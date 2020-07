live Atalanta, Gasperini: "Buon punto per il secondo posto. Dispiace per Mbappè"

23.40 - Un Milan ricco di assenze pesanti non riesce ad andare al di là dell'1-1 contro un'Atalanta battagliera e vede complicarsi l'obiettivo quinto posto a due giornate dalla fine, in attesa del risultato di Roma-Fiorentina. Per gli orobici il discorso è simile, con le minime speranze di impensierire la Juventus che svaniscono. I rossoneri passano con una magia su punizione di Calhanoglu, ma la squadra di Gasperini è brava a non mollare e trovare il pareggio con Zapata, dopo che Donnarumma aveva parato un rigore a Malinovskyi. Tra poco le parole di Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, in conferenza stampa.

00.04 - Inizia la conferenza stampa

Che partita è stata?

"Questa era una gara importante per lo sprint finale, non è facile giocare con il Milan di questi tempi. Abbiamo preso il gol nei primi minuti, poi abbiamo preso le misure e abbiamo fatto una buona gara".

L'obiettivo resta il secondo posto?

"Direi di sì, è un ottimo punto".

Gosens meno propositivo del solito, ha bisogno di riposare?

"Non so se questa è la cosa migliore, se riposare o giocare. Vedremo".

E' un buon risultato in ottica Champions?

"Non lo so, non ho neache visto la partita del PSG. Mi hanno detto dell'infortunio di Mbappè. Spero non sia grave, è un giocatore di livello mondiale"

00.07 - Termina qui la conferenza stampa di Gian Piero Gasperini.