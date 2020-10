LIVE TMW - Alle 13.30 il Premier Conte spiegherà il nuovo Dpcm contro la diffusione del Covid

live Alle 13.30 il Premier Conte spiegherà il nuovo Dpcm contro la diffusione del Covid

vedi letture

Premi F5 per aggiornare

Intorno alle ore 13.30 si terrà la consueta conferenza stampa del Premier Giuseppe Conte per spiegare agli italiani il nuovo Dpcm firmato in queste ore per contrastare la diffusione del Covid-19. Il discorso sarà pronunciato a Palazzo Chigi e trasmesso via Facebook. Segui su TMW il live con tutte le sue dichiarazioni in tempo reale!