LIVE TMW - Apollon, Augousti: "Noi superiori alla Lazio nel secondo tempo"

Lazio-Apollon Limassol 2-1 (14' Luis Alberto, 84' Immobile, 87' Zelaya)

Fonte: Dal nostro inviato all'Olimpico di Roma

© foto di Federico Gaetano

Terminata la gara dell'Olimpico tra Lazio e Apollon Limassol, il tecnico dei ciprioti Sofronis Augousti prende la parola in conferenza stampa per commentare il debutto stagionale in Europa League. Segui il LIVE di TuttoMercatoweb.com!

Le considerazioni sulla partita: "La partita ha avuto due facce. Nel primo tempo la Lazio è stata superiore, nel secondo abbiamo trovato il nostro ritmo creando parecchi problemi agli avversari. Voglio ringraziare i miei giocatori che hanno affrontato un avversario importante dimostrandosi i migliori nel secondo tempo".

Sulla propria squadra: "Negli spogliatoi c'è un po' di tristezza. Ma c'è la consapevolezza di essere entrati in uno stadio come l'Olimpico con la voglia e la forza di affrontare un avversario forte. Adesso pensiamo alla prossima (col Marsiglia, ndr), dovremo conquistare tre punti difficilissimi"

Sugli aspetti principali della serata dell'Olimpico: "In trasferta non dobbiamo avere paura, altrimenti l'avversario ti mette subito pressione. Dobbiamo essere bravi a capire che anche noi possiamo fare il nostro gioco, pur rimanendo con i piedi per terra".

Sulla differenza tra il primo e il secondo tempo: "Abbiamo giocato meglio, ma il calcio è un gioco semplice. Chi fa più reti vince: ci è mancato questo".

Sulle prossime gare del girone: "Possiamo fare delle belle prestazioni, mettere in difficoltà gli avversari e portare a casa dei punti".

21.34 - Termina la conferenza stampa del tecnico Augousti.