avvenga a breve, più facile una data più in là nel tempo.

13.10 - Scuole chiuse in tutta Lombardia - Scuole chiuse non solo a Milano. Come riportato da Sky infatti, saranno chiuse tutte le scuole dell'intera regione Lombardia. L'ordinanza prevede la sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per gli anziani ad esclusione degli specializzandi e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le attività formative svolte a distanza.

12.58 - Hellas Verona, Barresi: "Giusto rinviare la gara" - Le dichiarazioni di Francesco Barresi, Direttore Operativo di Hellas Verona FC, in merito al rinvio della partita Hellas Verona - Cagliari: "La decisione è maturata in nottata e comunicata questa mattina: dopo uno scambio di comunicazioni con gli uffici della Lega Calcio, è stato diramato un comunicato in cui si ufficializzava il rinvio di alcune gare. Ci siamo attenuti a quanto disposto dagli organi competenti in materia, affrontando l’argomento nella nottata di ieri e confrontandoci con gli organi federali, le autorità locali e i nostri rappresentanti in Lega. Si è convenuto che la soluzione migliore al momento fosse questa, anche coerentemente a quanto era stato già disposto nella giornata di ieri per i luoghi di aggregazione e di maggiore affluenza. Non che si fosse riscontrata una criticità particolare, ma in questi casi la precauzione è d’obbligo, rappresentando l’unico strumento attuabile al momento. In queste circostanze è necessario dimostrare razionalità ed essere a disposizione in maniera collaborativa, confidando nel senso civico di ogni cittadino nell’attuare quanto disposto e condiviso dalle autorità preposte"

12.43 - Sospese tutte le attività sportive nella città di Torino - La Presidenza della Lega Nazionale Dilettanti, alle ore 11.30 di oggi, ha comunicato che su indicazione del Consiglio dei Ministri, il CONI invita le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva a sospendere per la giornata di Domenica 23 febbraio 2020 tutte le attività sportive in programma nella Città di Torino.

Pertanto tutte le gare in programma nel pomeriggio di oggi nella città di Torino devono intendersi annullate.

12.38 - Altri 6 casi in Emilia Romagna - Come riporta Sky, ci sono altri 6 casi di positività al coronavirus, che portano a 9 il numero complessivo di contagiati presi in carico dall'ospedale di Piacenza in Emilia-Romagna. Due medici ed un infermiere dell'ospedale di Piacenza figurano tra i nuovi casi. Dei nove positivi al coronavirus, 5 sono ricoverati in ospedale e 4 si trovano al proprio domicilio, in isolamento.

12.15 - Europa League, le ipotesi per Inter-Ludogorets - Il Ludogorets chiede rassicurazioni. Per i propri giocatori e per i propri supporter. Secondo quanto appreso in esclusiva da FCInterNews.it da una fonte diretta del club, i bulgari hanno infatti chiesto ufficialmente delle delucidazioni alla Uefa su come procedere. Sono circa 600, infatti, i tifosi del team di Razgrad attesi a Milano per il match di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League in programma giovedì prossimo, e quindi il club campione di Bulgaria vuole e deve dare informazioni il prima possibile. Tra le ipotesi, comunque non confermate e sulle quali eventualmente si potrebbe ragionare in futuro, c’è la possibilità che la partita di San Siro venga giocata a porte chiuse o che addirittura il Ludogorets possa chiedere l’inversione del campo.

11.58 - Veneto, sono 25 i contagiati - Sono saliti a 25 (compreso l'uomo deceduto) i casi di persone contagiate dal coronavirus in Veneto. Lo ha resto noto, ai microfoni di Sky TG 24, il governatore Luca Zaia. Nel solo focolaio di Vo' Euganeo si contano adesso complessivamente 19 contagi.

11.45 - Ufficiale il rinvio di Torino-Parma - Adesso è ufficiale. La gara fra Torino e Parma, in programma questo pomeriggio alle 15.00, è stata rinviata a data da destinarsi a causa dell'allarme Coronavirus.

11.30 - Il sindaco di Milano: "Scuole chiuse" - Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha parlato in conferenza stampa: "Alcuni eventi saranno annullati, chiediamo ai cittadini di comprendere le nostre decisioni. Il Governo non è stato fermo davanti all'emergenza. A questo punto anche a livello prudenziale penso che le scuole vadano chiuse a Milano, proporrò al presidente della Regione di allargare l'intervento alla Città metropolitana".

11.20 - Rinviata anche Torino-Parma - Per l'emergenza Coronavirus si ferma oggi lo sport anche a Torino: la partita di Serie A tra i granata e il Parma viene rinviata a data da destinarsi. Lo apprende l'ANSA.

11.00 - Il governatore della Lombardia: sono 89 i casi certi - Il presidente della Regione Lombardia Attilio Lombardo, intervistato da Sky Tg24 ha aggiornato il dato sul numero dei contagi da coronavirus nel territorio lombardo: "Sono purtroppo aumentati. Ora sono 89. Non possiamo né vogliamo chiudere la vita di Milano e della Lombardia. La nostra volontà è quella di ridurre grandi eventi e manifestazioni pubbliche. Ulteriori disposizioni verranno presto promulgate.

10.38 - Federazione Italiana Pallavolo, sospese tutte le attività in Lombardia e Veneto - Si comunica che su indicazione del Governo, Il Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport Vincenzo Spadafora, ha chiesto al CONI di invitare le Federazione Sportive Nazionali, le Discipline Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, a sospendere, per la giornata odierna, domenica 23 febbraio, tutte le attività sportive in programma nelle Regioni di Lombardia e Veneto.

Le Leghe di Serie A Maschile e Femminile e i Comitati Regionali e Territoriali di Vento e Lombardia, pertanto daranno seguito alla suddetta indicazione, sospendendo tutte le gare di pallavolo in programma nella giornata di oggi, 23 febbraio 2020, con rinvio a data da destinarsi.

10.37 - Rugby, rinviata la sfida fra Italia e Scozia valida per il sei Nazioni Femminile - A seguito delle disposizioni governative per il contenimento dell’emergenza epidemiologica in atto l’incontro tra Italia e Scozia valido per la terza giornata del Sei Nazioni Femminile e in programma oggi a Legnano (Milano) non avrà luogo.

Six Nations Rugby valuterà con la Federazione Italiana Rugby e la Scottish Rugby Union quando riprogrammare l’incontro in una data da definire.

Six Nations Rugby rimarrà in contatto con la FIR e le autorità italiane per aggiornamenti sulla situazione.

FIR e Comitato Organizzatore Locale renderanno note a breve le modalità di rimborso o riutilizzo dei biglietti.

Sulla base delle vigenti disposizioni, la Federazione Italiana Rugby ha disposto la sospensione dell’attività sportiva nelle Regioni di Veneto e Lombardia per il corrente fine settimana.

10.35 - Lombardia, il governatore Fontana: lavoriamo per arginare il panico - "Onestamente sono abbastanza preoccupato, ma sono fiducioso che si supererà questa situazione", così Attilio Fontana, governatore della Lombaria, intervistato dal Corriere della Sera: "C’è il rischio che si possa diffondere il panico, noi stiamo lavorando per arginarlo. Ma guardiamo la realtà: il contagio si sta sviluppando a una velocità assolutamente imprevista, a un ritmo che nessun medico s’immaginava. È arrivato il momento di fare delle scelte".

"Abbiamo presentato al governo una serie di proposte, con un piano d’azione modulato su diversi scenari da applicare sui vari territori in base alla gravità della situazione. La decisione del Consiglio dei ministri di oggi (ieri, ndr) va nella direzione di misure abbastanza rigorose per fermare l’epidemia a ogni costo, come suggerito da tutti i tecnici. Attendo di leggere il decreto, ma sono soddisfatto di questa impostazione. E, aggiungo, mi scuso già con i cittadini per i disagi che dovranno sopportare. Ma bisogna capire che alcuni sacrifici personali possono fare il bene di tutta la comunità".

10.24 - Ufficiale il rinvio di Milan-Fiorentina Women's - In considerazione della sospensione delle manifestazioni sportive imposta con decreto d’urgenza all’intero territorio della Regione Lombardia a seguito dei casi di contagio da coronavirus, tutta l’attività regionale e provinciale prevista per domenica 23 febbraio 2020 è rinviata a data da destinarsi. Di conseguenza è stata rinviata anche Milan-Fiorentina Femminile che avrebbe dovuto disputarsi alle 12:30 al Brianteo.

10.15 - La FIGC convoca una task force di medici della Federazione - Ricevute indicazioni all’esito del Consiglio dei Ministri di ieri sulla situazione relativa alla diffusione del Coronavirus nel nostro Paese e in raccordo con il CONI, la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha disposto il rinvio dell’attività calcistica nelle regioni Lombardia e Veneto.

Il Presidente Gabriele Gravina, inoltre, ha convocato per domani alle ore 10, presso la sede della FIGC, una task force di medici della Federazione per analizzare la situazione e dare indicazioni precise circa l’attività delle Squadre Nazionali.

Alla riunione con Gravina, del cui esito verrà relazionato il Consiglio Federale convocato per le ore 12, parteciperanno il Prof. Paolo Zeppilli, il Prof. Andrea Ferretti e il dott. Carmine Costabile, nonché il Prof. Roberto Cauda, direttore dell’Area Clinica e dell’Unità Operativa Complessa di Microbiologia e Malattie Infettive del Policlinico Gemelli di Roma.

In attesa di ulteriori determinazioni, è stato comunque deciso di rinviare i raduni delle Nazionali Under 19 maschile e femminile in programma nei prossimi giorni. Salta dunque il primo stage programmato dal CT Roberto Mancini con le Nazionali Giovanili, a cominciare dall'Under 19, che era stato programmato per lunedì e martedì.

10.00 - Rinviate cinque gare di serie C del prossimo turno - Al fine di rendere meno gravosa per le istituzioni ed autorità locali l’attività organizzativa in un periodo estremamente delicato e per consentire alle società associate alla nostra Lega la corretta gestione del prossimo turno di campionato in programma mercoledì 26 febbraio p.v. nelle regioni di Lombardia e Veneto, la Lega Pro dispone di rinviare, a data da determinarsi, le seguenti gare:

GIRONE A – 9a GIORNATA – 26 FEBBRAIO 2020

ALBINOLEFFE - MONZA

COMO – ALESSANDRIA

PERGOLETTESE – CARRARESE

PRO PATRIA - OLBIA

GIRONE B – 9a GIORNATA – 26 FEBBRAIO 2020

L.R. VICENZA - PIACENZA

09.50 - Il comunicato della lega serie A - A seguito delle decisioni assunte dal Consiglio dei Ministri in merito alle manifestazioni sportive in programma oggi domenica 23 febbraio 2020 nelle Regioni Lombardia e Veneto, il Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie A dispone il rinvio a data da destinarsi delle seguenti gare del Campionato di Serie A TIM e del Campionato Primavera 1 TIM:

SERIE A TIM

ATALANTA – SASSUOLO

HELLAS VERONA – CAGLIARI

INTER – SAMPDORIA

PRIMAVERA 1 TIM

ATALANTA – LAZIO

CHIEVOVERONA – FIORENTINA

09.45 - I comunicati dei club - Questi i comunicati ufficiali dei club sulle gare rinviate:

ATALANTA: Si comunica che la partita Atalanta-Sassuolo, prevista per domenica 23 febbraio alle ore 15 al Gewiss Stadium e valida per la 25ª giornata della Serie A TIM, viene rinviata a data da destinarsi.

SASSUOLO: A seguito delle decisioni assunte dal Consiglio dei Ministri in merito alle manifestazioni sportive in programma oggi domenica 23 febbraio 2020 nelle Regioni Lombardia e Veneto, il Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie A ha disposto il rinvio a data da destinarsi di Atalanta-Sassuolo, inizialmente prevista per oggi alle ore 15.

INTER: Si comunica che la partita di Serie A Inter-Sampdoria, prevista per domenica 23 febbraio alle ore 20.45 e valida per la 25^ giornata, viene rinviata a data da destinarsi.

SAMPDORIA: A seguito delle decisioni assunte dal Consiglio dei Ministri in merito alle manifestazioni sportive in programma oggi, domenica 23 febbraio 2020, nelle Regioni Lombardia e Veneto, il presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie A dispone il rinvio a data da destinarsi delle seguenti gare del campionato di Serie A TIM: Atalanta-Sassuolo, Hellas Verona-Cagliari e Internazionale-Sampdoria.

HELLAS VERONA: Preso atto delle decisioni assunte dal Consiglio dei Ministri in merito a tutti gli eventi sportivi in programma domenica 23 febbraio in Lombardia e in Veneto, la Lega Nazionale Professionisti Serie A ha disposto il rinvio a data da destinarsi di Hellas Verona - Cagliari, match previsto per oggi, alle ore 15, allo stadio Bentegodi e valido per la 25a giornata della Serie A TIM.

09.23 - Le ipotesi per il recupero di Inter-Sampdoria - Non si gioca in Lombardia e Veneto, per cui tre partite di Serie A sono state rinviate a causa del contagi da Coronavirus: Atalanta-Sassuolo, Hellas Verona-Cagliari e Inter-Sampdoria, le prime due in programma alle 15, l'altra alle 20:45. Quando si giocherà invece? La Gazzetta dello Sport prova a fare le prime ipotesi. La decisione di rinviare le partite è stata presa dal Governo nel quadro delle misure d'emergenza per circoscrivere la diffusione dell'epidemia che ha colpito il Nord Italia. Per l’Inter, con l’impegno in Europa League che potenzialmente si prolungherà, sarà difficile trovare una data per il recupero. Le date a disposizione sono pochissime e tutto dipende dal cammino nelle coppe dei nerazzurri. In caso di eliminazione dall'Europa League, ogni mercoledì diventa buono per recuperare la sfida con i blucerchiati. In caso di arrivo in finale sia in Coppa Italia che in Europa League, invece, la partita fatalmente si dovrebbe disputare dopo il 27 maggio, data della finale di EL. Tra l'altro giovedì è in programma il ritorno con il Ludogorets e - si legge - potrebbe giocarsi a porte chiuse.

0.55 - Rinviate anche quattro gare in C - Non solo la Serie A si ferma per l'emergenza Coronavirus. In Serie C saranno quattro le gare che non si disputeranno: si tratta nel girone A di Giana Erminio-Como e Lecco-Pro Patria, nel girone B di Arzignano Valchiampo-Padova e Feralpisalò-Carpi.

0.30 - Il comunicato del CONI - E' arrivato il comunicato anche del CONI: "Su indicazione del Governo, Il Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport Vincenzo Spadafora, ha chiesto al CONI di invitare le Federazione Sportive Nazionali, le Discipline Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, a sospendere, per la giornata di Domenica 23 febbraio, tutte le attività sportive in programma nelle Regioni di Lombardia e Veneto".

0.28 - Inter-Samp rinviata: il comunicato del club nerazzurro - L'Inter ha diramato il comunicato sulla sospensione del match contro la Samp: "Si comunica che la partita di Serie A Inter-Sampdoria, prevista per domenica 23 febbraio alle ore 20.45 e valida per la 25^ giornata, viene rinviata a data da destinarsi".

0.14 UFFICIALE: rinviate anche Atalanta-Sassuolo e Verona-Cagliari - Non solo Inter-Sampdoria verrà rinviata a causa dall'allarme Coronavirus. Il Sindaco di Bergamo Giorgio Gori ha annunciato attraverso il proprio canale Facebook la sospensione anche delle gare fra Atalanta e Sassuolo e fra Verona e Cagliari: "Apprendiamo che il Governo ha deciso di sospendere tutte le manifestazioni sportive in Lombardia e Veneto. Stop domani ad Atalanta-Sassuolo, Inter-Sampdoria e Verona-Cagliari".

23.56 - UFFICIALE: Inter-Sampdoria rinviata - Adesso c'è l'ufficialità. Inter-Sampdoria non si disputerà. A dare l'annuncio è il Sindaco di Milano Giuseppe Sala con un messaggio diramato dal proprio profilo Facebook: "Dal Consiglio dei Ministri riceviamo alcune prime istruzioni relative a misure da applicare nel Comune di Milano - si legge nella nota -. In particolare si sospendono le lezioni nelle Università, mentre per le scuole il Ministero competente non ha disposto misure restrittive se non la sospensione delle gite scolastiche. La partita Inter-Sampdoria di domani sera verrà rinviata, così come tutti gli altri eventi sportivi programmati. Domani mattina in Prefettura rifaremo il punto".

23.43 - Parla il Premier Conte: "Partite in Lombardia e Veneto verso il rinvio" - Il premier Giuseppe Conte ha annunciato in conferenza stampa dopo la riunione del Consiglio dei Ministri: "Posso preannunciare che nel Consiglio dei Ministri abbiamo concordato, anche se è competenza è del Ministro del Sport Spadafora che ci ha già annunciato la determinazione a sospendere tutte le manifestazioni sportive che sono programmate per domani nell’area del Veneto e della Lombardia".