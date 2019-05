LIVE TMW - Allegri in conferenza: "Clausola sul mio contratto? Falso"

Fonte: inviato all'Allianz Stadium

Massimiliano Allegri parla in conferenza stampa al termine del derby della Mole tra Juventus e Torino.

23.06 - Inizia la conferenza stampa.

Juve A o Juve B, c'è sempre Cristiano Ronaldo. Contento? "Abbiamo tirato tante volte in porta, abbiamo preso un gol da polli. Sarebbe stato ingiusto uscire sconfitti. Stiamo comunque facendo buone partite. Gli infortunati? Dovrebbe rientrare questa settimana Emre Can. Dybala dovrebbe essere con la squadra alla ripresa come Bentancur".

E' vero che c'è una clausola sul tuo contratto sulla conferma se vinci il 50% dei trofei? "Falso come i soldi del monopoli. Ci sarebbe voluto il 75%".

Il Torino può andare ancora in Europa? "Ha ancora tre partite, la bagarre è aperta. Il Torino stasera ha perso in trasferta".

Si aspettava di essere così al centro dell'attenzione quando è arrivato e si aspettava più protezione da parte della società? "La società mi ha sempre difeso, poi un allenatore si difende e viene valutato con i risultati. Dell'annata sono soddisfatto, c'è amarezza per essere usciti dalla Champions ai quarti. Credo sia stata sbagliata la valutazione quest'anno, non per difendere il mio operato. Quando sono arrivato al primo anno ero sicuro che quella squadra potesse giungere fino in finale di Champions. La Juventus tutti gli anni gioca per questi obiettivi. Questa volta l'uscita è stata più amara, ma ci sarà ancora un'altra possibilità".

Ronaldo può ancora migliorare? "Il prossimo anno farà ancora meglio".

23.13 - Finisce la conferenza stampa