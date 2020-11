live Atalanta, Gasperini: "Col Verona ottima prestazione, domani non sarà decisiva"

Come colloca il Midtjylland nel campionato italiano?

"Non è facile collocarlo, anche perché in patria ha vinto parecchio".

Come cambia l'approccio?

"Abbiamo perso qualche punto in queste partite, ma questa squadra scende in campo con una buona mentalità. Non era facile arrivare dalla partita col Liverpool e calarci nel campionato, ma tutti i giocatori lo hanno fatto nel modo migliore. È arrivato meno di quello che potevamo raccogliere? Fa parte del calcio, ma non c'è mai stato un approccio diverso. I ragazzi si sono sottoposti a tante partite, lo hanno fatto nel modo migliore".

La vittoria può dare qualche vantaggio con l'Ajax?

"Dobbiamo pensare alla nostra gara e basta. Speriamo di arrivare all'ultima partita con due risultati disponibili, ma domani il risultato non sarà decisivo. La cosa migliore è pensare alla sfida con il Midtjylland".

Come state? Gosens è stato recuperato?

"Sì, ha recuperato. La squadra ha fatto un'ottima gara col Verona, non siamo riusciti a riprendere la partita, ma nel complesso è stata un'ottima prestazione. Credo che i ragazzi in questo momento siano encomiabili, stanno facendo il massimo per poter portare avanti tutte le competizioni".

Rispetto lo scorso anno sente di più la pressione?

"Siamo più avanti, abbiamo la certezza di giocare in Europa. Possiamo cercare solamente di migliorare, la qualificazione sarebbe un grandissimo risultato visto il girone. Per noi è un motivo di soddisfazione, cercheremo di raggiungere il massimo ad Amsterdam nell'ultima gara".

Per domani c'è in programma qualche cambiamento in attacco vista la poca brillantezza?

"Abbiamo migliorato diversi aspetti, riusciamo a concedere poco all'avversario. Ci è mancata un po' di precisione in zona gol. Credo che non si possa dare una spiegazione a tutto, la cosa migliore è guardare avanti e pedalare".

