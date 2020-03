live Atalanta, Gasperini: "Fare sette gol non è una mancanza di rispetto"

vedi letture

Buon pomeriggio dallo stadio "Via del Mare" di Lecce, è atteso a momenti nella sala stampa il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini per analizzare la sfida contro i salentini.

Non ci sono parole per commentare la superiorità. Tatticamente qual è stata la svolta nella ripresa?

"Dal 2-0 al 2-2 la gara è cambiata, ma era partita bene. Avevamo trovato, con un pizzico di fortuna, un'autorete. Ma la partita è sempre stata in mano, abbiamo sbagliato qualche appoggio di troppo nel primo tempo. E devo dire che il Lecce ha fatto due grandi gol... Queste cose, quando succedono, possono cambiare le partite. Nell'intervallo siamo andati in campo con un grande spirito, poi il terzo gol è stato di grande qualità. Ho visto più qualità".

Dove può arrivare questa squadra?

"Noi vorremmo arrivare in Champions, perché a inizio stagione non ci pensavamo. Viste le difficoltà di Napoli e Milan, ne abbiamo approfittato: arrivare quarti per noi sarebbe come vincere uno scudetto".

Quanti gol che fa la sua squadra!

"Fare 6-7 gol non è mancanza di rispetto, apprezzo molto gli applausi dello stadio. Tutti i calciatori si esaltano a risultato acquisito e tendono a fare bella figura".

Cosa manca per duellare con le prime?

"È il quarto anno che viaggiamo in proiezione dei settanta punti, per vincere il campionato bisogna farne di più. Serve un salto di qualità che presuppone tante cose, anche la filosofia del mercato (sorride, ndr)".

Il modello Atalanta può essere replicato altrove?

"Siamo tra le top d'Europa per quelli che sono i risultati: viaggiamo tra terzo e quarto posto da due anni e il mio modello di gioco credo sia riproducibile in una squadra che sta viaggiando alto".

Sono arrivati molti tifosi a Lecce.

"È un motivo di soddisfazione per loro, li ringraziamo. Il pubblico di Lecce ha applaudito la mia squadra e ci tengo a sottolineare questa cosa, perché spesso il mondo del calcio è avvelenato. Non succede tutti i giorni".

Cosa pensa del Lecce?

"L'ho seguito, ha una sua identità e credo che sia una formazione migliore. Ha sicuramente le capacità per poteresi salvare. La battaglia è dura, ma al momento riguarda più squadre e questo è un vantaggio".

17.41 - Terminata la conferenza stampa di Gasperini.