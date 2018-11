LIVE TMW - Allegri: "Sconfitta che non conta nulla. Ora saremo più attenti"

Fonte: Inviato a Torino

Doccia fredda per Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus che in conferenza stampa commenta così il 2-1 interno subito nel finale a opera del Manchester United: "Il calcio è fatto anche di queste cose. Diciamo che stasera la sconfitta potrebbe risultare anche indolore, visto che non possiamo vincere sempre. È arrivata in modo inaspettato per quanto fatto in campo. Poi dopo bisogna concretizzare, nel primo tempo dovevamo andare più sotto la porta. Abbiamo concesso, sia nel primo che nel secondo gol, due punizioni su cui loro sapevamo che fossero pericolosi con Mata che ha un buon piede e Fellaini che ha fisicità. Diciamo che a noi non cambia niente, giocando andata e ritorno col Manchester ci può stare di vincerne una e perderne una. Se si doveva fare un mezzo passo falso, meglio averlo fatto stasera, con una bella prestazione ma che ci lascia l'amaro in bocca e ci fa tornare un po' indietro, rialzare l'attenzione perché certe cose sembravano facili. Diciamo che questa sconfitta a livello di testa ci deve far arrabbiare e tornare più attenti".

Non avete chiuso la partita.

“Preoccupa? No. Dobbiamo essere più cattivi. E dobbiamo concedere meno punizioni laterali perché noi prendiamo gol o su disattenzione o su palla inattiva. Nessuno ci schiaccia, su quello dobbiamo essere attenti. È normale che una sconfitta del genere ti fa rialzare l’attenzione. Abbiamo ora una partita contro il Milan a Milano, è un turno in cui le prime tre giocano contro tre squadre che se non giochi bene puoi lasciare dei punti”.

Le danno più fastidio le disattenzioni difensive o i gol mancati.

“È un banco di prova per la reazione che dobbiamo avere da domani. Sono stati più bravi a sfruttare le loro qualità, all’andata non avevano Fellaini. Stasera sì, ha tenuto delle palle alte e noi non dovevamo concedere punizioni. È capitato e ci deve insegnare. Dobbiamo reagire subito a una sconfitta che ai fini del girone non dovrebbe contare niente”.

Come fa Fellaini a cambiare le partite?

"È semplice: è alto 1,90 ed è molto forte di testa. Hanno iniziato a mettere qualche palla alta, tra l'altro noi in realtà non ne abbiamo concesse poi troppe. C'è anche la casualità, non dovevamo trovarci sull'1-0 a cinque minuti dalla fine, dopo una partita del genere".

Avete difficoltà a fare il secondo gol. Come si migliora?

"Facendo dei gol. Diciamo che siamo stati fortunati che ci è capitato stasera. Bisogna vedere le cose anche dal lato positivo: il destino è ancora nelle nostre mani, lo è il passaggio del turno. Stasera non abbiamo vinto e ci può fare bene, perché non avevamo ancora perso. E ci fa bene per domenica, è una partita in cui dobbiamo fare tre punti".

Si è chiarito con Mourinho dopo il suo gesto finale?

"Non l'ho visto perché sono andato subito dentro. Ognuno ha il suo modo di comportasi e le sue reazioni, non è che possa dire se ha fatto bene o male. Io quando finisco la partita vado via ed esco".

Avete rovinato il gran gol di Ronaldo.

"Non esageriamo. Ci sono anche delle casualità nel calcio, delle situazioni: è normale che bisogna migliorare, poi sapevamo delle difficoltà che ci poteva dare Fellaini quando è entrato. Io dico sempre che nelle cose negative bisogna guardare al lato positivo: in questa sconfitta, è che può essere indolore".

Si conclude qui la conferenza stampa.