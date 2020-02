vedi letture

Allarme Coronavirus: rinviate tre gare di Serie A e quattro di C, l'annuncio del CONI

L'allarme Coronavirus arriva in Italia con le notizie dei primi contagi anche nel nostro territorio. In virtù di questa emergenza, alcune partite del campionato italiano verranno rinviate. Tra tutte, tre gare di Serie A: Inter-Samp, Atalanta-Sassuolo e Hellas Verona-Cagliari. Segui su TuttoMercatoWeb.com gli ultimi aggiornamenti.

0.55 - Rinviate anche quattro gare in C - Non solo la Serie A si ferma per l'emergenza Coronavirus. In Serie C saranno quattro le gare che non si disputeranno: si tratta nel girone A di Giana Erminio-Como e Lecco-Pro Patria, nel girone B di Arzignano Valchiampo-Padova e Feralpisalò-Carpi.

0.30 - Il comunicato del CONI - E' arrivato il comunicato anche del CONI: "Su indicazione del Governo, Il Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport Vincenzo Spadafora, ha chiesto al CONI di invitare le Federazione Sportive Nazionali, le Discipline Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, a sospendere, per la giornata di Domenica 23 febbraio, tutte le attività sportive in programma nelle Regioni di Lombardia e Veneto".

0.28 - Inter-Samp rinviata: il comunicato del club nerazzurro - L'Inter ha diramato il comunicato sulla sospensione del match contro la Samp: "Si comunica che la partita di Serie A Inter-Sampdoria, prevista per domenica 23 febbraio alle ore 20.45 e valida per la 25^ giornata, viene rinviata a data da destinarsi".

0.14 UFFICIALE: rinviate anche Atalanta-Sassuolo e Verona-Cagliari - Non solo Inter-Sampdoria verrà rinviata a causa dall'allarme Coronavirus. Il Sindaco di Bergamo Giorgio Gori ha annunciato attraverso il proprio canale Facebook la sospensione anche delle gare fra Atalanta e Sassuolo e fra Verona e Cagliari: "Apprendiamo che il Governo ha deciso di sospendere tutte le manifestazioni sportive in Lombardia e Veneto. Stop domani ad Atalanta-Sassuolo, Inter-Sampdoria e Verona-Cagliari".

SABATO 23 FEBBRAIO

23.56 - UFFICIALE: Inter-Sampdoria rinviata - Adesso c'è l'ufficialità. Inter-Sampdoria non si disputerà. A dare l'annuncio è il Sindaco di Milano Giuseppe Sala con un messaggio diramato dal proprio profilo Facebook: "Dal Consiglio dei Ministri riceviamo alcune prime istruzioni relative a misure da applicare nel Comune di Milano - si legge nella nota -. In particolare si sospendono le lezioni nelle Università, mentre per le scuole il Ministero competente non ha disposto misure restrittive se non la sospensione delle gite scolastiche. La partita Inter-Sampdoria di domani sera verrà rinviata, così come tutti gli altri eventi sportivi programmati. Domani mattina in Prefettura rifaremo il punto".

23.43 - Parla il Premier Conte: "Partite in Lombardia e Veneto verso il rinvio" - Il premier Giuseppe Conte ha annunciato in conferenza stampa dopo la riunione del Consiglio dei Ministri: "Posso preannunciare che nel Consiglio dei Ministri abbiamo concordato, anche se è competenza è del Ministro del Sport Spadafora che ci ha già annunciato la determinazione a sospendere tutte le manifestazioni sportive che sono programmate per domani nell’area del Veneto e della Lombardia".