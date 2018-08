LIVE TMW - Atalanta, Freuler: "Vogliamo l'Europa, Dortmund mi è rimasto qui"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Su de Roon. "Mi trovo molto bene, anche fuori dal campo. Ora giochiamo insieme da un anno e mezzo quasi, magari è per questo. Conosco la sua famiglia, è un ragazzo straordinario".

Sugli obiettivi. "Quest'anno è molto lungo, abbiamo fatto bene finora. Conta solo andare in Europa, poi quello che succede in campionato non posso dirlo ora. Vogliamo fare una grande partita e vincere, poi cosa c'è a maggio. Oggi non penso alla partita contro il Dortmund, mi viene male, mi è rimasto sul gozzo. Vogliamo preparare per domani".

Per l'Atalanta, alle 19.30 nella conferenza stampa pre Copenaghen, parlerà Remo Freuler.