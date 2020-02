LIVE TMW - Atalanta, Gasperini: "Il mercato? Valutatelo voi"

Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb. Premi F5 per aggiornare!

Domani c'è il Genoa.

"La sconfitta con la SPAL è stata pesante, speriamo che la reazione avuta col Torino duri di più. Domani affronteremo una squadra che ha bisogno di punti in fondo alla classifica, ma vale di più. Può essere una partita con gli stessi pericoli, dobbiamo evitare di ripetere quella prestazione. La vittoria di Torino ci ha rimesso in una posizione buona di classifica. Siamo nel girone di ritorno, dove aumentano le difficoltà nel recuperare certi errori. Sono partite che non vanno sbagliate".

Come sta Ilicic?

"Sta bene, ha recuperato. Ha avuto solamente un piccolo problema di affaticamento, poi si è allenato regolarmente".

Come ha gestito il 7-0?

"È stato un risultato atipico, inaspettato per tutti. Non è che vai a giocare a Torino e pensi di fare ciò. Era importante reagire per dare segnali a tutti. Il risultato? Capita una volta in 2-3 campionati. Alcune di queste partite le abbiamo lasciate per strada, ma ora i tempi si riducono e le possibilità di sbagliare sono sempre meno".

TMW - Castagne ha recuperato?

"Castagne ha recuperato, si è allenato bene e rientra tra i convocati".

TMW - Come valuta il mercato?

"Valutatelo voi".

Il rapporto con Nicola?

"Ci siamo conosciuti tempo fa. Lui ha fatto un'impresa a Crotone, è una squadra a cui sono affezionato. A me ha colpito la sua storia in ricordo di suo figlio, è stato un momento naturale".

Pensa di meritare la panchina d'oro?

"È un premio che viene assegnato dagli allenatori, se mi verrà assegnato sarò contento. Sicuramente è un premio ambito, è un appuntamento in cui ci si ritrova una volta all'anno tutti insieme. Rimane una valutazione qualificata".

Cosa può cambiare rispetto all'andata?

"Noi siamo rimasti scottati dall'esperienza con la SPAL, il Genoa un momento più burrascoso. Però è una buona squadra, ha fatto un'ottima gara anche a Firenze. Genoa non è mai una piazza semplice, questo pesa un po' di più. È un momento decisivo per certi aspetti, dove tutti danno di più. Anche per noi è arrivato un momento in cui dobbiamo spingere con più continuità. Dobbiamo capire che questo è il momento in cui bisogna mettere le basi. Se vinciamo domani possiamo superare i 40 punti, il presidente sarà contento (ride, ndr)".

Domani incontrerà Masiello?

"A noi gli ex ci fanno sempre male (ride, ndr). Lo ringrazio, è stato un simbolo della nostra Atalanta. Ci sono tante partite in cui ci sono immagini di lui in situazioni determinanti. Ha superato tutti i test, di credibilità e di amore. Ha 34 anni, spero che possa avere maggiore continuità. A Genova l'ho già avuto, va in una piazza in cui abbiamo ottenuto un bel risultato. So che andrà a stare bene, gli auguro che possa dare un contributo fondamentale".

Ilicic ha detto che potete vincere lo scudetto.

"A fine partita gli manca un po' di ossigeno (ride, ndr). Sembra, ma alla fine è un simpaticone. Siamo in una posizione che dobbiamo mantenere, il nostro scudetto sarebbe ritornare di nuovo in Champions. Noi ci crediamo, daremo tutto per raggiungere i nostri obiettivi".

