LIVE TMW - Arsenal, Lacazette: "Napoli molto forte, lo conosciamo bene"

Fonte: Dal nostro inviato a Londra

15.10 - S'è conclusa la conferenza stampa di Alexandre Lacazette.

Perché giocate meglio in casa? "Giocare in casa sicuramente aumenta la nostra autostima. Poi è chiaro che non tutte le domeniche riusciamo a fare ciò che vogliamo".

Tu e Aubameyang dovrete trascinare la squadra. "Se abbiamo segnato tanto finora è anche perché i compagni ci hanno messo in condizione di farlo, ci hanno dato il giusto supporto".

Cosa pensi del Napoli? "Che è molto forte, anche tatticamente è una squadra che sta bene in campo. Lo conosciamo bene".

Come ti trovi con Aubameyang? "Mi trovo bene a giocare con lui, così come mi trovo bene con gli altri".

14.54 - Ha inizio la conferenza stampa: "L'anno scorso abbiamo fallito l'obiettivo della finale, quest'anno vogliamo andare avanti il più possibile e possiamo farlo giocando al meglio partite come quella di domani. Meglio in casa? Noi siamo forti anche lontano da Londra, dipende tutto da noi".

14.05 - Con Unai Emery, ci sarà l'attaccante francese Alexandre Lacazette a presentare Arsenal-Napoli, andata dei quarti di finale di Europa League.