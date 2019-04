LIVE TMW - Allegri: "Emre Can ha una distorsione, Ronaldo sta meglio"

Fonte: inviato all'Allianz Stadium

20.39 - Finisce la conferenza stampa.

20.39 - Programmi per domani sera? "Non faccio nulla, mio figlio guarda una serie".

20.38 - Come sta Ronaldo? "Sta meglio, ci sono buone possibilità che ad Amsterdam ci sia".

20.37 - Mercoledì pensi di proporre ancora con il 3-5-2? "Non è una questione di modulo, ma di caratteristiche. Emre Can non è un difensore, dietro può fare sia il centrocampista che il difensore".

20.36 - Hai scritto nel tuo libro che è sempre meglio giocare semplice... "Nel primo tempo il Milan ci ha dato pressione, non riuscivamo a trovare Mandzukic boa. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio. Non è sempre facile per far capire di giocare con semplicità".

20.35 - Come mai Cancelo fuori? "Doveva giocare, poi ieri ha avuto un piccolo risentimento e ho preferito farlo rimanere fuori".

20.34 - Emre Can come sta? "Vediamo, ha una distorsione alla caviglia".

20.32 - Primo tempo così così, nel secondo tempo vi siete sistemati? "Eravamo arrangiati, perché con 18 punti di vantaggio era giusto che qualcuno recuperasse energie. Alex Sandro non doveva giocare, poi ho deciso di farlo giocare. Sapevo le difficoltà che potevamo avere, ma ci siamo anche fatti gol per conto nostro. Stasera una nota molto importante è il recupero di Khedira che ha fatto una partita importante, non pensavo di farlo giocare così tanto".

20.32 - Comincia la conferenza stampa.

