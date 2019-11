LIVE TMW - Atalanta, Gasperini: "Ilicic rosso e Lykogiannis no? Così tutti in 10"

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

Fonte: dall'inviato al Gewiss Stadium, Bergamo

14.40 - Tra poco il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini analizzerà la sconfitta contro il Cagliari all'interno della sala stampa del Gewiss Stadium.

15.00 - È iniziata la conferenza stampa del tecnico nerazzurro.

È stata una giornata storta?

"Il Cagliari è stato più bravo di noi in mezzo al campo. Hanno giocato con una rapidità superiore a noi. Abbiamo retto molto bene con la difesa, in avanti speravo che si creassero i presupposti per far gol. C'è stata l'espulsione di Ilicic che ha compromesso la gara, i ragazzi stavano bene fisicamente. Non era facile mantenere la concentrazione. Nel primo tempo il Cagliari è stato superiore, ma in questo momento arriviamo sempre vicino a far gol su calcio d'angolo e non ci riusciamo, abbiamo perso la nostra forza. Il risultato è andato così".

Nel secondo tempo eravate più nervosi?

"No ho visto una squadra giusta, abbiamo subito molti più falli, ma non ho visto reazioni nervose. Nel secondo tempo la testa era giusta. È arrivato il rosso a Ilicic e zero cartellini sul fallo di Lykogiannis già ammonito. Rimanevamo in dieci entrambi".

La sostituzione di Gomez?

"Avevo bisogno di rafforzare il centrocampo. Con Malinovskyi abbiamo fatto bene, ma in dieci abbiamo sofferto".

TMW - Un bilancio dopo queste tre gare?

"Ne giochiamo talmente tante (ride, ndr). Oggi era un'ottima opportunità, ogni tanto paghiamo qualcosa. Oggi senza nulla togliere, è girato un po' tutto contro. È stata una partita in salita, ma siamo stati bravi nel secondo tempo a tenerla viva".

È un incidente di percorso?

"Non so, ma il campionato è equilibrato. Ci sono ottime squadre, arrivano da stagioni sottotono e quindi hanno fame. È un campionato dove ci sono tante squadre che possono fare bene o molto meno. Quello di giocare ogni tre giorni è una scusante, ma non troppo".

15.08 - È terminata la conferenza stampa di Gian Piero Gasperini.