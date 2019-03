LIVE TMW - Ancelotti: "Meret non tocca CR7, avremmo meritato di vincere"

Fonte: Dal San Paolo di Napoli

benvenuti alla diretta testuale della conferenza stampa di Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli che a breve parlerà dal San Paolo nel post della sfida contro la Juventus.

23.08 - Arrivato Ancelotti in sala stampa.

S'è pentito di aver tolto Milik dopo il rosso a Meret? "Eravamo sullo 0-0, con la possibilità di sfruttare le ripartenze. Inoltre Insigne ci dà movimenti e controllo del possesso, invece siamo andati in svantaggio con la punizione di Pjanic e nella ripresa abbiamo rischiato con tre difensori".

C'è maggior rimpianto per il cartellino rosso a Meret o per il rigore sbagliato? "Per il risultato perché è immeritato, abbiamo fatto il massimo controllando la partita anche all'inizio. Abbiamo recuperato bene, pungendo in ripartenza anche in 10 contro 11. Sono orgoglioso della prestazione, c'è il rammarico del risultato condizionato dall'espulsione che rappresenta un episodio controverso, ancora adesso non si capisce se Meret abbia effettivamente toccato Ronaldo. Forse per eliminare i dubbi sarebbe stato meglio consultare il VAR visto che c'è, invece l'arbitro è stato frettoloso perché Meret non tocca l'avversario. Inoltre bisogna considerare se Ronaldo ha il controllo della palla, se poteva riprenderla. Bisognava chiarire tutto al video, invece l'arbitro non l'ha utilizzato".

Il divario in classifica è realistico? "La Juventus ha fatto tantissimi punti, è realistica, ma se si tiene in conto la prova di oggi non è realistica. Ha sorpreso anche me questa supremazia, ma anche nella prima parte. Questo mi dà conforto e fiducia per le prossime gare. La squadra è in salute".

Insigne ha fallito il penalty: il rigorista era già deciso? "Il rigorista era Insigne per questa gara. E' chiaro che tutti possono sbagliare, questo è il calcio. Tuttavia mi conforta la prestazione, avremmo meritato di vincere".

Cosa serve per avvicinarsi alla Juve? "Dobbiamo continuare a crescere come stiamo facendo, lo stiamo facendo velocemente. E' stato cambiato molto e la squadra sta dando segnali forti, a me per primo".

Il San Paolo è tornato a riempirsi, tuttavia una curva ha contestato De Laurentiis. Nella ripresa quanto è stato importante il sostegno dello stadio? "La prestazione della squadra ha spinto il pubblico, è chiaro che è una benzina importante per noi. La gente ci ha sostenuto".

