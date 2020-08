live Atalanta, Gasperini: "Avrei preferito giocare sui 180 minuti. Vogliamo vincere"

Giornata di vigilia di Champions League per l'Atalanta, con il tecnico Gian Piero Gasperini che parlerà in conferenza stampa alle ore 18.30 per presentare la sfida contro il Paris Saint Germain valida per i quarti di finale. Segui il live testuale di TuttoMercatoWeb.com con le parole del tecnico dei nerazzurri.

18.39 - Inizia la conferenza stampa - "Sappiamo benissimo l'attesa che c'è intorno a questa gara, per la passione e l'amore che Bergamo ha intorno all'Atalanta. Quest'anno c'è una motivazione in più per tutto quello che è successo. Sarà una partita di calcio ma dobbiamo rappresentare nel modo migliore il nostro territorio, regalando un sorriso".

È riuscito a tenere l'emozione da parte nella preparazione della partita?

"Arriviamo nella miglior condizione mentale, abbiamo raccolto risultati importantissimi dopo il lockdown. La sfida di domani ha grande prestigio ma mi sono preoccupato essenzialmente di lavorare sulla nostra squadra e sull'avversario. Vogliamo dare il meglio ed essere pronti".

Che partita vedremo domani?

"Sarà una partita secca, tanti dicono che è un vantaggio ma avrei preferito giocare in due partite. Non abbiamo parametri diretti nel confronto con i loro giocatori e abbiamo sempre fatto meglio nella seconda partita contro Dinamo, Shakhtar e City. Vogliamo giocare bene, la qualificazione si gioca in 90 minuti".

Cosa pensa di Neymar?

"Indubbiamente è uno dei più forti al mondo. Per tutti è un problema affrontarlo. Il modo migliore per difendere è giocare bene, cercheremo di fermarlo con la nostra organizzazione, abbiamo incontrato tanti giocatori forti".

L'assenza di esperienza è un aspetto negativo o non avrà impatto sulla partita?

"Mi auguro che sia positivo, non è detto che la mancanza di esperienza possa essere un aspetto negativo. Vogliamo fare bene, non perderemo mai, o vinceremo o impareremo e vogliamo provare a vincere".