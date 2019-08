LIVE TMW - Atalanta, Gasperini: "L'obiettivo è la salvezza"

Fonte: dal nostro inviato a Zingonia

13:15 - Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, interverrà dalla sala stampa del Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia per analizzare la prima sfida di campionato contro la SPAL.

13:30 - È iniziata la conferenza stampa di Gasperini.

Quali sono le ambizioni?

Salvezza. Poi pensiamo tutto il resto, condivido in pieno le parole del presidente. Condivido il discorso dell'unità, non è un senso di debolezza. Essere umili non vuol dire non essere ambiziosi. Si riparte da zero, quello che abbiamo fatto lo scorso anno rimane. Siamo arrivati a pari punti dall'Inter, un punto sul Milan, tre dalla Roma, distanze esigue. Gli obiettivi li cercheremo strada facendo, non possiamo dire giochiamo per scudetto, Champions o Europa.