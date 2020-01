Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb. Premi F5 per aggiornare!

Fonte: dall'inviato al Centro Sportivo 'Bortolotti' di Zingonia, Bergamo

13.15 - Tra pochi minuti Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, interverrà all'interno della sala stampa del centro sportivo 'Bortolotti' per analizzare il match di domani sera in casa del Torino.

13.30 - È iniziata la conferenza stampa del tecnico nerazzurro.

Come si riparte?

"Non è un inciampo, nell'arco del campionato capita. Noi dopo la partita con l'Inter c'è stato un po' di caso, più nervoso. Con la SPAL ha pesato molto, anche per come si era messa la partita. Non siamo stati capaci di vincere una partita che si era messa bene, ora bisogna ripartire. Tutte sono dentro ai propri obiettivi, sono coinvolte diverse squadre nel giro di pochissimi punti. Il girone di ritorno sarà una battaglia contro ogni squadra. Il campionato entra in una fase equilibrata, credo che la cosa migliore sia concentrarsi su ogni gara e non guardare gli obiettivi".