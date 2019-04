LIVE TMW - Ancelotti: "Spiace per i fischi. Napoli non ha visto spesso i quarti..."

Premere F5 per aggiornare la pagina

23.15 - Avrà inizio tra pochi minuti la conferenza stampa di Carlo Ancelotti. Dalla pancia del San Paolo, il tecnico del Napoli commenterà la partita contro l'Arsenal, ritorno dei quarti di finale di Europa League. Dopo la sconfitta nel match d'andata, la squadra partenopea ha perso anche questa sera (0-1 il risultato finale) e saluta la competizione.

23.29 - Ha inizio la conferenza stampa: "Dispiace essere usciti da questa competizione. Sapevamo che era difficile competere in Europa, tant'è che non c'è nessuna squadra italiana nelle semifinali europee. Ora abbiamo l'obiettivo di raggiungere il secondo posto, di entrare in Champions e preparare bene la prossima stagione".

Insigne era arrabbiato per il cambio?

"No, era dispiaciuto per la partita e per aver ricevuto qualche fischio. Non aveva alcun problema con me".

Cosa si può fare per arrivare alla vittoria?

"Dispiace per la contestazione, io non ho niente da rimproverare a questi giocatori. La stagione non è finita e dobbiamo chiuderla bene, questa squadra ha dimostrato di essere competitiva anche con squadre che hanno il triplo o il quadruplo del nostro fatturato. Abbiamo intenzione di migliorare questa squadra in futuro".

Cosa salva di questa partita?

"Siamo tutti molto dispiaciuti. Il cuore c'è stato e la squadra fino al gol dell'Arsenal ha giocato una gara intelligente. Abbiamo avuto due opportunità per cercare di sbloccarla e in gare come questa è fondamentale che gli episodi ti siano a favore. E' vero che abbiamo perso le ultime tre gare, ma siamo arrivati fino ai quarti dell'Europa League. Non è tutto da buttare, questa squadra ha dimostrato di essere competitiva e ora vogliamo raggiungere il secondo posto in classifica".

Pensa di essere stato troppo ottimista nella valutazione della rosa?

"No, l'organico è di ottima qualità. Purtroppo il calcio è questo, non tutte le cose ti riescono come vorresti. Non facciamo drammi perché in società nessuno fa drammi: non li fanno i giocatori e non li fa la società. Il prossimo anno proveremo a portare questa squadra più avanti rispetto a quest'anno. Non mi sembra che il Napoli abbia giocato nella sua storia tanti quarti di finale".

Queste settimane finali a cosa serviranno?

"L'obiettivo per queste giornate è di raggiungere il secondo posto il prima possibile. Il futuro è già programmato da tempo".

Gli errori individuali come li giudica?

"A decidere la qualificazione sono stati i primi 20 minuti del match d'andata. Quei 20 minuti li abbiamo fatti molto male, per il resto le due gare sono state equilibrate. Ma dobbiamo prendere atto di quanto accaduto, abbiamo giocato contro una grande squadra che ha giocato con lucidità".

Come ha visto l'Arsenal?

"L'Arsenal è una squadra intelligente. Quando deve difendere difende e quando attacca sa attaccare. Auguro loro tutto il meglio".

23.37 - Conclusa la conferenza stampa.