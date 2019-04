LIVE TMW - Arsenal, Emery: "90 minuti a Napoli possono essere molto lunghi"

Premere F5 per aggiornare la pagina

18.15 - Inizierà alle 18.30 la conferenza stampa di Unai Emery. Dalla sala stampa del San Paolo, il tecnico spagnolo presenterà Napoli-Arsenal, ritorno dei quarti di finale di Europa League. I gunners dovranno difendere il 2-0 conquistato sei giorni fa all'Emirates Stadium.

18.35 - Ha inizio la conferenza stampa: "Sarà una partita di calcio con due squadre con giocatori pieni di esperienza e con una grande storia. Abbiamo giocato la prima in casa e ora il ritorno sarà al San Paolo. Sappiamo che sarà una gara diversa rispetto a quella dell'Emirates, ci aspettiamo che domani loro mettano in campo la migliore performance. Ma noi saremo pronti per domani".

Che differenze ci saranno rispetto alla gara d'andata?

"Mi aspetto tante differenze, tattiche, tecniche e di atmosfera. Potranno giocare con coraggio, in maniera intelligente, perché hanno giocatori di livello. Ma anche i nostro giocatori hanno esperienza e sappiamo che 90 minuti qui possono essere davvero lunghi. Noi però vogliamo giocare questa gara senza pensare al risultato del match d'andata. Tatticamente bisognerà restare compatti, giocatori come Insigne, Milik, Mertens, Zielinski e Fabian hanno grandi qualità che possono metterci in difficoltà e darci problemi. Ma noi abbiamo lo stesso livello di giocatori e sappiamo di avere una struttura solida".

Quanto è importante avere Sokratis?

"Ho molta fiducia in tutti i miei calciatori, in questo momento tutti vogliono giocare e aiutare la squadra. Il loro impegno e il loro lavoro è eccezionale".

Se segnate un gol domani il Napoli ne deve poi fare quattro.

La nostra mentalità è quella di preparare ogni partita difendendo quando ce n'è bisogno, ma anche attaccando quando abbiamo la palla. Il primo obiettivo è quello di vincere. Domani possiamo avere qualche vantaggio, ma loro sono in grado di segnare due gol perché hanno grandi qualità. Ecco perché bisognerà provare a segnare e a vincere".

Quante possibilità avete di passare il turno?

"Sempre 50 e 50. Abbiamo giocato la prima gara in casa e abbiamo vinto, ma sappiamo che giocando qui a Napoli c'è sempre una buona possibilità che loro possano vincere visto che giocano in casa. Noi comunque domani giocheremo per vincere. Questo è un grande club e ha un grande presidente e anche un grande allenatore. Carlo Ancelotti ha vinto la Champions tre volte e la storia del Napoli è una grandissima storia. Sono secondi in Serie A e giocano i quarti di Europa League. Ci sono grandi giocatori in entrambe le squadre".

