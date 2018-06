Ore 9.54 - Sul tema dei diritti tv oggi la Lega di Serie A dovrà decidere se accettare o meno le garanzie patrimoniali presentate in extremis da Mediapro, oppure proseguire con la risoluzione del contratto e approvare i nuovi pacchetti per commercializzare attraverso trattative private...

LIVE TMW - Assemblea di Serie A: ancora in ballo Mediapro

Assemblea di Serie A: ancora in ballo Mediapro

Supercoppa Italiana a gennaio in Arabia Saudita

Roma, Gandini: "Ora siamo un punto fermo in Europa. VAR indispensabile"

Giornata importante per il futuro del calcio italiano. Al centro della discussione per le 20 grandi di Serie A la cessione di diritti televisivi dopo la rescissione consensuale dell'accordo con gli spagnoli di Mediapro.

Ore 8.40 - Sono già arrivate presso gli uffici della Lega di Serie A Juventus e Genoa. Le due società, rappresentate, dall'ad bianconero Giuseppe Marotta, dal presidente Enrico Preziosi e dal ds Giorgio Perinetti potrebbero sfruttare l'occasione per definire anche il passaggio alla Vecchia Signora di Mattia Perin.

Ore 09.05 - Presente in Lega anche l'amministratore delegato del Milan Marco Fassone come testimonia la foto scattata dal nostro inviato.

Ore 09.11 - Sono presenti tutti i club di Serie A. Negli ultimi minuti si sono presentati negli uffici della Lega l'ad del Sassuolo Giovanni Carnevali , il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis , Umberto Gandini ad della Roma e l'avvocato Antonio Romei per la Sampdoria.

Ore 9.16 - Assemblea di Serie A iniziata e iniziano a trapelare le prime notizie. Sembra infatti vicino l'accordo per la disputa della Supercoppa italiana in Arabia Saudita nel prossimo gennaio. Nelle casse di Juventus e Milan, i due club che si contenderanno il trofeo, circa tre milioni di euro netti.

Ore 9.23 - Arrivano ulteriori dettagli in vista della votazione per i diritti tv che si svolgerà oggi a Milano: le società che hanno diritto di voto sono 17, ovvero tutti i club della scorsa Serie A a parte le tre retrocesse.

Ore 9.54 - Sul tema dei diritti tv oggi la Lega di Serie A dovrà decidere se accettare o meno le garanzie patrimoniali presentate in extremis da Mediapro, oppure proseguire con la risoluzione del contratto e approvare i nuovi pacchetti per commercializzare attraverso trattative private i diritti del campionato.

