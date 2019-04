LIVE TMW - Allegri: "CR7 sta meglio. Segnali positivi per l'Ajax"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giornata di vigilia in casa Juventus, con il tecnico bianconero Massimiliano Allegri che si prepara per la sfida contro il Milan. Domani alle 18 la partita dell'Allianz Stadium. Alle 12 la conferenza stampa dell'allenatore della Vecchia Signora.

12.00 - Inizia la conferenza stampa di Massimiliano Allegri.

Come sta Cristiano Ronaldo?

"Meglio. A cinque giorni dalla partita ci sono buoni segnali, vedremo l'evolversi. Lui sta facendo tutto per esserci, noi speriamo di averlo".

Sente il profumo dello Scudetto?

"Quando lo vinceremo sarà una bellissima serata che dovremo festeggiare. Vincere otto Scudetti di seguito non è mai semplice e i nostri numeri sono incredibili. Il Napoli viaggia a una media Scudetto, noi stiamo andando ancora meglio. Avere 81 punti a otto giornate dalla fine non era semplice e negli sette anni la Juve ha sempre vinto. Questo vuol dire che il lavoro e la forza mentale sono eccezionali".

Il Napoli ha fatto peggio rispetto all'anno scorso, mentre il Milan è migliorato. Cosa ne pensa?

"Non è stato un fuoco di paglia il fatto che la passata stagione siano arrivati a 91 punti. Quest'anno avevo previsto che ne sarebbero bastati meno, ma la media punti degli azzurri è ottima anche quest'anno. Il Milan è invece cresciuto molto, le gare contro di loro sono sempre state equilibrate e la sfida di domani ci deve

CR7 può essere convocato per domani?

"Assolutamente no".

Cosa pensa del caso Kean?

"La forma di razzismo va sempre perseguita e non può mai essere giustificata, mai e poi mai. Ho parlato del comportamento del giocatore ma non volevo giustificare certo i comportamenti del pubblico. Il discorso sull'atteggiamento di Kean è ben diverso, perché a volte fa cose che non dovrebbe, come irridere gli avversari a risultato acquisito. Tutti i giocatori devono avere un comportamento corretto e rispettoso. Bonucci ha detto cose a caldo, poi ha rettificato subito".

Come stanno gli altri infortunati?

"Dybala, Mandzukic e Spinazzola sono a disposizione per domani, mentre Khedira deve essere valutato. Douglas Costa dovrebbe tornare con l'Ajax, Barzagli dovrebbe tornare in 8/10 giorni e Cuadrado potrebbe rientrare con la SPAL. Perin non ci sarà domani e sarà valutato giorno dopo giorno".

Domani chi gioca?

"Chiellini starà fuori, gli altri li vedo valutare, anche perché da domani a mercoledì avremo tutto il tempo per recuperare".

Kean può essere confermato?

"Può giocare sia con Mandzukic che con Dybala o Bernardeschi. A Cagliari ha fatto gol, nel primo tempo era andato meno bene. Per diventare un grande giocatore deve acquisire un livello mentale importante, soprattutto se vuole restare tanto tempo alla Juventus. Una volta prima di diventare un giocatore dovevi disputare 100 gare in Serie A, ora le cose sono cambiate. Deve restare con i piedi per terra, ogni giorno deve migliorare. Se farà una grande carriera dipenderà solo da lui".

State studiando qualcosa in particolare sui calci d'angolo, visto che sono arrivati 11 gol in stagione?

"È molto più semplice di quello che si pensa. Basta avere giocatori che calciano bene, poi chi va a saltare prima o poi la prende. Noi abbiamo ottimi tiratori, almeno quattro o cinque e questo rende le cose più facili".

Alex Sandro potrebbe riposare?

"Sia lui che Spinazzola stanno bene. Sono contento per Leonardo perché ha avuto una giornata di terrore dove pensava di essersi infortunato, ma per fortuna le cose si sono sistemate".

Vincere lo Scudetto tra l'andata e il ritorno di Champions contro l'Ajax può essere una distrazione o una carica in più?

"Dobbiamo pensare a battere domani il Milan, ci mancano 6 punti e dobbiamo affrontare la gara nel migliore dei modi. Poi penseremo alla sfida di Amsterdam e solo dopo a quella di Ferrara. Da domani alla gara contro la Fiorentina saranno 15 giorni davvero intensi".

12.14 - Termina qui la conferenza stampa di Massimiliano Allegri.