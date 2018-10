LIVE TMW - Alle 21 Roma-Viktoria Plzen. Youth League: giallorossi ko 4-3

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

16.20 - YOUTH LEAGUE, 3-4 AL 90ESIMO - Sconfitta a sorpresa della Roma in Youth League. Avanti di un gol e di un uomo, la squadra giallorossa s'è fatta rimontare nei minuti finali e ha perso 4-3.

15.20 - YOUTH LEAGUE, 1-1 AL 45ESIMO - E' finito 1-1 il primo tempo della sfida di Youth League tra Roma e Viktoria Plzen. Al gol di Simonetti dopo 13 minuti ha risposto Míka al 21esimo.

Termina 1-1 il primo tempo di #RomaPlzen al Tre Fontane. Giallorossi avanti con Simonetti al 13' e raggiunti dal gol di Mika al 21'.#ASRoma #UYL pic.twitter.com/DiwWOl6Pw4 — AS Roma (@OfficialASRoma) 2 ottobre 2018

14.41 - OLTRE 40MILA TIFOSI ALL'OLIMPICO - Come riporta 'Il Romanista', questa sera ci sarà il pubblico delle grandi occasioni allo stadio Olimpico per assistere alla prima gara casalinga di stagione della Roma in Champions League: 40.000 gli spettatori previsti.

13.47 - LE ULTIME DI FORMAZIONE - Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Lo. Pellegrini, Nzonzi, Cristante; Under, Dzeko, Kluivert. Questa la probabile formazione della Roma dopo la disponibilità di Kolarov di scendere in campo questa sera contro il Viktoria Plzen

13.40 - KOLAROV PRONTO A SCENDERE IN CAMPO - Aleksandar Kolarov, riporta 'Sky', ha dato la disponibilità a Di Francesco e ai suoi collaboratori a scendere in campo questa sera contro il Viktoria Plzen.

13.18 - CERMAK A TMW - Ai microfoni di Tuttomercatoweb il giornalista di MF DNES, David Cermak, ci presenta gli avversari dei giallorossi: "Storicamente il Plzen è una squadra offensiva, che però nel tempo ha cambiato. Come detto ci sono molti over 30 e di conseguenza si è persa molta velocità. Per cui ora lo stile è più difensivo e aggressivo. Lo si vede anche in campionato, dove molte partite sono state vinte per 1-0. Diciamo che punta molto sulle ripartenze. Chi è il giocatore da tenere d'occhio? Senza dubbio Krmencik".

12.35 - DI FRANCESCO A ROMA TV SULLA SOSTITUZIONE DI PASTORE - Eusebio Di Francesco, allenatore della Roma, ai microfoni di 'Roma TV' sulla sostituzione dell'infortunato Pastore: "Noi giochiamo o con il 4-2-3-1 o con il 4-3-3, Pastore è un classico trequartista, ma questo ruolo lo sanno fare anche Cristante, Pellegrini, Coric, Zaniolo poi in base alla partita che faremo, valuterò chi giocherà.

I PRECEDENTI TRA ROMA E VIKTORIA PLZEN - La Roma e il Viktoria Plzen si incontrano per la prima volta in Champions League. Il loro unico incrocio risale alla fase a gironi dell’Europa League 2016-17. Il Viktoria Plzen ha perso per 4-1 l’unica gara in trasferta giocata contro la Roma nel novembre 2016. In Repubblica Ceca, invece, la partita finì 1-1.

11.45 - I PRECEDENTI TRA LE SQUADRE ITALIANE E LE SQUADRE CECHE - Le squadre della Repubblica Ceca hanno sconfitto i club italiani soltanto una volta in 10 precedenti di Champions League (5N, 4P): l’1-0 dello Sparta Praga sulla Lazio nel dicembre 2003.

11.30 - DZEKO, IL VIKTORIA PLZEN E' L'AVVERSARIO GIUSTO - Alla ricerca del gol che manca da più di un mese, Edin Dzeko potrebbe avere nel Viktoria Plzen l'avversario propizio per sbloccarsi. Il bosniaco ha segnato cinque gol nelle quattro gare giocate contro il Viktoria Plzen nelle maggiori competizioni europee, compresa una tripletta firmata con la maglia della Roma nella fase a gironi dell’Europa League 2016-17 (4-1 per i giallorossi).

11.00 - VIKTORIA PLZEN PRIMO CON LO SLAVIA PRAGA - Il Viktoria Plzen, avversario della Roma questa sera all'Olimpico, è primo nella Liga ceca a pari punti con lo Slavia Praga: otto vittorie e due sconfitte lo score della squadra di Vrba che ha avuto accesso alla fase a gironi di Champions grazie alla conquista del campionato nella passata stagione.

10.40 - LE PROBABILI FORMAZIONI - Ballottaggio Santon-Kolarov per Di Francesco, col serbo che non è ancora al meglio fisicamente. Out Pastore, De Rossi e Perotti, in attacco al fianco di Dzeko spazio a Under e Kluivert. Queste le probabili formazioni:

Roma (4-3-3): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Santon; Cristante, Nzonzi, Lo. Pellegrini; Ünder, Dzeko, Kluivert.

Viktoria Plzen (4-2-3-1): Kozacik; Reznik, Hubnik, Hejda, Limbersky; Prochazka, Hrosovsky; Petržela, Horava, Kovarik; Krmencik.

10.30 - Lettori di TMW, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale che vi accompagnerà fino al fischio d'inizio di Roma-Viktoria Plzen, sfida valida per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. La squadra di Di Francesco ha perso al Bernabeu nel primo turno, questa la classifica del gruppo G dopo 90 minuti:

Real Madrid 3

CSKA Mosca 1

Viktoria Plzen 1

Roma 0