LIVE TMW - Ancelotti: "Liverpool ko? Allora al Napoli a Belgrado è andata bene"

23.51 - Conclusa la conferenza stampa di Carlo Ancelotti.

23.50 - Come ha trovato il PSG? "E' sempre una squadra formidabile con giocatori di altissimo livello. Il PSG stasera ha giocato in modo più compatto rispetto al primo tempo della gara d'andata".

23.47 - Il Napoli stasera ha giocato più partite nella stessa partita. "Questa squadra sta crescendo e credo continuerà a crescere. La gestione della partita e delle partite è abbastanza chiara a tutti, sappiamo quando c'è da gestire e da sacrificarsi. Tutte queste situazioni, però, bisogna portarle avanti col gruppo. L'importante è avere sempre un grande supporto da parte di tutti".

23.45 - Pareggio di Belgrado va rivisto dopo la vittoria di stasera della Stella Rossa? Cosa ha detto alla squadra nello spogliatoio? "In fase d'attacco dovevamo giocare in maniera un po' differente perché loro giocavano in modo differente. E poi in fase difensiva dovevamo limitare i rifornimenti per gli attaccanti. Rispondendo alla prima domanda, visto quanto successo oggi il risultato di Belgrado è stato buono, poteva andare peggio...".

23.44 - Stasera al San Paolo finalmente 55mila tifosi. "Una grande emozione. Abbiamo bisogno di un pubblico del genere se vogliamo fare qualcosa al di fuori della normalità. E' uno stimolo sentire così tanta passione, mi auguro questi momenti possano ripetersi perché sono il sale del nostro lavoro".

23.42 - E' più contento per il risultato o rammaricato per non aver messo al tappeto il PSG? Come sta Mertens? "Mertens ha avuto un problema alla spalla, ma non sembra un problema serio. Non sono rammaricato, sono molto contento perché dopo due sfide contro il PSG, una delle squadre più forti d'Europa, ci siamo presi un piccolo vantaggio. Siamo contenti perché dopo 4 gare siamo lì davanti".

23.40 - Ha inizio la conferenza stampa: "Nel primo tempo loro hanno avuto molto controllo del gioco, ma di azioni pericolose se ne sono viste poche. Poi il risultato nella ripresa ci ha costretto a giocare con più veemenza. Ma il problema non è stato l'approccio. Il PSG ha fatto una gara diversa rispetto a quella d'andata e noi nella prima frazione siamo stati un po' troppo frenetici. E' venuta fuori una gara difficile e complicata, ma con un risultato sicuramente positivo".

23.30 - Lettori di TMW buonasera e benvenuti alla conferenza stampa di Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli che analizzerà la sfida contro il Paris Saint-Germain dalla pancia del San Paolo pochi minuti dopo il triplice fischio.