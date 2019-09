LIVE TMW - Atalanta, Gasperini: "Lezione dura, ci hanno superato in tutto"

Fonte: Dall'inviato al Maksimir, Zagabria

23.05 - Fra poco, nella sala stampa del Maksimir di Zagabria, ci sarà Gian Piero Gasperini, reduce dal 4-0 subito dalla sua Atalanta contro la Dinamo.

23.13 - Inizia la conferenza stampa di Gasperini.

La Dinamo ha utilizzato le armi dell'Atalanta... è la prima volta in Champions?

"È una squadra che ci ha superato in tutto, è stata più aggressiva, ha giocato con velocità e con qualità. Noi, sotto tutti gli aspetti, abbiamo fatto fatica. Pure quando eravamo in situazioni di pressing uscivano sempre. Avevano velocità e qualità superiore rispetto a noi. Non credo sia una questione di emozione, è troppo facile attaccarsi a questa cosa. Abbiamo preso una dura lezione da una squadra che è stata più brava. Secondo tempo è stato più equilibrato".

Bjelica ha scelto una difesa a tre, il cambio tattico ha messo in difficoltà la squadra?

"Non credo sia questo, siamo preparati a giocare contro tutti i moduli. In tutti i reparti erano più veloci di noi, ci bucavano pure quando eravamo in tanti. Credo che da questa partita, devi imparare molto... non ci è capitato spesso. Qui c'è un livello molto più alto sotto tutti gli aspetti, ma non scarterei nemmeno quelli tecnici".

Si sente più deluso, arrabbiato o preoccupato?

"Niente di tutte queste cose, mi sento come uno che ha preso una bella lezione e deve fare qualcosa per migliorare. Credo che il fatto che la Dinamo partecipi con continuità a Champions e Coppe permetta di avere un livello di valutazione diverso. Dovremo farlo anche noi. Devi fare meglio sotto tutti i parametri, velocità, tecnica, tutto. Loro sono stati molto più bravi di noi".

Cosa salva di questa gara? Può essere di lezione?

"Sì, dobbiamo prendere insegnamenti per il campionato. Dovremo fare qualcosa di meglio. Mi sono piaciuti Malinovskyi e Pasalic, i ragazzi fino alla fine non hanno fatto mancar eniente. Poi dobbiamo aumentare tutti gli altri parametri. Stasera abbiamo visto delle cose che dobbiamo cercare di proporre".

La squadra continua a prendere tanti gol. C'è qualche problema in difesa?

"È indubbio che lo abbiamo, quindi dobbiamo cercare di risolverlo. Stasera, nel primo tempo, siamo mancati anche in attacco. Nel secondo tempo anche meglio, poi siamo stati sfortunati in un paio di occasioni. Dobbiamo migliorare l'inizio di gara, ho la sensazione che quando i ritmi sono molto alti soffriamo".

Qual è il suo stato d'animo questa sera?

"Dobbiamo vedere se siamo in grado di potere questi ritmi. Noi giochiamo un calcio offensivo. L'alternativa è arroccarsi, fare un altro tipo di situazione, stare molto coperti. Non cercare di giocare con tre attaccanti, difendi, un altro tipo di calcio. Dobbiamo capire se riusciamo a proporre questo calcio. In Europa devi andare forte come loro".

23.30 - Fine della conferenza stampa.