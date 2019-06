LIVE TMW - Anastasiadis: "Non ho paura dell'Italia, non è ultima spiaggia"

Fonte: Dall'inviato allo Spiros Louis, Atene

17.50 - Fra poco, per presentare la sfida fra Grecia e Italia, ci sarà l'allenatore ellenico Aggelos Anastasiadīs, reduce dal pareggio contro la Bosnia per 2-2.

18.15 - Inizia la conferenza stampa.

Sulla metamorfosi dopo un periodo di crisi di risultati. "Dobbiamo ritornare a giocare il calcio del 2004. I giocatori erano il primo obiettivo per noi, stiamo attraversando un cambiamento".

Sulla possibilità di cambiare formazione per fronteggiare l'Italia. "Non mi interessa l'avversario, questo voglio dalla mia squadra. Tutto dipende da noi, se siamo disciplinati e siamo pronti sono ottimista per il risultato finale. Non sarà facile, l'Italia è una grande squadra, puntiamo al nostro gioco".

Sulla nuova filosofia. "Abbiamo cercato di trasmettere questo messaggio ai calciatori. Siamo una nazionale forte, possiamo affrontare grandi squadre, ma noi volevamo un nuovo clima, è quello che abbiamo trasmesso".

Sulla sfida contro l'Italia, assente al Mondiale. "La nostra squadra deve credere alla qualificazione, per noi è un punto molto importante. Il messaggio per i calciatori è che non sarà l'ultima spiaggia, perché in ogni partita ci sono tre punti da prendere. È la realtà, ci sono tre punti ogni volta. L'ultima partita del gruppo sarà chiave per la qualificazione. Siamo qui per vincere e spero che ci siano i tifosi, per la volontà di giocare. Sono ottimista per domani e rispetto l'Italia, però non ho paura".

Solo 12 mila biglietti per i greci. "Credo che i giornalisti dovrebbero comunicare, noi siamo qui e speriamo di vedere lo stadio pieno".

19.30 - Finisce la conferenza stampa di Anastasiadis.