LIVE TMW - Ancelotti riparte subito: bozza d'accordo con l'Everton fino al 2024

© foto di Insidefoto/Image Sport

Tutti gli aggiornamenti in tempo reale sul futuro di Carlo Ancelotti

13.58 - Everton-Ancelotti: bozza d'accordo fino al 2024 - L'Everton e Carlo Ancelotti hanno raggiunto un accordo di massima fino al 2024. Dai tabloid emergono cifre importanti sul contratto che sottoscriverà coi toffees l'ormai ex tecnico del Napoli: 4 milioni di euro netti fino al termine della stagione e poi 15 milioni dalla prossima. In questo campionato, anche un bonus in caso di salvezza.

12.40 - Otto giorni fa l'esonero a Napoli - L'avventura al Napoli s'è conclusa lo scorso 10 dicembre, dopo la vittoria contro il Genk e la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Qualche ora dopo il ritorno dei partenopei alla vittoria, il club di De Laurentiis ha pubblicato questo comunicato: "La Societa Sportiva Calcio Napoli ha deciso di revocare l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra al signor Carlo Ancelotti. Rimangono intatti i rapporti di amicizia, stima e rispetto reciproco tra la società, il suo presidente Aurelio De Laurentiis e Carlo Ancelotti".

12.30 Carlo Ancelotti riparte dall'Everton - Una settimana dopo il divorzio dal Napoli, Carlo Ancelotti è pronto a ripartire. Lo aspetta l'Everton, club con cui ha già raggiunto un accordo di massima valido fino a giugno 2024.