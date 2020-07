live Atalanta, Gasperini: "La lite con Miha? Non ci stavamo lamentando noi"

vedi letture

Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com. Premi F5 per la diretta testuale!

21.40 - Tra pochi minuti il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini interverrà nella sala stampa del Gewiss Stadium per analizzare la vittoria ottenuta contro il Bologna.

22.01 - È iniziata la conferenza del tecnico nerazzurro.

È stata una partita difficile.

"Partita difficile all'inizio, nel primo tempo per merito del Bologna. Nella ripresa la squadra è cresciuta e ha fatto bene. Potevamo chiuderla meglio".

Oggi avete raggiunto il record di punti.

"Sì, era il record a cui tenevamo. È la squadra che nella storia dell'Atalanta ha fatto più punti ed era giusta fosse questa".

La discussione con Mihajlovic?

"Sono cose di campo. Si lamentavano molto per le situazioni in campo, dopo sono andato di mezzo io. Non mi è stato bene il giallo a tutte e due, non eravamo noi a lamentarci. Ho contestato il giallo all'arbitro. Si sente tutto? Andate alla ricerca dei video, anzi degli audio (ride, ndr)".

Ha giocato con alcuni giocatori in diffida.

"Cercheremo di utilizzare queste partite per giocare con continuità, ci alleniamo troppo poco. Abbiamo deciso di giocare con continuità, poi avremo 12 giorni dopo per scegliere che tipo di lavoro fare per prepararci alla Champions".

Due giocatori sono usciti infortunati.

"Palomino erano crampi, Djimsiti preoccupa un po' di più: ha preso una forte contusione sull'alluce, se è solo una contusione la recupera in fretta".

Gomez è un po' stanco?

"Giocando ogni tre giorni a volte un giocatore recupera, altre volte meno. Il Papu è sempre fondamentale per noi, senza Ilcic lo faccio giocare avanzato. Nel secondo tempo sembrava in crescendo, ma l'ho sostituito comunque".

Quando vedremo Ilicic?

"È stato chiaro il direttore Marino, cercheremo di fare il massimo per recuperarlo".

22.07 - È terminata la conferenza stampa di Gian Piero Gasperini.