LIVE TMW - Assemblea di Lega: giornata importante per i diritti tv

© foto di Di Benedetto

13.14 - Sono arrivati da poco anche Giuseppe Marotta, Mauro Baldissoni, Umberto Gandini e Aurelio De Laurentiis che non hanno rilasciato dichiarazioni.

13.03 - Il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, ha parlato all'ingresso dell'assemblea di Lega a Roma. Queste le sue parole raccolte da RMC Sport: "Non sono preoccupato per i diritti tv, troveremo un accordo come sempre. Neanche i miei colleghi sono preoccupati. La governance? Oggi le elezioni, vedremo".

12.32 - Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha parlato questa mattina ai microfoni di Radio Rai, affrontando anche l'argomento relativo ai diritti tv: "È un tema gestito direttamente da Malagò e Nicoletti insieme a Micciché. Mi sembra una situazione ancora un po' ingarbugliata. Mi auguro che si risolva positivamente e a breve. Abbiamo un contratto concluso con Mediapro. Il bando è andato in porto e abbiamo aggiudicato i diritti. Oggi è sospeso il bando che ha fatto Mediapro, perché Sky ha presentato alcune domande. Vediamo cosa succederà, oggi c'è un appuntamento a Roma e vedremo cosa succederà".

12.05 - Saranno eletti oddi l'amministratore delegato della Lega, un Consigliere di Lega indipendente, quattro Consiglieri di Lega, due Consiglieri Federali in rtappresentanza della Lega e il Presidente del Collegio dei revisori dei Conti della Lega.

11.51 - Non solo Serie A. Nell'assemblea di oggi spazio anche all'assegnazione dei diritti audiovisivi della Coppa Italia e della Supercoppa italiana.

11.30 - Giornata importante a Roma, con il presidente del CONI e Commissario della Lega Serie A, Giovanni Malagò, che ha convocato un'assemblea per discutere vari temi, tra i quali, il più importante, quello relativo alla licenza dei diritti audiovisivi per le dirette a pagamento della Serie A sul territorio italiano per il periodo 2018-2021. Di seguito il programma completo: