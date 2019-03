LIVE TMW - Andreazzoli: "Siamo venuti per vincere, raccogliamo applausi"

Fonte: inviato a Torino

20.33 - Finisce qua la conferenza stampa

20.32 - Come vede la corsa salvezza dopo la vittoria di oggi dell'Udinese? "Dobbiamo pensare partita dopo partita, l'ho detto anche ai miei ragazzi e lo dico pubblicamente. Perdere oggi ci abbassa la media, ma dobbiamo già pensare alle prossime nove partite. Non dobbiamo scoraggiarci nè dare peso alla vittoria dell'Udinese perchè non ci riguarda"

20.29 - Cosa è mancato per portare a casa il risultato? "Nel primo tempo è mancata l'occasione per trovare il gol. Nel secondo tempo Kean è stato bravo a fare gol. Siamo stati bravi sugli esterni, oltre che centralmente. Ho visto passare un po' di palloni che con un pizzico di buona sorte avremmo potuto raccogliere. Siamo venuti per fare punti e abbiamo raccolto solo gli applausi. Ma torniamo a casa con una buona esperienza"

20.28 - Avete una grande occasione, a un certo punto vi siete adeguati? "I bicchieri si possono vedere mezzi vuoti e mezzi pieni. Senza un tasso agonistico come quello di oggi non avremmo fatto questa prestazione, la Juventus non si adegua mai. La gara va giudicata in maniera oggettiva e non su pensieri astratti".

20.28 - Inizia la conferenza di Andreazzoli

