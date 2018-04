LIVE TMW - Allegri: "Non rimprovero niente ai miei. Con CR7 vinci le gare"

© foto di www.imagephotoagency.it

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri commenta in sala stampa la sconfitta per 0-3 col Real Madrid:

Sul gol di Ronaldo: "Non so se è il gol più bello della storia, ma è una rete straordinaria. Da un paio d'anni Ronaldo è il miglior centravanti esistente. Si è trasformato in questo ruolo e c'è solo da fargli i complimenti. Ha una lucidità e una bravura nel chiudere l'azione che è straordinaria".

Sul contraccolpo psicologico: "Non sono preoccupato. Sono dispiaciuto, fino all'espulsione la squadra ha fatto la miglior partita della Champions. Dobbiamo essere bravi, da domani dovremo pensare al campionato, mettere da parte stasera e andare avanti. I ragazzi hanno fatto ciò che dovevano, sul primo gol siamo stati leggeri ma poi siamo stati bravi. Il Real ha una precisione nei passaggi e nel finalizzare l'azione spaventosa. Davanti a queste cose deve andarti tutto bene, come l'anno scorso col Barça. Sono dettagli, il tiro di Dybala è uscito di pochissimo, loro hanno ribaltato l'azione e ci hanno punito".

Su Bentancur e Mautidi out: "Avevo bisogno di dare ampiezza, Alex Sandro ha più ampiezza e più tecnica di Matuidi. Poi Bentancur ha fatto bene, è un ragazzino e giocava contro il Real Madrid. Io comunque ai miei ragazzi non ho da rimproverare niente".

Su cosa è mancato alla Juve: "E' mancato il gol. La squadra ha fatto una buona pressione e ha rischiato poco. Abbiamo rischiato di pareggiare, poi l'ammonizione di Ramos sembrava un segno del destino e invece in due secondi è cambiato tutto".

Sulla standing ovation dello Stadium: "E' stata una bella lezione dei tifosi della Juve. Il calcio è uno spettacolo, quando vedi un gesto del genere è giusto applaudire. E' giusto applaudire anche la Juve, ha cercato di tenere testa al Real Madrid ma non è stata assecondata da un po' di fortuna".

Sulla gara: "La squadra ha giocato con maturità, concedendo poco al Real Madrid e creando situazioni favorevoli. Poi ci sono due squadre più forti e sono quelle che hanno Messi e Ronaldo. Hanno vinto 10 Palloni d'Oro in 10 anni, da 10 anni sono capocannonieri della Champions. Per questo sono avvantaggiate Real e Barcellona. La Juve sta crescendo, ma non è stato abbastanza. Il calcio è questo e va accettato, sono dispiaciuto per i ragazzi perché il 3-0 li penalizza troppo".

Sul ritorno: "Ora pensiamo al campionato, poi a Madrid vogliamo fare un grande risultato. Poi nel calcio non si sa mai. Noi dovremo prepararla al meglio perché è un quarto di finale e ci guarda tutto il mondo".

Sui tre gol di differenza come a Cardiff: "La squadra è cresciuta, poi dopo il secondo gol e l'essere rimasti in dieci anche il più forte mentalmente esce dalla gara. Peccato, oggi non era proprio serata".