LIVE TMW - Atalanta, Gasperini: "Il calcio non è sempre polemica, è gioia"

17.02 - Fra poco, nel ventre del Mapei Stadium, parlerà Gian Piero Gasperini, dopo la vittoria per 3-1 dell'Atalanta contro il Genoa.

Su come è cambiata la partita nell'intervallo. "Non c'era il Papu, dovevamo trovare una soluzione alternativa. A differenza di altre partite ho deciso di stare attento nel primo tempo, giocandosi qualcosa in più nel secondo tempo con l'ingresso di Barrow. Se siamo poco offensivi diventiamo una squadra normale. Barrow ha fatto gol subito, poi abbiamo dei riferimenti offensivi più precisi e con più profondità. Oggi c'era caldo, c'è stato un calo della tenuta degli avversari. Abbiamo sbagliato a non chiudere la partita, forse per la prima volta abbiamo deciso di gestire la partita, con il pensiero di mercoledì, di risparmiare un po', così abbiamo sofferto".

Sul primo tempo. "Il Genoa è una buona squadra, ha un valore migliore rispetto alla classifica. Se a noi togli offensività diventiamo meno pericolosi, la nostra forza sono i 73 gol che abbiamo fatto, 99 nella stagione. Speravo riuscissimo a fare un po' meglio. Sono contento per questo gol di Barrow, finora le prestazioni non erano soddisfacenti. Sennò giocava subito, c'è stata la sfortuna che si è fatto male, con un attaccante".

Su Barrow. "Ha preso una botta al costato, vediamo come sta".

Sull'assenza di Gomez. "Le squadre sono fatte di meccanismi, se togli una rotellina incominci a saltelalre un po'l. Non abbiamo le caratteristiche di ruolo, potevo far giocare Ilicic, poi in panchina rimanevamo in pochi. Ho preferito questa soluzione, a noi dà più offensività. Pasalic è un ottimo centrocampista, ho alternato lui e Freuler, ma sono dei centrocampisti. Quindi abbiamo fatto un po' la scelta di aspettare la partita, perché si giocava nel pomeriggio, poi decidere di accelerare un po' di più nel secondo tempo".

Sugli ultimi incontri. "Non abbiamo pressione, durante la settimana ci pensiamo, tutti quanti. Abbiamo voglia di arrivare presto a giocare le partite. Vediamo anche noi la classifica, cosa potrebbe succedere e cosa è possibile. Noi possiamo andare in Champions. Ci giocheremo la Coppa Italia, ma abbiamo tre punti di vantaggio, se tutte vincono oggi, minimo. Siamo a un passo dall'Europa League, se vogliamo a un passo dalla stagione era un grandissimo traguardo. Ce li abbiamo come tutti, quando entriamo nello spogliatoio per giocare la gara piano piano ci sparisce. Il complimento migliore ai miei giocatori è che sono straordinari, per come giocano da tantissimo tempo. Hanno tolto gli alibi del calcio, giocare dal 25 luglio, giocare tre partite per volta, giochiamo fuori casa, giocare a Reggio Emilia.".

Sui risultati utili consecutivi. "Sì, però ne mancano due, più una tre. Questa striscia speriamo di poterla guardare tra quindici giorni, se va bene la guardiamo, altrimenti ci fa solo incavolare. Chiudiamo questa, dobbiamo pensare alla finale di Coppa Italia. Domattina siamo in campo, lunedì pomeriggio faremo una ripresa, martedì rifinitura, mercoledì giochiamo. Con venticinquemila persone al seguito... Dobbiamo giocare a Roma, anche se in campo neutro. Intanto oggi e stasera guardiamo gli altri. Sono convinto che l'aritmetica sia quella, sul Torino prima di tutto per l'Europa League, Roma e Milan per la Champions".

Sul Genoa. "A me sembra che la classifica non rispecchi il valore della squadra. È un campionato che, però... La seguo, è successo un po' di tutto. Credo sia molto difficile, per l'Empoli o l'Udinese, perché i rossoblù giocheranno con il Cagliari e lì dovranno risolvere la stagione. Dopo spero che si ricompatti l'ambiente, che si possano chiarire un po' di cose. Genoa è straordinaria quando vive di gioia o di mugugno, ricordo quella Genova. Il calcio per me è gioia, non è sempre cattiveria, polemica e insulti. Quando si ama una squadra... il Genoa deve ritrovare tutto questo".

17.35 - Fine della conferenza stampa.