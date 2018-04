LIVE TMW - Alle 18.00 Fiorentina-Napoli: azzurri a caccia della vittoria

© foto di Insidefoto/Image Sport

15.21 - David Ermini, deputato del Partito Democratico di Figline ed ex compagno di scuola di Maurizio Sarri, ha ricordato così il tecnico del Napoli in un'intervista al Corriere Fiorentino: "Era seduto al banco dietro di me e sul quaderno di matematica disegnava formazioni su formazioni. Noi lo sfottevamo perché era l’unico tifoso del Napoli. Io, ad esempio, mi innamorai dell’Inter. Sul piano politico, Maurizio è sempre stato molto più a sinistra di me, era comunista, io democristiano e lui, per offendermi, usava proprio questo termine. Era come dirmi che ero il peggio sulla faccia della terra. Sono scettico sul governo Pd-M5S, mentre sarei felicissimo se Maurizio vincesse lo scudetto".

14.50 - Giovanni Galli, doppio ex di Fiorentina e Napoli, è stato intervistato da Il Mattino: "Il Napoli non deve commettere l'errore di pensare che il risultato sia già acquisito, a Firenze sarà davvero dura. Il Napoli gioca in sintonia, il gioco azzurro può essere anche decodificato dagli avversari, ma quando ci mettono quella velocità e quella tecnica non possono essere fermati. Insigne-Chiesa? Che auguro che il futuro CT azzurro possa farli giocare insieme. Chiesa è un ragazzo che ha una dote straordinaria: fa tutto ad altissima intensità mantenendo sempre tanta qualità. Se deve attaccare la porta e cercare la profondità, oppure se deve difendere sulla fascia, lo fa sempre con piena convinzione".

14.17 - Questi i giocatori viola convocati dal tecnico Stefano Pioli per la sfida tra Fiorentina e Napoli di oggi pomeriggio:

Portieri: Brancolini, Cerofolini, Sportiello.

Difensori: Biraghi, Gaspar, Hristov, Laurini, Milenkovic, Olivera, Pezzella, Ranieri.

Centrocampisti: Badelj, Benassi, Cristoforo, Veretout.

Attaccanti: Chiesa, Gil Dias, Eysseric, Falcinelli, Saponara, Simeone, Thereau.

13.50 - Il centrocampista della Fiorentina Jordan Veretout suona la carica in vista del big match di oggi col Napoli. "Quattro partite, quattro finali", il messaggio del francese su Instagram.

13.35 - Un bellissimo gesto in memoria di Davide Astori. E' quello che vorrebbero fare alcuni calciatori del Napoli. A rivelarlo è l'edizione fiorentina di Repubblica che scrive come l'idea sia venuta a tre ex calciatori viola: "Maggio, Sepe e Milic, più due nazionali come Jorginho e Insigne: l’idea è quella di portare dei mazzi di fiori sotto la curva Fiesole per rendere omaggio alla memoria di Davide Astori. La cosa non è ancora ufficiale, ma la voglia di fare il gesto sicuramente c’è".

13.13 - Queste le probabili formazioni della gara:

FIORENTINA (4-3-1-2): Sportiello; Laurini, Milekovic, Pezzella, Biraghi; Benassi, Badelj, Veretout; Saponara; Chiesa, Simeone. A disposizione: Cerofolini, Dragowski, Gaspar, Hristov, Maxi Olivera, Cristoforo, Ranieri, Gil Dias, Eysseric, Falcinelli, Gori, Thereau. Allenatore: Pioli

NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. A disposizione: Rafael, Sepe, Maggio, Tonelli, Chiriches, Milic, Zielinski, Diawara, Rog, Machach, Ounas, Milik, Leandrinho. Allenatore: Sarri

13.00 - È il giorno di Fiorentina-Napoli. Dopo la vittoria della Juventus sul campo dell'Inter, gli azzurri sono tornati a -4 dalla vetta. Con un successo al Franchi, dove Sarri non ha mai vinto da quando allena il Napoli, la formazione partenopea potrebbe tornare ad un solo punto dalla testa della classifica.