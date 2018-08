LIVE TMW - Atalanta, Gasperini: "Non un bel risultato. Nemmeno brutto"

Fonte: Dall'inviato a Reggio Emilia

Sul Copenaghen. "Di solito non mostra questo aspetto, gioca molto offensivo. Se stasera non l'ha potuto fare è molto merito nostro. Però noi sappiamo che sul loro campo è una squadra propositiva e pericolosa".

Sulla Roma. "È evidente che noi, in questo momento, abbiamo la testa più a questa partita. Ci può permettere di giocare i gironi in Europa, sarebbe un'esperienza bella da affrontare. Basterebbe vedere il pubblico che abbiamo, nonostante il periodo e la frequenza di partita. Questo è indubbio che sia la cosa più importante. Dobbiamo superare tutte queste situazioni, pensavamo di giocare i gironi e poi non lo abbiamo fatto. Ora siamo qui, a questa partita. Non c'è niente di compromesso. Se devo scegliere punto sull'Europa League. Sul turnover? Ci penserò da stasera".

Sulle condizioni del campo. "Alla fine ci siamo adattati, se fosse stato un po' migliore sarebbe stato più agevole. Qui è stato fatto di tutto per migliorare... il Sassuolo con noi è sempre stato eccezionale. È un problema che si è verificato per loro, non è un segnale molto positivo. Avrei preferito trovare il solito campo".

Sull'arrabbiatura possibile. "Riconosco anche la difficoltà della squadra, dei giocatori... in questo periodo della stagione è normale, abbiamo giocato lunedì sera. Ho visto testa, lucidità, con un po' di fatica... ma ci sono temperature alte. Non erano freschi nemmeno loro, nel finale. Sia i nostri che quelli delle altre squadre sono stanchi. I miei sono stati encomiabili. Poi sono dispiaciuto perché ci stava qualche gol".

Sul giocare in trasferta. "Il fattore campo ti porta ad avere un atteggiamento più coraggioso, a uscire un po' di più. Se reggi e non prendi gol... il risultato di pareggio ti premia molto. Queste sono gare doppie, ora abbiamo giocato il primo tempo. Della prestazione siamo soddisfatti, del risultato meno ma solo per come è andata la partita. Non è un risultato fantastico, ma lì non dobbiamo perdere... se pareggiamo con il gol andiamo avanti noi".

Sui cambi. "Non posso commentarli sempre. Il perché di Pasalic è stato abbastanza lampante. Chi sta meglio gioca".

Sull'atteggiamento del Copenaghen. "Di solito giocano offensivamente, l'ha dimostrato quando ha potuto nel primo tempo. Se non lo è stata è perché l'Atalanta glielo ha impedito. Ha avuto molta difficoltà".

Sul lunedì. "Ho visto che c'è stata poca lucidità negli episodi. Non solo nei numeri, non sono così amante, la prestazione è stata in crescendo. È stata veramente buona. Ho notato la fatica nel controllo decisivo. Già non era facilissimo anche per il campo. Abbiamo creato molto ugualmente. La partita di lunedì è un po' troppo ravvicinata, giovedì prossimo arriveremo con un fattore campo avverso, ma con la possibilità di ripetere la nostra gara".

Sui numeri. "Non è un bel risultato, ma nemmeno così brutto. Nei 180 minuti contano i gol, in trasferta, dobbiamo andare là e fare quanto di buono abbiamo fatto questa sera. L'ambiente e il fattore campo incide, ma le squadre non saranno diverse. Possiamo giocarci le nostre chance".

