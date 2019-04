LIVE TMW - Arbitri, allenatori e capitani in Lega: via all'incontro

Fonte: dal nostro inviato, Antonio Vitiello

11.46 - Via alla riunione in Lega: al termine dell'incontro alcuni dei protagonisti si fermeranno a parlare alla stampa.

11.45 - Arrivati per la Roma Morgan De Sanctis e Daniele De Rossi.

11.44 - Pace fatta tra Landucci e Gattuso in Lega dopo i fatti di Juve-Milan.

11.15 - Questa la lista dei presenti:

Juventus: Landucci (vice Allegri) e Barzagli.

SPAL: Vicari e Semplici.

Lazio: Lulic.

Inter: Handanovic, Spalletti, Marotta.

Torino: Frustalupi, Belotti.

Genoa: Perinetti Biraschi.

Udinese: Tudor, Lasagna, Pradè.

Atalanta: Gasperini, Masiello.

Sampdoria: Sala, Romei, Osti, Giampaolo.

Sassuolo: Locatelli e Carnevali.

Chievo: Romairone.

Milan: Gattuso, Romagnoli, team manager Romeo.

Fiorentina: Pezzella, Pioli.

Cagliari: Maran, Ceppitelli.

Frosinone: Dionisi.

Parma: D’Aversa, Lucarelli.

10.53 - Iniziano ad arrivare capitani e allenatori delle varie squadre di Serie A all'incontro in Lega Calcio. Presenti Luciano Spalletti e Samir Handanovic per l'Inter e Igor Tudor per l'Udinese. Presenti anche Barzagli, Vicari, Belotti e Romagnoli.

10.36 - Va in scena oggi, a partire dalle 11, l'incontro tra allenatore, capitani e arbitri della Serie A, in Lega Calcio a Milano. L'uomo più discusso, l'arbitro Michael Fabbri, è arrivato da pochi minuti nella sede dell'incontro e c'è da scommettere che sarà al centro di molte discussioni, per il calcio di rigore non assegnato al Milan nella sfida di sabato pomeriggio contro la Juventus all'Allianz Stadium.

10.25 - Stamattina in Lega incontro tra le società di Serie A (rappresentate da Dirigenti, Responsabile Tecnico della prima squadra o suo vice, Capitano o suo vice) e la CAN A (con la partecipazione degli arbitri, del Presidente Nicchi e del designatore Rizzoli), alla presenza del Presidente della Figc Gravina e del Presidente della Lega Serie A Miccichè.