LIVE TMW - Assemblea ECA, Agnelli: "Rivisti accordi per Financial Fair Play"

Conferenza stampa di Andrea Agnelli alla ECA di Roma. "E' un onore per me essere qua -esordisce il presidente della Juventus-, per la prima volta presiedo un'assemblea quest'anno. E' il decimo anniversario, è un buon momento per analizzare i successi ma anche per dare una direzione da prendere. La ECA è riconosciuta e ho apprezzato la presenza di Infantino e Ceferin a questa assemblea. Oggi abbiamo discusso di obiettivi a lungo termine che abbiamo come organizzazione e che ci poniamo come priorità da un punto di vista imprenditoriale come famiglia del calcio".

Sui club. "E' importante ricordare che i club si prendono i rischi quotidiani, dentro e fuori dal campo. Su questa base vogliamo far sentire le voci della società, sia a livello domestico che internazionale. Vogliamo trovare il modo di far tenere vivo il sogno per tutti e per questo è necessario rispettare i giocatori. Serve più tempo libero per i giocatori, dobbiamo ridurre le partite. Il calendario deve essere schedulato affinché il pubblico mondiale possa seguirlo e allora dobbiamo allineare le varie competizioni internazionali. E' importante preservare il gioco".

Sui risultati. "Sono a capo da solo sei mesi e sono contento dei risultati ottenuti in vista della finestra di mercato di gennaio, per esempio. Ci sono state elezioni per dare responsabili alle varie commissioni, abbiamo nuovi rappresentanti delle sub-commissioni come ECA".

Sui rapporti con UEFA. "C'è un'ottima collaborazione con la Uefa e abbiamo trovato nuovi accordi per le regolamentazioni del Financial Fair Play".

Parla Michael Verschueren dell'Anderlecht sul FFP. "Insieme all'executive board metteremo insieme un pannello strategico per le nuove regolamentazioni. Ci sarà la luxury tax, abbiamo lavorato insieme come gruppo in modo fruttuoso con l'approvazione di tutti i club".

Ancora Agnelli, stavolta sugli E-Sports. "Siamo contenti di avere con noi il presidente di Activision. Ci sono tante piattaforme fuori, ci sono tante cose di cui discutiamo e abbiamo colto l'occasione dell'assemblea ECA per parlare degli E-Sports (lo sport interattivo, ndr) per parlare meglio. Quello degli E-Sports è un mondo di cui parliamo sempre ma non conosciamo a fondo".

Sul Var. "E' stato introdotto in Italia, Germania, al Mondiale. Non si può tornare indietro, è un processo irreversibile ma bisogna rispettare le tempistiche Uefa. Devono istruire gli arbitri, non riguarda solo le leghe principali ma tutte le federazioni europee. Non saranno tutti pronti per la prossima stagione ma speriamo di introdurlo ovunque per il 2020".

Sui calendari. "Siamo pronti a parlare di tutto ma prima serve un accordo sull'architettura della competizione. Ora esiste già un Mondiale per Club, è da capire come gestire il calendario dopo il 2024. E' fondamentale che ci siano pause, è fondamentale che ci sia allineamento tra i diversi paesi. Non abbiamo parlato di Mondiale per Club, il discorso è fermo".

Su un cambio dell'Europa League. "E' necessario che i giocatori abbiano pause per riposarsi o allenarsi. I tecnici vorrebbero questo: giocare 2-3 partite a settimana, a livello di club o Nazionale, è diverso. Dobbiamo considerare settimane di break per i giocatori e per questo dobbiamo ridurre il numero di partite. Intanto, un gruppo di lavoro sta studiando l'Europa League per capire se si possano fare cambiamenti dalla stagione 2020/2021, se allargare la competizione ma non è stato deciso nulla".

Di nuovo Michael Verschueren dell'Anderlecht sul Financial Fair Play. "100 milioni è il massimo che si potrà spendere in una stagione. Se uno va oltre questa cifra, la Uefa potrà guardare il bilancio del club per vedere quanto è stato speso e se il club è ancora in regola. E' un modo per accorciare i tempi, per vedere se sia tutto a posto".

Agnelli sul cambio maglia e sulla libertà di giocare con due squadre in Champions. "Sì, ci sarà la possibilità di poter giocare anche in competizioni europee nonostante il trasferimento tra due club".

Agnelli sulla Juventus. "Parlarne ora non è il caso, stiamo parlando del futuro del calcio e vorrei parlare solo di quello".

Agnelli sul FFP. "Gli indicatori spiegano che se un club va oltre, non ha rispettato il FFP e si potrà investigare tagliando i tempi".

Agnelli sull'Assemblea. "E' stata una coincidenza che la mia prima Assemblea da Presidente si sia tenuta nel mio paese e per questo sono doppiamente felice".