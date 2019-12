LIVE TMW - Ancelotti esonerato: il comunicato alle 23:38. Ora Gattuso

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

00-18 - Allenamento spostato In attesa di Gennaro Gattuso, è stato spostato l'allenamento, che era previsto per le 11 del mattino e invece andrà in scena nel pomeriggio a Castel Volturno.

00.15 - Il precedente Donadoni Il Napoli oggi ha destituito Carlo Ancelotti dalla sua carica di allenatore. Un esonero anticipato rispetto alle attese, una decisione che non è stata comunque consueta nella scelte di Aurelio De Laurentiis. L'ultimo a stagione in corso risale a dieci anni fa, con Walter Mazzarri al posto di Roberto Donadoni.

00.10 - Quando ADL paragonò Ancelotti a Ferguson Era solo lo scorso marzo quando Aurelio De Laurentiis, a Sky Sport, disse. ""Il nostro allenatore ama la città e il nostro centro sportivo: vuole rimanere qui altri otto anni. Io però lo voglio a vita, come Ferguson al Manchester United. Il tecnico deve essere il punto di riferimento della società e deve rappresentarla in tutto".

00.01 - Kessie primo colpo? Il Napoli ha esonerato questa sera Carlo Ancelotti e dovrebbe arrivare a breve l'ufficialità di Gennaro Gattuso come nuovo tecnico. Un accordo di fatto già trovato con Ringhio per il quale Aurelio De Laurentiis avrebbe già in canna un primo acquisto. Gattuso avrebbe messo in cima alla lista dei desideri l'interno del Milan, Franck Kessie. Il preludio all'addio di Allan?

23.55 - Arsenal già su Ancelotti Carlo Ancelotti è stato esonerato stasera dal Napoli, a pochi minuti da mezzanotte. Una decisione arrivata dopo un rapido colloquio con Aurelio De Laurentiis e dopo la qualificazione agli ottavi di Champions League, il tecnico di Reggiolo potrebbe però stare ai box per poco tempo. In Premier League, dopo i sondaggi esplorativi degli scorsi giorni, nelle prossime ore potrebbe tornare a farsi sentire l'Arsenal per prendere il posto del caretaker Freddie Ljungberg.

23.50 - Ora Gattuso Dopo l'esonero di Carlo Ancelotti, è tutto pronto per lo sbarco di Gennaro Gattuso sulla panchina del Napoli. Per l'allenatore ex Milan, pronto un accordo di sei mesi più un anno di opzione. La firma potrebbe già arrivare domani con la mediazione di Jorge Mendes.

23.38 - Il Napoli ha esonerato Carlo Ancelotti Con un comunicato arrivato in tardissima serata, il Napoli ha comunicato l'esonero di Carlo Ancelotti." La Societa Sportiva Calcio Napoli ha deciso di revocare l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra al signor Carlo Ancelotti.Rimangono intatti i rapporti di amicizia, stima e rispetto reciproco tra la società, il suo presidente Aurelio De Laurentiis e Carlo Ancelotti".