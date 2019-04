LIVE TMW - Arsenal, Sokratis: "2-0? Domani dobbiamo giocare anche meglio"

Premere F5 per aggiornare la pagina

Fonte: Dal nostro inviato al San Paolo

18.20 - Con Unai Emery, ci sarà il difensore Sokratis Papastathopoulos a presentare Napoli-Arsenal, ritorno dei quarti di finale di Europa League. I gunners dovranno difendere il 2-0 conquistato sei giorni fa all'Emirates Stadium.

18.31 - Ha inizio la conferenza stampa: "Domani bisognerà giocare come se all'andata fosse finita 0-0, sappiamo che domani sarà difficile. L'atmosfera sarà molto buona, ho giocato tante altre volte qui. Ma noi abbiamo esperienza e una buona squadra, oltre che fiducia in noi stessi".

Domani bisognerà difendere bene.

"Sono belle partite, ogni calciatore vuole giocare questo tipo di gara e se giocherò darò il 100%".

Quanto è stato pericoloso il Napoli all'andata?

"E' un'ottima squadra. Per noi è stato molto importante la prima gara ma domani bisognerà giocare anche meglio. Tanti calciatori dell'Arsenal hanno giocato qui e conoscono questo stadio. L'atmosfera è ottima. Conosciamo bene queste situazioni, ma alla fine giochiamo a calcio e dobbiamo solo giocare concentrati per 95 minuti".

Ancelotti ha detto che servirà un Napoli coraggioso.

"Io so che noi siamo una squadra che gioca ottimo calcio. E' da inizio stagione che siamo migliorati parecchio e adesso in questo finale di stagione vogliamo vincere il più possibile. L'ultima vittoria in trasferta è stata importante, il successo contro il Watford ci ha dato ulteriore fiducia in noi stessi".

Domani il San Paolo sarà una bolgia.

"Siamo pronti".

18.35 - Conclusa la conferenza stampa.