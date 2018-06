LIVE TMW - Allegri: "Szczesny sarà titolare. Real? Resto alla Juve e vinco"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Arriva il mister toscano, ecco le sue prime dichiarazioni, a proposito di Gianluigi Buffon: "È passato quasi un mese dall'ultima partita. Ho avuto la fortuna di allenare un campione straordinario, che aveva deciso con la società che questo sarebbe stato l'ultimo anno alla Juventus. Ha preso la decisione di continuare perché è rimasto deluso dalla mancata partecipazione al Mondiale".

Sulla chiamata del Real: "Ho parlato con Perez, sono lusingato ma ho deciso di restare in una grande squadra, che ha grandi progetti e vuole continuare a vincere. Era giusto che declinassi l'invito, ma devo ringraziarlo per avermi accostato a quello che al momento è il più grande club al mondo".

Sugli approcci di altri club: "Quando era il momento giusto ho parlato con la Juventus, come tutti gli anni, e abbiamo deciso di continuare. Sono pochi i club in cui poter migliorare dal punto di vista professionale".

Sulla stagione appena terminata: "Un anno bellissimo. Abbiamo vinto il settimo Scudetto consecutivo contro un grande avversario, che ha fatto il suo record storico di punti. Sapevamo che il nostro campionato passava dalle ultime cinque partite. In Champions siamo andati vicini all'impresa: quella partita ci ha dato la forza per riconcentrarci sul campionato".

Sul ritorno di Ancelotti e la prossima Serie A: "Il campionato italiano riacquista un allenatore vincente, che ha allenato le migliori squadre d'Europa. Un valore aggiunto, anche se mi dispiace per Sarri, con cui è stato bello confrontarsi. Il Napoli lotterà di nuovo per vincere lo Scudetto, l'anno prossimo ci vorranno meno punti. L'Inter e la Roma faranno più punti, la Lazio è sempre lì e il Milan è un'incognita".

Sul ballottaggio in porta nella prossima stagione: "Il titolare sarà Szczesny. Perin è un ottimo portiere ed è un ottimo acquisto".

Su Mandzukic: "Spero che resti".

Su come migliorare la squadra e gli obiettivi di mercato: "Golovin mi dicono sia forte. Cancelo è un giocatore del Valencia. La Juventus, come sempre, si muoverà bene sul mercato. Avrò una rosa competitiva per lottare su tutti i fronti. Per fortuna il mercato chiude prima".

Sullo scambio Icardi-Higuain: "Sono due grandi centravanti. Il mercato parte dopo il Mondiale, prima è difficile che ci siano grandi movimenti. Noi non dobbiamo fare grandi movimenti, poi il Mondiale cambia la percezione su molte cose".

Sull'episodio dei cori dei ragazzi dell'Under-15 della Juventus contro i napoletani: "È una cosa inaccettabile, perché vestono la maglia della Juventus e perché è una questione di rispetto. Gli istruttori devono seguirli di più anche sui social, che è uno strumento bello, utile per divertirsi e comunicare, ma che deve essere gestito con attenzione, altrimenti vengono fuori questi casi brutti. Non credo che i ragazzi pensino veramente quelle cose, è stata una bravata da 15enni. Se restano nello spogliatoio è una cosa, se fuoriescono non va bene. Sono pienamente d'accordo con la Federazione e la Juventus e sullo stabilire un percorso di educazione al rispetto".