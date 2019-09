LIVE TMW - Atalanta, Gasperini: "Numeri straordinari. Ora lo Shakhtar"

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

Fonte: Dal nostro inviato a Reggio Emilia

22.45 - L'Atalanta ha battuto il Sassuolo con il punteggio di 1-4 al Mapei Stadium. Gian Piero Gasperini è atteso in conferenza stampa per commentare la gara odierna. Tra poco le sue parole da Reggio Emilia.

23.14 - Inizia la conferenza stampa di Gasperini.

Ormai sono finiti gli aggettivi. Una grande Atalanta oggi.

"La squadra ha dimostrato di star bene, ha alzato il livello. Temevo questa gara perché arrivavamo da una vittoria molto bella a Roma, solo 3 giorni fa. Esserci ripetuti con una mezz'ora anche migliore è stato un grandissimo segnale. Questa è la settima trasferta di fila. Non è facile giocare sempre fuori ma questi sono ragazzi straordinari che riescono a ricaricare le energie anche in tempi compressi. Nel secondo tempo abbiamo provato a gestire, sembravamo un'altra squadra. Questa è una squadra che ha bisogno di essere sul pezzo".

Lo 0-2 è arrivato dopo 21 tocchi di fila. Una valutazione su questo gol. Il minutaggio dei cambi era quello preventivato? Al 55' ti abbiamo visto arrabbiato: non ti rilassi nemmeno sullo 0-4.

"Non ho contatto tutti i passaggi. Abbiamo fatto gol di qualità. Mi è dispiaciuta l'uscita di Gosens. Sul secondo tempo dovremo rivedere qualcosa. Il primo tempo è stato straordinario ma nel secondo non devi fermarti così, abbiamo sbagliato tanti palloni, c'è un range sotto il quale non puoi andare. Poi non spingi, va bene, ma devi avere un possesso palla migliore, credo sia una questione mentale e non tecnica".

Si aspettava un Sassuolo così remissivo?

"Avevamo molto rispetto del Sassuolo perché è una squadra che ha grande velocità in attacco, ha un potenziale offensivo importante e ci preoccupavamo di non lasciare loro gli spazi ma in fase difensiva siamo stati molto bravi e tecnicamente abbiamo giocato bene. Prima della partita le incognite erano molte. In A le gare sono tutte equilibrate, ho visto anche il Sassuolo a Parma, nel campionato italiano è difficile vedere partite come quella di oggi".

Ora lo Shakhtar.

"La sconfitta con la Dinamo ci ha insegnato parecchio e si è visto nelle gare successive. Aver preso 4 schiaffoni ci ha fatto imparare qualcosa. O vinciamo o impariamo, in questo caso abbiamo imparato troppo ma qualcosa abbiamo imparato. Siamo molto attenti alla prossima gara. Lo Shakhtar è un'ottima squadra, la Champions è di un livello superiore a tutto. Noi vogliamo fare bella figura. Sentiamo la simpatia degli italiani e la partita di Zagabria li ha fortemente delusi".

C'è qualcosa che la accomuna del gioco dello Shakhtar e cosa si aspetta da San Siro?

"No, ci sono molte diversità. Li abbiamo visti contro il City, ora dobbiamo approfondire meglio. E' una squadra di livello, che fa le coppe da tempo, ha eliminato il Napoli due anni fa. Noi però siamo fiduciosi di poter fare una buona gara, la dobbiamo ai tifosi e a noi stessi. Non so se i tifosi di Milan e Inter verranno a San Siro, me lo auguro. Avremmo voluto giocare a Bergamo, quello è un teatro che ha visto grandi partite, se vengono saremo felici".

Lo Shakhtar ha vinto con 4 gol, voi avete risposto con 4 gol. Quanto guarda la classifica? Che sensazioni ha?

"Sono numeri straordinari, con 13 punti in 6 partite giocate sempre fuori e ci viene il rammarico di aver giocato a Parma due partite che erano in casa. I numeri sono straordinari, nell'anno solare siamo quelli che hanno fatto più punti, non è una cosa causale, abbiamo dato continuità. I numeri li prendiamo tutti, siamo contenti".

23.27 - E' terminata la conferenza stampa.