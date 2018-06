LIVE TMW - Assemblea di Serie A, Preziosi: "Perin? Chiedete a Marotta"

PREMI F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

Fonte: Dal nostro inviato Antonio Vitiello

12.04 - A margine dell'Assemblea di Lega svoltasi questa mattina a Milano Enrico Preziosi, presidente del Genoa, ha rilasciato un brevissimo virgolettato in merito alla trattativa per il passaggio di Mattia Perin alla Juventus: "Chiedete a Marotta, sono i giocatori che decidono".

I due dirigenti, Preziosi e Marotta, hanno lasciato gli uffici della Lega insieme come testimonia lo scatto di TMW.

Ore 11.24 - Il Presidente della Lega di A, Gaetano Micchichè, parla dopo l'Assemblea di Via Rosellini, ai microfoni della stampa presente: "L'Assemblea si è conclusa e si è occupata prima dei documenti pervenuti da Mediapro e che sono stati ritenuti non conformi con il bando e quindi non accettabili. Subito dopo si è passati all'esame per il bando delle trattative private che credo verrà pubblicato attorno alle 13. E' un momento importante perché si apre una fase di offerta da parte dei broadcaster che valorizzeranno il calcio italiano, uno dei più importanti settori del nostro paese. Mi auguro che a questo punto tutti i broadcaster possano valorizzare il nostro prodotto a pieno. Venerdì ci sarà una ulteriore assemblea per valutare le prime offerte e poi la prossima settimana chiuderemo tutto. La Supercoppa in Arabia Saudita? Abbiamo ricevuto una importante offerta che riteniamo di accogliere e che non riguarda solo la prossima edizione, ma anche gli anni avvenire. Trovo particolarmente interessante che ci sia interesse da parte di nuovi mercati nei confronti del mondo italiano. Più si amplia gli orizzonti d'interesse e meglio è. Un possibile ritorno in corsa di Mediapro? L'accordo si è estinto alla mezzanotte. Una proposta come operatore privato? Il bando è aperto a tutti. Vedremo cosa arriverà. La caparra di Mediapro? Io sono ligio agli accordi che prevedevano una caparra e che quindi rimarrà nelle casse della Lega".

Ore 10.48 - E' appena finita la riunione della Lega di Serie A sul tema dei diritti tv. Esclusa in via definitiva Mediapro che non ha convinto con le garanzie presentate in extremis nella giornata di ieri. Adesso si andrà avanti con una trattativa privata per tre giorni con la decisione che verrà presa il prossimo 13 giugno.

Ore 10.33 - Trapelano alcune indiscrezioni sulla valutazione in corso di svolgimento da parte della Lega di Serie A delle garanzie presentate ieri da Mediapro. Secondo gli avvocati della Lega le garanzie proposte dal broadcast spagnolo non sono conformi e molto probabilmente verranno respinte. Adesso dunque si procederà con una nuova trattativa privata.

Ore 9.54 - Sul tema dei diritti tv oggi la Lega di Serie A dovrà decidere se accettare o meno le garanzie patrimoniali presentate in extremis da Mediapro, oppure proseguire con la risoluzione del contratto e approvare i nuovi pacchetti per commercializzare attraverso trattative private i diritti del campionato.

Ore 9.23 - Arrivano ulteriori dettagli in vista della votazione per i diritti tv che si svolgerà oggi a Milano: le società che hanno diritto di voto sono 17, ovvero tutti i club della scorsa Serie A a parte le tre retrocesse.

Ore 9.16 - Assemblea di Serie A iniziata e iniziano a trapelare le prime notizie. Sembra infatti vicino l'accordo per la disputa della Supercoppa italiana in Arabia Saudita nel prossimo gennaio. Nelle casse di Juventus e Milan, i due club che si contenderanno il trofeo, circa tre milioni di euro netti.

Ore 09.11 - Sono presenti tutti i club di Serie A. Negli ultimi minuti si sono presentati negli uffici della Lega l'ad del Sassuolo Giovanni Carnevali, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, Umberto Gandini ad della Roma e l'avvocato Antonio Romei per la Sampdoria.

Ore 09.05 - Presente in Lega anche l'amministratore delegato del Milan Marco Fassone come testimonia la foto scattata dal nostro inviato.

Ore 8.40 - Sono già arrivate presso gli uffici della Lega di Serie A Juventus e Genoa. Le due società, rappresentate, dall'ad bianconero Giuseppe Marotta, dal presidente Enrico Preziosi e dal ds Giorgio Perinetti potrebbero sfruttare l'occasione per definire anche il passaggio alla Vecchia Signora di Mattia Perin.

Giornata importante per il futuro del calcio italiano. Al centro della discussione per le 20 grandi di Serie A la cessione di diritti televisivi dopo la rescissione consensuale dell'accordo con gli spagnoli di Mediapro.