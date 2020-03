live Alle 18 il sorteggio della Nations League! Italia in Lega A ma in seconda fascia

Finalmente ci siamo, oggi alle ore 18:00 saranno sorteggiati ad Amsterdam i gironi della Nations League 2020-2021. Segui il LIVE di TMW per conoscere subito le avversarie dell'Italia, con aggiornamenti, informazioni, voci e curiosità minuto per minuto!

15.35 - Il calendario - La UEFA confermerà le 162 partite della Fase a Leghe, con date e orari d'inizio, non appena possibile dopo il sorteggio. Gli orari d’inizio delle partite sono fissati per le 15:00 (sabato e domenica facoltativo), 18:00 e 20:45 . Ecco di seguito il calendario delle settimane delle partite:

Prima giornata: 3–5 settembre 2020

Seconda giornata: 6–8 settembre 2020

Terza giornata: 8–10 ottobre 2020

Quarta giornata: 11–13 ottobre 2020

Quinta giornata: 12–14 novembre 2020

Sesta giornata: 15–17 novembre 2020

Finals: 2, 3, 6 giugno 2021

Spareggi retrocessione: 24, 25, 28, 29 marzo 2022

15.17 - Come funziona il sorteggio? Il sorteggio comincia con la Lega D e la seconda fascia, che contiene tre palline, con le squadre che vengono assegnate ai gironi in ordine crescente da D1 a D2, e prosegue con la fascia 1. Il sorteggio per le altre Leghe ha una procedura simile, ma con quattro fasce.

15.03 - Italia nella Lega A, ma in seconda fascia - Le 55 federazioni sono state suddivise in quattro Leghe a seconda della loro posizione nel ranking UEFA per nazionali (1–16 nella Lega A, 17–32 nella Lega B, 33-48 nella Lega C, 49–55 nella Lega D). All’interno di ogni Lega, le squadre sono state suddivise ulteriormente in due (Lega D) o quattro fasce (Leghe A, B e C), ancora una volta in base al ranking.

Lega A:

Prima fascia: Portogallo, Olanda, Inghilterra, Svizzera

Seconda fascia: Belgio, Francia, Spagna, Italia

Terza fascia: Bosnia-Erzegovina, Ucraina, Danimarca, Svezia

Quarta fascia: Croazia, Polonia, Germania, Islanda

Lega B:

Prima fascia: Russia, Austria, Galles, Repubblica Ceca

Seconda fascia: Scozia, Norvegia, Serbia, Finlandia

Terza fascia: Slovacchia, Turchia, Repubblica d’Irlanda, Irlanda del Nord

Quarta fascia: Bulgaria, Israele, Ungheria, Romania

Lega C:

Prima fascia: Grecia, Albania, Montenegro, Georgia

Seconda fascia: Macedonia del Nord, Kosovo, Bielorussia, Cipro

Terza fascia: Estonia, Slovenia, Lituania, Lussemburgo

Quarta fascia: Armenia, Azerbaijan, Kazakistan, Moldavia

Lega D:

Prima fascia: Gibilterra, Isole Faroe, Lettonia, Liechtenstein

Seconda fascia: Andorra, Malta, San Marino