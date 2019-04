LIVE TMW - Allegri dopo l'1-1 con l'Ajax: "Risultato comunque positivo per noi"

Fonte: dal nostro inviato alla Johan Cruyff Arena di Amsterdam

Dopo l'1-1 contro l'Ajax maturato questa sera alla Johan Cruyff Arena di Amsterdam, prende parola in conferenza stampa Massimiliano Allegri. Il tecnico della Juventus commenta così il pareggio firmato da Cristiano Ronaldo e David Neres. "Si può sempre fare di più ma la squadra ha portato via un risultato positivo. L'Ajax ha fatto una bella partita, il gol in trasferta però è importante. La loro rete all'inizio della ripresa ci ha messi in difficoltà, poi abbiamo finito in crescendo, abbiamo un'altra gara per andare in finale".

Su Bentancur, Bernardeschi e Rugani. "Abbiamo dei giocatori, compreso Cancelo, giovani e con Kean in procinto di entrare. E' una cosa importante per la programmazione di squadra e società. Rugani ha fatto una bella partita in fase di non possesso e di possesso".

Sul gol subito. "Sono imprevisti che succedono, poi Cancelo si è ripreso, aveva fatto anche un grande assist. E' un passo in avanti. Noi poco fallosi? Dovevamo spostare la palla, facendogli ammonire qualche giocatore, con un po' più di malizia potevamo fargli avere più gialli".

Su Ronaldo. "Ha giocato una buona partita, dando il via all'azione e chiudendola. Al ritorno servirà fare meglio come squadra, in fase di possesso, sotto la loro pressione".

Sul ritorno. "Serve giocare per vincere, loro ci daranno filo da torcere come stasera".

Su Pjanic. "Non era semplice, ha fatto una bella partita in fase difensiva, sulle traiettorie di passaggio. A volte ritardava il passaggio ma si è messo a disposizione della squadra".

Su risultato e prestazione. "Ci sono tanti meriti dell'Ajax, stasera, ci sono saltati bene addosso. Più la gara andava avanti, meno pressione abbiamo avuto ma sapevamo che la gara sarebbe stata così. Al settantesimo è stata un'altra gara, serviva più coraggio per il secondo gol".

Su Douglas Costa. "L'arma è tutta la squadra, ha giocato mezz'ora dopo due mesi. Pensavo peggio, è in una buona condizione, vedremo cosa riuscirà a recuperare".

Su Matuidi. "Ha sentito un crampo al polpaccio, vediamo nei prossimi giorni".

Sull'Ajax. "Una squadra che elimina il Real Madrid, vincendo 4-1 al Bernabeu, è una squadra non solo giovane. Sapevamo che avrebbero giocato questa gara, da noi sarà diversa ma hanno la personalità per venire a Torino e giocare con la tecnica che hanno. Quando passi la prima pressione, trovi un deserto per puntare la porta".