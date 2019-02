LIVE TMW - Alle 18 Siviglia-Lazio. Inzaghi con Caicedo, Milinkovic e Cataldi

Fonte: Da Siviglia, Giacomo Iacobellis

14.30 - La probabile formazione della Lazio dopo le ultime indiscrezioni giunte da Siviglia - Cataldi e Milinkovic-Savic dal primo minuto. Queste le ultime indicazioni giunte da Siviglia. La Lazio dovrebbe scendere in campo così: Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Marusic, Cataldi, Badelj, Milinkovic-Savic Lulic; Caicedo, Immobile.

14.25 - Le dichiarazioni di Diaconale - Arturo Diaconale, responsabile della comunicazione della Lazio, ha così presentato la sfida contro il Siviglia ai taccuini di 'Estadio Deportivo'. Nella sfida valida per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League la squadra biancoceleste dovrà incassare lo 0-1 incassato nel match d'andata: "Crederci è un dovere per tutti noi, bisogna essere coraggiosi per invertire il risultato dell’andata. All’Olimpico non meritavamo la sconfitta, avremmo dovuto finire la partita con un altro risultato, ma fa parte del gioco. Il Siviglia è un’ottima squadra, ha molta qualità tecnica e ha dei giocatori di alto livello. Ma noi siamo la Lazio, dobbiamo e vogliamo fare una partita una grande partita. Mai smettere di credere nel risultato, il passaggio del turno è possibile".

13.25 - Mille agenti di polizia a Siviglia - Sono presenti circa 1000 agenti di polizia per sorvegliare Siviglia in vista della sfida di questa sera contro la Lazio: mai impiegate così tante forze dell’ordine per una partita nella città andalusa.

12.40 - Milinkovic-Savic e Cataldi scalano posizioni - Milinkovic-Savic e Cataldi scalano posizioni per una maglia da titolare. Come riporta 'Sky', il serbo e l'ex Benevento in questo momento sono in vantaggio su Romulo e Parolo per una maglia da titolare.

12.25 - Sono 19 i calciatori convocati dall'allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, in vista della gara di questa sera contro il Siviglia, ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League.

Portieri - Guerrieri, Proto, Strakosha.

Difensori - Acerbi, Patric, Radu, Zitelli.

Centrocampisti - Badelj, Cataldi, Durmisi, Leiva, Lulic, Marusic, Milinkovic, Parolo, Romulo.

Attaccanti - Caicedo, Correa, Immobile.

12.10 - La carica di Inzaghi - Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha parlato ai microfoni di 'Sky' a poche ore dal fischio d'inizio: "Servirà una partita di coraggio e personalità. Li conosciamo abbastanza bene, ci saranno gare ravvicinate e siamo in un momento di emergenza, ma proprio dalle difficoltà possono venire fuori cose interessanti. Ci giocheremo al 100% le possibilità per ribaltare la sconfitta d'andata. A Genova per 75 minuti abbiamo fatto molto bene e in modo sfortunato abbiamo perso al 94esimo. Stasera dobbiamo fare in modo che gli episodi saranno dalla nostra".

11.35 Probabile formazione Siviglia - Saranno André Silva e Ben Yedder a trascinare il Siviglia quest'oggi nella sfida valida per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Questo il probabile undici: Vaclik; Mercado, Kjaer, Sergi Gomez; Navas, Sarabia, Roque Mesa, Vazquez, Escudero; André Silva, Ben Yedder.

11.30 - Probabile formazione Lazio - Tanti dubbi di formazione in casa Lazio. Simone Inzaghi è alle prese con le defezioni di Wallace, Luiz Felipe, Bastos, Luis Alberto, Berisha, Lukaku alle quali si aggiungono anche le non ottimali condizioni fisiche di Luis Alberto e Milinkovic-Savic. Quest'ultimo è in bilico, mentre lo spagnolo dovrebbe partire dalla panchina: in attacco, al fianco del recuperato Ciro Immobile, ballottaggio Correa-Caicedo. A centrocampo ha recuperato Parolo, in difesa c'è Radu.

Questo il probabile undici: Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Marusic, Romulo (Milinkovic), Badelj, Parolo (Cataldi), Lulic; Correa (Caicedo), Immobile.

10.25 - Siviglia blindata - Ci sarà una Siviglia blindata quest'oggi per il match di Europa League contro la Lazio. Dopo gli scontri andati in scena una settimana fa a Roma, si temono nuovi scontri e per questo motivo tanti locali e ristoranti nei pressi dello stadio ma anche in centro hanno chiuso ieri sera e resteranno chiusi tutto oggi. Attesi a Siviglia circa 1000 tifosi della Lazio.

10.15 - Lettori di TMW, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale che vi accompagnerà fino al fischio d'inizio di Siviglia-Lazio, ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Servirà una vera e propria impresa alla squadra di Inzaghi per staccare il pass per gli ottavi: nella sfida d'andata gli andalusi si sono imposti 1-0 grazie al gol realizzato al 22esimo da Ben Yedder.