LIVE TMW - Assemblea Lega A, MediaPro non esclude canale tematico

Fonte: dalla Lega di A, Antonio Vitiello

© foto di Federico De Luca

17.38 - MediaPro ha presentato lo scorso 18 aprile al presidente della Lega di A, Miccichè, una proposta di canale tematico. Inoltre avrebbe chiesto alla Lega di poter avviare il percorso per la creazione dello stesso.

16.46 - Gli spagnoli hanno presentato la fidejussione della controllante Imagina, che ha un patrimonio netto di circa 400 milioni di euro, e la delibera del versamento di 186 milioni di euro come garanzia da depositare presso il Banco Santander. Se il closing per l'ingresso nel gruppo spagnolo del fondo cinese Orient Hontai non si dovesse concludere a giugno, Imagina si impegna a fornire alla Lega una fidejussione "a garanzia dell'intero importo", ha specificato nella lettera MediaPro, che ha con la Lega un contratto triennale da 1,05 miliardi di euro.

16.42 - Mediapro ha presentato alla Lega Serie A le garanzie annunciate da giorni ma ritiene che la soluzione del canale tematico "non debba esserci preclusa: è diventata oggi un'alternativa necessaria a commercializzare in modo efficace e proficuo i diritti tv, oltre a consentire di evitare ulteriori attacchi di Sky".

16.34 - Fassone, Campoccia, Antonello e Percassi sono stati eletti consiglieri di Lega di A.

16.23 - Giuseppe Marotta e Claudio Lotito sono stati eletti in Consiglio Federale dall'Assemblea di Lega di A.

15.28 - Con qualche minuto di ritardo, è formalmente iniziata l'assemblea di Lega in Serie A. Presenti tutte le 20 società della stagione 2017/2018.

15.13 - Arrivato Giovanni Malagò, numero uno del CONI e commissario straordinario della Lega di Serie A.

14.58 - Per l'Inter è presente il CEO Antonello. Tutti i dirigenti sono già saliti nella sala delle riunioni dove si deciderà il futuro dei diritti tv della Serie A.

14.54 - Presente anche Giulini, arrivato Cairo. Non ci sarà invece Fassone: a rappresentare il Milan sarà Fabio Guadagnini.

14.51 - Arrivati pochi istanti fa anche Lotito e Vrenna. Assemblea pronta a prendere il via e praticamente quasi al completo.

14.50 - Proseguono gli arrivi, tutti a bocche cucite, dei dirigenti nella sede della Lega di A. Ecco Setti, Perinetti, Romairone, Fenucci e Percassi.

14.37 - Già arrivati in Lega di A tanti dirigenti. Preziosi, Marotta, Ferrero, Carnevali, Ausilio, Paratici, Bigon, sono alcuni dei dirigenti già in Via Rosellini.

14.30 - Via all'Assemblea di Lega in Via Rosellini alle ore 15 a Milano. Due i punti principali all'ordine del giorno: la governance, con l'elezione di due consiglieri federali, di quattro consiglieri di Lega. Micciché è già eletto Presidente ma non sarà operativo finché non si completerà la governance. Poi i diritti tv: verranno valutate le nuove garenzie presentate da MediaPro. Oggi può essere il giorno decisivo: i club di Serie A potrebbero decidere di rescindere l'accordo col quorum che resta sempre a 12 club.