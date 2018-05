LIVE TMW - Allegri: "Godiamo per questi successi, non si può sempre vincere"

Premere F5 per aggiornare la pagina

Fonte: Dal nostro inviato allo stadio Olimpico, Raimondo De Magistris

© foto di www.imagephotoagency.it

00.09 - Conclusa la conferenza stampa di Allegri.

00.08 - Cosa puoi dirci di Benatia? "Benatia aveva giocato 35 partite e aveva bisogno di un po' di riposo".

00.08 - Come ha preso Higuain l'esclusione? "L'ha presa male, così come gli altri dieci che erano in panchina".

00.06 - Quanto è importante il tuo lavoro per questo ciclo di vittorie? "Il pilota deve guidare bene la squadra senza strafare. E' sempre importante la società che ti mette a disposizione una squadra importante. C'è da essere contenti e bisogna godere di queste vittorie perché nel calcio non si può sempre vincere, così come non si può sempre perdere. Nella vita nessuno ti regala nulla e vincere è sempre straordinario. Io ora non penso a tutti i successi conseguiti, poi ci penserà la storia a dare il giusto peso a questa squadra. Questa vittoria vogliamo dedicarla a tutti quelli che lavorano a Vinovo".

00.03 - Quanto pesa la gara di stasera sul suo futuro? "Io ho un contratto con la Juventus e come tutti gli anni ci incontreremo a fine stagione per programmare il futuro. Bisognerà avere lucidità per capire come migliorarci ancora, rivincere è sempre difficile e bisogna sempre costruire per provare a vincere su tutti i fronti".

00.02 - La squadra ha disputato un'ottimo secondo tempo. "Anche col Bologna la squadra ha chiuso in crescendo, la squadra sta bene fisicamente e negli ultimi match il trend è sempre stato questo. Poi c'è la componente mentale: dopo il pari col Crotone e la sconfitta col Napoli abbiamo perso qualche certezza, ma la vittoria di Milano ci è servita per riprendere il cammino".

00.00 - Ha inizio la conferenza stampa di Allegri: "Voglio fare i complimenti ai ragazzi per quello che hanno fatto e al Milan. Noi siamo stati sempre dentro la partita e la squadra è stata davvero molto brava, portare la quarta Coppa Italia consecutiva non era semplice dopo un'annata dura. Ora dobbiamo portare a casa lo Scudetto".

23.50 - Avrà inizio tra pochi minuti la conferenza stampa di Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus che dalla pancia dell'Olimpico commenterà il 4-0 rifilato al Milan in finale di Coppa Italia.