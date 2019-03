LIVE TMW - Allegri: "Kean ha fatto bene, meravigliato da com'è entrato"

Fonte: inviato all'Allianz Stadium

20.26 - Finisce quì la conferenza stampa

20.25 - Le condizioni di Dybala? "Ha preso un colpo al polpaccio in Nazionale. Oggi durante l'allenamento ha sentito indurire e ho preferito non rischiare"

20.25 - Come valuta la crescita di Kean? "Ha sempre occasioni, anche contro lo Young Boys ha avuto situazioni favorevoli. Ci saranno momenti in cui non segnerà, ma fa parte della crescita di un ragazzo di 19 anni. Fa bene il suo entusiasmo".

20.24 - Alex Sandro non sembra impensierito dalla concorrenza... "Spinazzola sta crescendo bene, anche oggi ha fatto molto bene. Alex Sandro è cresciuto come tutti nella ripresa, l'ho tolto perchè avevo bisogno di gamba fresca"

20.22 - Infastidito dai fischi? "Ci sono serviti per farci giocare meglio. Le partite si possono vincere al primo tempo, oppure al secondo tempo. Questa vittoria ci ha fatto rientrare dalla sosta, perdendo punti venivano meno le certezze. E invece oggi i ragazzi sono stati molto bravi a conquistare i tre punti"



20.21 - Kean e Spinazzola hanno dato la vitalità che serviva? "Abbiamo avuto difficoltà nel primo tempo perchè a un certo punto andavamo a vuoto per il campo. Nel secondo tempo abbiamo fatto un pochino meglio. Kean ha fatto bene, son contento per lui. Meravigliato da com'è entrato"

20.20 - Inizia la conferenza stampa di Allegri

A breve la conferenza stampa di Massimiliano Allegri a conclusione del match tra Juventus ed Empoli, risolto da una rete di Kean.