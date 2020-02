LIVE TMW - Atalanta, Gasperini: "Devo riflettere sulla squadra, ha dato molto"

Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb. Premi F5 per aggiornare!

Fonte: dall'inviato al Gewiss Stadium, Bergamo

17.20 - Tra pochi minuti il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini interverrà all'interno della sala stampa per analizzare il pareggio con il Genoa.

17.28 - È iniziata la conferenza di Gasperini.

È arrivato un pareggio.

"Nel primo tempo siamo partiti bene, poi è successo quello che è accaduto con la SPAL. Abbiamo subito due gol abbastanza evitabili, queste squadre hanno in questo momento qualcosa in più, stanno dando il massimo. Hanno degli ottimi giocatori, sono delle partite in cui deve essere al meglio. Non siamo riusciti a riproporre quello che facciamo spesso, potevamo vincerla, ma facciamo fatica a mantenere la continuità".

Cosa è mancato?

"C'era tanta gente dentro l'area, abbiamo avuto molte occasioni. Al di là di questo nel secondo tempo è mancato il gol".

TMW - Un'occasione persa?

"Bisogna sempre vedere come analizzi le cose. Molte squadre sono migliorate, sarà un girone di ritorno equilibrato per tutti. Come sempre il girone di ritorno ha delle difficoltà maggiori, gli obiettivi sono quelli e il margine di errore diminuisce. Ci sta in un campionato come il nostro, è chiaro che le partite saranno più combattute".

Ilicic come sta?

"Ilicic ha avuto un problema alla schiena, Zapata è stata una scelta. Poi nel finale ho messo Djimsiti a fare il centravanti per riempire un po' di più l'area. Malinovskyi è la nostra prima alternativa in attacco, anche se non ha quelle caratteristiche".

Che idea si è fatto del Genoa?

"C'è un buon livello, c'è molta fisicità. Sono squadre dure da superare. È una squadra che ha ottimi giocatori in rosa, quando sei coinvolto così in fondo non ti basta nemmeno il pareggio per tirarti fuori" da quelle zone.

Avete sofferto un po' troppo a centrocampo?

"A centrocampo abbiamo sofferto un po' per disposizione tattica, col Papu in mezzo. Però per fare quel ruolo deve stare bene fisicamente. Ho scelto Pasalic perché è un po' più offensivo, ma è più collaudato in quel ruolo. Devo riflettere un po', questa squadra ha dato molto. Non riesce a dare continuità di prestazione, ha questi sbalzi tra una partita e l'altra, al di là del risultato. Questo non è un segnale molto bello".

17.37 - È terminata la conferenza stampa del tecnico nerazzurro.